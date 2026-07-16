Em sua função como comentarista daARD na Copa do Mundo, o ex-jogador da seleção nacional chamou a atenção com uma proposta surpreendente para o cargo de técnico da seleção alemã. Schweinsteiger sugeriu seu ex-técnico, Louis van Gaal, para o cargo.
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Um ex-técnico do FC Bayern de Munique como técnico da seleção alemã? Bastian Schweinsteiger sugere uma alternativa polêmica a Jürgen Klopp
“Bem, se Louis van Gaal tiver energia e estiver bem de saúde, sim, com certeza. Ele também seria uma boa opção. É alguém capaz de construir algo novo e que tem uma estrutura”, explicou o jogador de 41 anos ao apresentar sua sugestão.
Schweinsteiger conhece muito bem o holandês da época em que jogaram juntos no FC Bayern, onde, entre 2009 e 2011, conquistaram, entre outros títulos, a dobradinha do campeonato alemão e da Copa da Alemanha, além da Supercopa da DFL.
Antes disso, van Gaal já havia treinado o Ajax de Amsterdã, o FC Barcelona e o AZ Alkmaar. Após sua passagem de dois anos por Munique, ele assumiu a seleção holandesa (por dois mandatos) e o Manchester United.
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Louis van Gaal leva a seleção da Holanda até as semifinais da Copa do Mundo de 2014
Também devido à sua experiência, van Gaal seria um bom candidato para a DFB, na opinião de Schweinsteiger: “Ele já provou com a seleção holandesa que sempre levou a equipe longe. Se Jürgen Klopp não assumisse o cargo, ele estaria no topo da minha lista.”
Com a seleção holandesa, van Gaal chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2014, onde acabou sendo derrotado por pouco pela Argentina na disputa de pênaltis. Também no torneio de 2022, o técnico de 74 anos esteve no comando da Elftal — mais uma vez, a campanha terminou na disputa de pênaltis contra a Argentina, desta vez já nas quartas de final.
A nomeação de van Gaal como novo técnico da seleção alemã seria uma novidade absoluta do ponto de vista da DFB. Até agora, todos os treinadores da seleção nacional eram alemães, e sempre se evitou influências externas.
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Jürgen Klopp deve assumir o cargo de novo técnico da seleção alemã
Tudo indica que isso não vai mudar tão cedo. Depois que Julian Nagelsmann foi demitido em consequência da vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, Klopp deve assumir o comando da seleção alemã.
As negociações com o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool estariam “na reta final”, conforme informou ao SID um dirigente da DFB que preferiu não se identificar.
Um anúncio seria possível no início da próxima semana. O primeiro jogo internacional sob o comando do novo técnico da seleção alemã está marcado para 24 de setembro, em Amsterdã, pela Liga das Nações, contra a Holanda.
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