Um ex-astro em baixa forma ou o salvador da Seleção? Todos os olhos estão voltados para o astro brasileiro Neymar antes de seu tão aguardado retorno após lesão, no confronto decisivo da Copa do Mundo contra a Escócia

A provocação de Lula pode ter se originado do fato de Neymar ter sido um apoiador ativo de seu antecessor da extrema direita, Jair Bolsonaro, que caiu em desgraça. No entanto, até mesmo alguns dos brasileiros que não compartilham das opiniões políticas de Neymar estão torcendo desesperadamente para que ele esteja em condições de jogar na partida decisiva da Copa do Mundo contra a Escócia, na quarta-feira, em Miami.

Os primeiros sinais são certamente animadores nesse sentido. Apesar de ter perdido as duas primeiras partidas de sua seleção na América do Norte, Neymar parece ter se recuperado totalmente da lesão na panturrilha que colocou em risco sua participação na quarta Copa do Mundo, e agora deve ser escalado entre os reservas para uma partida que o Brasil precisa vencer — e provavelmente vencer com folga — para garantir a liderança do Grupo C.