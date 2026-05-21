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"Um excelente treinador e uma pessoa maravilhosa" - Vincent Kompany é considerado "inestimável" pelo Bayern de Munique, enquanto o presidente explica por que o treinador é "uma verdadeira mais-valia" para todo o clube
O Bayern desmente rumores sobre a saída de Kompany
Kompany tem sido associado a um possível retorno ao Manchester City, enquanto persiste a incerteza em torno do futuro de Pep Guardiola no Etihad Stadium. No entanto, o Bayern deixou claro que não tem intenção de deixar seu técnico sair.
O presidente do Bayern, Hainer, descartou as especulações de que o belga pudesse ser tentado a voltar para a Inglaterra. Em outubro passado, Kompany renovou seu contrato até 2029 em Munique. O ex-técnico do Burnley se estabeleceu rapidamente na Allianz Arena, apesar da pressão que acompanha o comando do maior clube da Alemanha.
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Hainer elogia a influência de Kompany
Em entrevista ao Sport Bild, Hainer deixou bem clara a posição do Bayern em relação a Kompany, ao mesmo tempo em que brincou sobre o interesse de outros clubes. Hainer também elogiou o profissionalismo e a ética de trabalho do técnico, afirmando que seus padrões têm influenciado todo o clube.
"Eles são bem-vindos a bater à porta", disse Hainer. "Os jogadores são frequentemente descritos como 'invendáveis'. E não há valor de transferência para Kompany; ele é invendável. Vincent tem contrato até 2029, o que nos dá segurança – e esperamos que ele fique por muito, muito mais tempo. Ele construiu seu nome aqui conosco.
“Vincent é o primeiro a chegar à Sabener Strasse pela manhã e o último a sair. Quando voltamos para Munique de avião após jogos fora de casa, vejo-o já analisando todas as imagens da partida em seu laptop no avião e chamando sua comissão técnica para a análise inicial. Esse trabalho árduo é contagiante, não apenas para a equipe, mas para todo o clube. Kompany é um verdadeiro trunfo.
"Nossa motivação para a renovação não foi para antecipar o Manchester City. Renovamos o contrato dele porque está fazendo um trabalho excepcional e porque simplesmente queríamos que ele ficasse conosco por mais tempo. Talvez ele venha a treinar o Manchester City algum dia, já que jogou lá antes. Seu trabalho de sucesso geralmente atrai a atenção dos principais clubes. Ele é jovem e tem muitos anos de carreira como técnico pela frente. Mas ele e sua família estão muito felizes em Munique."
O Bayern está montando o time em torno de Kompany
O Bayern acredita que Kompany restaurou a estabilidade e a identidade do clube após um período difícil marcado por mudanças na comissão técnica. O clube considera seu estilo ofensivo e sua abordagem exigente como elementos fundamentais para o seu futuro a longo prazo.
“Ottmar Hitzfeld disse certa vez que o mais importante para um técnico é ser autêntico”, acrescentou ele. “Vincent é a autenticidade em pessoa – ele é radicalmente genuíno em sua maneira acessível.
Os jogadores sabem exatamente onde estão com ele, e isso, junto com seu comportamento e excepcional experiência, é a chave. Ele não é apenas um ótimo técnico, mas também uma pessoa maravilhosa. Vincent é sempre educado, mas também sabe ser firme quando as coisas não estão indo como ele imagina nos treinos ou em uma partida.”
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O Bayern busca a dobradinha nacional
O foco imediato do Bayern agora é conquistar a dobradinha nacional ao derrotar o Stuttgart na final da DFB-Pokal, no Olympiastadion, neste sábado. Depois de conquistar mais uma vez o título da Bundesliga, uma vitória na copa reforçaria ainda mais a confiança no projeto de Kompany.