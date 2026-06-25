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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Um ex-jogador do Leverkusen para José Mourinho? O Real Madrid parece estar preparando sua próxima grande contratação

La Liga
Mercado da bola
Premier League
Bundesliga
Real Madrid
Arsenal
Bayer Leverkusen
P. Hincapie

No Real Madrid, os preparativos para a nova temporada estão a todo vapor. Será que os “Reais” vão causar impacto na Premier League?

Segundo a ESPN, o time de Madri está de olho no zagueiro Piero Hincapie, do Arsenal.

  • Assim, o Real pretende voltar a agir no mercado de transferências e contratar, a todo custo, um zagueiro central canhoto. O equatoriano se encaixa perfeitamente no perfil.

    Hincapie foi emprestado pelo Bayer 04 Leverkusen aos Gunners na última temporada; neste verão, o empréstimo se transforma em uma transferência definitiva. O clube da Bundesliga receberá 52 milhões de euros como indenização pelos serviços do jogador de 24 anos.

    No Leverkusen, Hincapie esteve sob contrato por quatro anos. Sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, ele foi um dos pilares que contribuíram para a surpreendente conquista da dobradinha em 2024, composta pelo campeonato e pela Copa da Alemanha.

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  • Piero Hincapie Leverkusen 2025(C)Getty Images

    Será que o Arsenal já quer se desfazer de Hincapie de novo?

    No entanto, não está claro até que ponto o Arsenal está disposto a deixar Hincapie partir novamente após apenas um ano. Na última temporada, ele foi titular dos Gunners, e o técnico Mikel Arteta o escalou tanto na zaga quanto como lateral-esquerdo.

    Em todas as competições, o equatoriano disputou 41 partidas oficiais, marcando um gol e dando duas assistências. Seu contrato em Londres vai até 30 de junho de 2030.

    Já no Real Madrid, provavelmente seria necessário abrir espaço no elenco para a contratação de Hincapie. Raúl Asencio é considerado um possível candidato a ser vendido, embora ainda não haja nada concreto. Após as contratações de Marc Cucurella (Chelsea FC), Ibrahima Konaté (Liverpool FC) e Bernardo Silva (Manchester City), Hincapie seria a próxima aquisição de alto nível do Real Madrid neste verão.

    Atualmente, o jogador de 24 anos ainda está na Copa do Mundo com a seleção equatoriana. Lá, na noite de quinta-feira, será disputada a última partida da fase de grupos contra a seleção alemã. O Equador precisa urgentemente de uma vitória para ainda ter chances de avançar para as oitavas de final.