"Um excelente treinador e uma pessoa maravilhosa" - Vincent Kompany é considerado "inestimável" pelo Bayern de Munique, enquanto o presidente explica por que o treinador é "uma verdadeira mais-valia" para todo o clube

Em entrevista ao Sport Bild, Hainer deixou bem clara a posição do Bayern em relação a Kompany, ao mesmo tempo em que brincou sobre o interesse de outros clubes. Hainer também elogiou o profissionalismo e a ética de trabalho do técnico, afirmando que seus padrões têm influenciado todo o clube.

"Eles são bem-vindos a bater à porta", disse Hainer. "Os jogadores são frequentemente descritos como 'invendáveis'. E não há valor de transferência para Kompany; ele é invendável. Vincent tem contrato até 2029, o que nos dá segurança – e esperamos que ele fique por muito, muito mais tempo. Ele construiu seu nome aqui conosco.

“Vincent é o primeiro a chegar à Sabener Strasse pela manhã e o último a sair. Quando voltamos para Munique de avião após jogos fora de casa, vejo-o já analisando todas as imagens da partida em seu laptop no avião e chamando sua comissão técnica para a análise inicial. Esse trabalho árduo é contagiante, não apenas para a equipe, mas para todo o clube. Kompany é um verdadeiro trunfo.

"Nossa motivação para a renovação não foi para antecipar o Manchester City. Renovamos o contrato dele porque está fazendo um trabalho excepcional e porque simplesmente queríamos que ele ficasse conosco por mais tempo. Talvez ele venha a treinar o Manchester City algum dia, já que jogou lá antes. Seu trabalho de sucesso geralmente atrai a atenção dos principais clubes. Ele é jovem e tem muitos anos de carreira como técnico pela frente. Mas ele e sua família estão muito felizes em Munique."