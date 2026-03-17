Segundo uma reportagem da Sport Bild, o Real Madrid estaria considerando dispensar um total de seis jogadores. No topo da lista de dispensas estaria o nome do ex-jogador do Bayern de Munique David Alaba, cujo contrato expira no final da temporada e que, nos últimos tempos, tem enfrentado repetidas lesões de longa duração.
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Um ex-jogador do FC Bayern de Munique parece estar no topo da lista! Suposta lista de dispensas do Real Madrid é revelada
Além disso, o futuro do jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger também é uma grande incógnita. Embora o zagueiro central tenha conquistado seu lugar de volta no time titular nas últimas semanas, ele também ficou fora dos gramados por longos períodos devido a lesões nesta temporada.
O contrato do jogador de 33 anos vai até o final de junho, mas, ao contrário do que aconteceu com Alaba, ainda não teria sido tomada uma decisão. Estão previstas conversas sobre uma possível continuação da parceria no final da temporada. Caso não haja um acordo, um retorno à Inglaterra provavelmente estará em pauta.
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Carvajal e Camavinga também estão na lista de dispensas do Real
Outros grandes nomes cogitados para uma saída são o experiente Daniel Carvajal e Eduardo Camavinga. Enquanto, no caso do espanhol, tudo aponta para uma saída sem custo devido ao término do contrato, o Real aparentemente gostaria de arrecadar uma boa quantia com a venda do jovem francês.
Segundo a Radio Marca, não haveria obstáculos à saída de Camavinga caso um clube interessado pagasse a quantia exigida. Clubes ingleses estariam de olho no especialista defensivo, e em Madri estimam-se cerca de 50 milhões de euros como valor de transferência.
Além disso, Ferland Mendy e Fran Garcia, dois jogadores que de qualquer forma não desempenham um papel importante nos planos atuais e futuros do Real, também devem deixar o clube. Os dois laterais-esquerdos somaram juntos apenas 22 partidas nesta temporada, raramente entrando em campo como titulares.
Real Madrid: Os próximos jogos
Data Adversário 17 de março, 21h Manchester City (Liga dos Campeões) 22 de março, 21h Atlético de Madrid (LaLiga) 4 de abril, 16h15 RCD Mallorca (LaLiga)
Perguntas frequentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".