“Bem, se Louis van Gaal tiver energia e estiver bem de saúde, sim, com certeza. Ele também seria uma boa opção. É alguém capaz de construir algo novo e que tem uma estrutura”, explicou o jogador de 41 anos ao apresentar sua sugestão.

Schweinsteiger conhece muito bem o holandês da época em que jogaram juntos no FC Bayern, onde, entre 2009 e 2011, conquistaram, entre outros títulos, a dobradinha do campeonato alemão e da Copa da Alemanha, além da Supercopa da DFL.

Antes disso, van Gaal já havia treinado o Ajax de Amsterdã, o FC Barcelona e o AZ Alkmaar. Após sua passagem de dois anos por Munique, ele assumiu a seleção holandesa (por dois mandatos) e o Manchester United.