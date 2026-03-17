Um ex-jogador do FC Bayern de Munique parece estar no topo da lista! Suposta lista de dispensas do Real Madrid é revelada

Além disso, o futuro do jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger também é uma grande incógnita. Embora o zagueiro central tenha conquistado seu lugar de volta no time titular nas últimas semanas, ele também ficou fora dos gramados por longos períodos devido a lesões nesta temporada.

O contrato do jogador de 33 anos vai até o final de junho, mas, ao contrário do que aconteceu com Alaba, ainda não teria sido tomada uma decisão. Estão previstas conversas sobre uma possível continuação da parceria no final da temporada. Caso não haja um acordo, um retorno à Inglaterra provavelmente estará em pauta.