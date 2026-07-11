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Um exemplo para a DFB? A Noruega segue um caminho totalmente diferente do de outros países - e agora está obtendo enorme sucesso
Afinal: enquanto a Alemanha, após o próximo fiasco na Copa do Mundo, deveria, segundo Jürgen Klopp, “questionar estruturalmente tudo até a categoria sub-10”, a Noruega já seguiu um caminho diferente há quase 20 anos. Ao contrário da cultura dos centros de treinamento de alto rendimento praticada mundialmente, na Noruega as crianças devem simplesmente ser crianças pelo maior tempo possível. A base para isso são os direitos das crianças no esporte, estabelecidos pela federação nacional norueguesa NIF. Desde 2007, vale o seguinte: as crianças têm a possibilidade de praticar os mais diversos esportes de acordo com suas próprias necessidades e habilidades. Abaixo dos nove anos, não há tabelas de classificação nem campeões. Não há vencedores oficiais, nem perdedores oficiais. Somente a partir dos 14 anos a competição começa a ser introduzida gradualmente.
Isso parece estar dando frutos em 2026 nos maiores palcos: não só a “Landslaget” está avançando profundamente na chave da Copa do Mundo, como também no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno os escandinavos superaram a concorrência — com apenas 5,5 milhões de habitantes. Provavelmente ninguém na Noruega sonharia com isso em 2007; a lei visava algo bem menos espetacular: criar espaço para experimentar e fracassar.
- Getty Images Sport
O que a DFB pode aprender com o sucesso da Noruega?
A Alemanha, por sua vez, conta com mais de 83 milhões de habitantes – e, mesmo assim, continua em busca da próxima geração de ouro. De repente, surge uma alternativa que questiona o dogma vigente. Será que a Alemanha deveria pensar mais como a Noruega?
A DFB já está fazendo isso, em parte, e reformulou profundamente sua “Filosofia de Treinamento da Alemanha”. “Jogar em pequenos grupos com foco nos gols é tão importante quanto beber água diariamente”, afirma Hannes Wolf, diretor de formação de jovens talentos da DFB, citado no site da entidade. Formatos de jogo em pequenos grupos, mais contato com a bola, mais tomadas de decisão. Dessa forma, a DFB pretende combater a pressão pelo desempenho e colocar em foco a criatividade individual e a redução do estresse. Wolf também recebeu apoio do chefe de formação de jovens do Borussia Dortmund, Thomas Broich, que questionou publicamente qual é, afinal, a finalidade das tabelas de classificação no futebol infantil — seguindo, portanto, o modelo escandinavo.
No entanto, críticas à nova filosofia da DFB surgem regularmente: após a eliminação da Copa do Mundo contra o Paraguai, observou-se mais uma vez o reflexo da exigência pelas “virtudes alemãs”. O campeão mundial de Rio de Janeiro, Sami Khedira, alertou contra uma geração de “perdedores perfeitamente treinados”. “Não podemos simplesmente mimar os jovens jogadores”, disse ele. Lothar Matthäus, Michael Ballack e Bastian Schweinsteiger argumentaram de forma semelhante. É preciso voltar a ter paixão, ambição, resistência e mentalidade. Palavras-chave que já estavam em alta após torneios fracassados dos anos anteriores.
Não é possível provar cientificamente que Haaland e companhia amadureceram graças ao modelo norueguês para alcançar o nível de classe mundial — o sucesso esportivo nunca se deve a uma única causa. No entanto, um exemplo alemão emblemático mostra que isso não faz mal: Dirk Nowitzki já foi considerado o segundo melhor tenista de sua geração e também jogava handebol e futebol. O que se seguiu foi uma carreira mundial no basquete.
Seleção da Noruega na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Goleiro Orjan Nyland FC Sevilla Gol Egil Selvik FC Watford Gol Sander Tangvik Hamburger SV Defesa Kristoffer Ajer FC Brentford Defesa Julian Ryerson Borussia Dortmund Defesa Leo Skiri Ostigard FC Gênova Defesa Marcus Holmgren Pedersen FC Turim Defesa David Moller Wolfe Wolverhampton Wanderers Defesa Fredrik Andre Bjorkan Bodö/Glimt Defesa Torbjorn Heggem FC Bolonha Defesa Sondre Langas Derby County Defesa Henrik Falchener Viking Stavanger Meio-campo Sander Berge FC Fulham Meio-campista Patrick Berg Bodø/Glimt Meio-campista Kristian Thorstvedt US Sassuolo Meio-campo Morten Thorsby US Cremonese Meio-campista Martin Ödegaard FC Arsenal Meio-campista Thelo Aasgaard Glasgow Rangers Meio-campista Fredrik Aursnes Benfica Ataque Erling Haaland Manchester City Ataque Alexander Sörloth Atlético de Madrid Ataque Jorgen Strand Larsen Crystal Palace Ataque Antonio Nusa RB Leipzig Ataque Oscar Bobb FC Fulham Ataque Jens Petter Hauge Bodø/Glimt Ataque Andreas Schjelderup Benfica
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