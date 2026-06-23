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Neymar Brazil GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Um ex-astro em baixa forma ou o salvador da Seleção? Todos os olhos estão voltados para o astro brasileiro Neymar antes de seu tão aguardado retorno após lesão, no confronto decisivo da Copa do Mundo contra a Escócia

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Escócia x Brasil

Em um evento em Belo Horizonte na semana passada, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez uma piada às custas de Neymar, a quem descreveu como um “jogador que trabalha de casa”. Como era de se esperar, a piada não caiu bem. A convocação de Neymar para a Seleção não é motivo de piada no Brasil. Os prós e contras da decisão de Carlo Ancelotti de convocar um jogador em baixa e fora de forma vêm sendo objeto de acirrado debate há meses.

A provocação de Lula pode ter se originado do fato de Neymar ter sido um apoiador ativo de seu antecessor da extrema direita, Jair Bolsonaro, que caiu em desgraça. No entanto, até mesmo alguns dos brasileiros que não compartilham das opiniões políticas de Neymar estão torcendo desesperadamente para que ele esteja em condições de jogar na partida decisiva da Copa do Mundo contra a Escócia, na quarta-feira, em Miami.

Os primeiros sinais são certamente animadores nesse sentido. Apesar de ter perdido as duas primeiras partidas de sua seleção na América do Norte, Neymar parece ter se recuperado totalmente da lesão na panturrilha que colocou em risco sua participação na quarta Copa do Mundo, e agora deve ser escalado entre os reservas para uma partida que o Brasil precisa vencer — e provavelmente vencer com folga — para garantir a liderança do Grupo C.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    'Uma história extraordinária'

    Lucas Paquetá insistiu que todos na seleção brasileira estavam “muito felizes” com o retorno de Neymar aos treinos no início desta semana.

    “Ele é um jogador muito importante para a seleção”, disse o meia-atacante do Flamengo aos repórteres. “Ele tem uma trajetória extraordinária com esta camisa e ainda pode nos ajudar muito. Esperamos que ele esteja disponível o mais rápido possível para contribuir com a equipe.”

    É claro que, neste momento específico, ainda não está claro exatamente o que Neymar pode “contribuir”.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Quarenta e cinco jogos em três anos

    O maior artilheiro de todos os tempos do Brasil só está na seleção por causa de sua “trajetória extraordinária”, já que não fez nada nos últimos três anos — muito menos nos últimos três meses — que justificasse sua convocação.

    De fato, desde sua última partida pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, em 18 de outubro de 2023, Neymar disputou apenas 45 jogos como profissional e marcou apenas 17 gols.

    Para contextualizar, o também atacante João Pedro, que foi controversamente deixado de fora da seleção brasileira para a Copa do Mundo, superou ambos os números apenas na última temporada (20 gols em 50 partidas pelo Chelsea).

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LILLEAFP

    Um impacto à la Messi?

    É claro que Neymar ainda tem apenas 34 anos — mas ele está longe de ser um “jovem de 34”. Lionel Messi era um ano mais velho quando levou a Argentina à conquista da Copa do Mundo no Catar, há quatro anos.

    No entanto, embora o talento natural de Neymar possa ser comparável ao de seu ex-companheiro de time e bom amigo, os dois não poderiam ser mais diferentes fora de campo — e é por isso que o brasileiro não conseguiu atingir todo o seu potencial, enquanto Messi continua superando todas as expectativas aos 38 anos.

    Há, no entanto, uma chance de que a mera presença de Neymar em campo — ou mesmo no banco — possa ter um efeito semelhante ao de Messi sobre aqueles ao seu redor.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Jogador popular

    Embora seja o tipo de pessoa desprezível capaz de dar um tapa em um companheiro de equipe adolescente, Neymar continua sendo uma figura imensamente popular em seu país natal, o Brasil, e, o que é muito mais importante, na Seleção.

    Casemiro estava entre aqueles que clamavam pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo, mesmo depois de apenas oito partidas na Série A pelo Santos neste ano, enquanto Vinicius Jr. é apenas um dos vários membros do elenco de Ancelotti que ainda admira um jogador notoriamente pouco profissional.

    “Tê-lo no grupo é muito importante para todos nós”, disse o astro do Real Madrid. “Ele é meu ídolo e sempre me deu muito apoio. Espero que ele volte para o próximo jogo (contra a Escócia) e nos ajude durante toda a Copa do Mundo.”

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Preciso de ajuda

    É indiscutível que o Brasil precisa de um pouco de ajuda. Os jogadores de Ancelotti podem estar na liderança do Grupo C, mas estão longe de ter impressionado nas duas primeiras partidas.

    A Seleção poderia — e, na verdade, deveria — estar perdendo por mais de um gol quando Vinicius fez uma jogada mágica para empatar logo após o intervalo para hidratação na estreia do torneio contra o Marrocos. O Brasil, sem dúvida, melhorou à medida que a partida avançava, mas mostrou muito pouco em Nova Jersey que sugira que seja capaz de conquistar a sexta Copa do Mundo daqui a um mês.

    O cenário se repetiu contra o Haiti. O Brasil pode ter vencido por 3 a 0, com Matheus Cunha se mostrando uma opção melhor do que Igor Thiago no ataque, mas sua dependência de Vinicius para criar jogadas ficou mais uma vez à mostra, e desta vez contra uma das seleções mais fracas do torneio.

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    A oportunidade bate à porta

    Naturalmente, a falta de coesão e criatividade no ataque da Seleção Brasileira só serviu para intensificar os apelos para que Neymar fosse escalado assim que estivesse apto a jogar, e agora o caminho está livre para seu retorno.

    Depois que Ancelotti perdeu Raphinha por lesão durante a partida contra o Haiti, o italiano revelou imediatamente em seguida que Neymar estaria disponível para ser escalado contra os escoceses. Com Raphinha fora das partidas até as oitavas de final — no mínimo —, há agora uma chance muito real de que possamos até ver Neymar como titular nas oitavas de final, caso ele consiga acumular alguns minutos de jogo em Miami.

    Obviamente, isso é um grande “se”, considerando seus incessantes problemas com lesões nos últimos anos, mas o Brasil vai aceitar essa possibilidade.

    Neymar tem sido, na verdade, pouco mais do que um jogador de meio período desde a última Copa do Mundo, mas, aos olhos de um número significativo de seus compatriotas, suas atuações passadas trazem a esperança de que ele possa resolver os problemas atuais da seleção.

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