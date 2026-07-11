A Alemanha, por sua vez, conta com mais de 83 milhões de habitantes – e, mesmo assim, continua em busca da próxima geração de ouro. De repente, surge uma alternativa que questiona o dogma vigente. Será que a Alemanha deveria pensar mais como a Noruega?

A DFB já está fazendo isso, em parte, e reformulou profundamente sua “Filosofia de Treinamento da Alemanha”. “Jogar em pequenos grupos com foco nos gols é tão importante quanto beber água diariamente”, afirma Hannes Wolf, diretor de formação de jovens talentos da DFB, citado no site da entidade. Formatos de jogo em pequenos grupos, mais contato com a bola, mais tomadas de decisão. Dessa forma, a DFB pretende combater a pressão pelo desempenho e colocar em foco a criatividade individual e a redução do estresse. Wolf também recebeu apoio do chefe de formação de jovens do Borussia Dortmund, Thomas Broich, que questionou publicamente qual é, afinal, a finalidade das tabelas de classificação no futebol infantil — seguindo, portanto, o modelo escandinavo.

No entanto, críticas à nova filosofia da DFB surgem regularmente: após a eliminação da Copa do Mundo contra o Paraguai, observou-se mais uma vez o reflexo da exigência pelas “virtudes alemãs”. O campeão mundial de Rio de Janeiro, Sami Khedira, alertou contra uma geração de “perdedores perfeitamente treinados”. “Não podemos simplesmente mimar os jovens jogadores”, disse ele. Lothar Matthäus, Michael Ballack e Bastian Schweinsteiger argumentaram de forma semelhante. É preciso voltar a ter paixão, ambição, resistência e mentalidade. Palavras-chave que já estavam em alta após torneios fracassados dos anos anteriores.

Não é possível provar cientificamente que Haaland e companhia amadureceram graças ao modelo norueguês para alcançar o nível de classe mundial — o sucesso esportivo nunca se deve a uma única causa. No entanto, um exemplo alemão emblemático mostra que isso não faz mal: Dirk Nowitzki já foi considerado o segundo melhor tenista de sua geração e também jogava handebol e futebol. O que se seguiu foi uma carreira mundial no basquete.