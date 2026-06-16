"Um espasmo involuntário e inconsciente" - o responsável pelo VAR nega ter feito conscientemente o gesto com a mão durante a transmissão da Copa do Mundo que causou alvoroço nas redes sociais

De acordo com a BBC, a FIFA absolveu o árbitro de VAR Evans após analisar as imagens do centro de arbitragem em Dallas, na sequência da polêmica em torno de um gesto feito com a mão durante a transmissão da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao na Copa do Mundo.

O árbitro australiano foi visto fazendo um sinal de “OK” invertido com a mão direita enquanto aparecia na transmissão global antes do jogo. O gesto chamou a atenção na internet porque pode ser interpretado tanto como uma brincadeira inofensiva quanto como um símbolo associado a grupos supremacistas brancos. Após a análise, a FIFA confirmou que não encontrou evidências de que Evans tivesse violado o Código Disciplinar da FIFA, permitindo que ele continuasse fazendo parte da equipe de arbitragem do torneio.