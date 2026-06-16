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"Um espasmo involuntário e inconsciente" - o responsável pelo VAR nega ter feito conscientemente o gesto com a mão durante a transmissão da Copa do Mundo que causou alvoroço nas redes sociais
Investigação da FIFA não constata nenhuma infração disciplinar
De acordo com a BBC, a FIFA absolveu o árbitro de VAR Evans após analisar as imagens do centro de arbitragem em Dallas, na sequência da polêmica em torno de um gesto feito com a mão durante a transmissão da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao na Copa do Mundo.
O árbitro australiano foi visto fazendo um sinal de “OK” invertido com a mão direita enquanto aparecia na transmissão global antes do jogo. O gesto chamou a atenção na internet porque pode ser interpretado tanto como uma brincadeira inofensiva quanto como um símbolo associado a grupos supremacistas brancos. Após a análise, a FIFA confirmou que não encontrou evidências de que Evans tivesse violado o Código Disciplinar da FIFA, permitindo que ele continuasse fazendo parte da equipe de arbitragem do torneio.
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Evans rejeita as acusações de intenção deliberada
Mais tarde, Evans negou veementemente ter feito o gesto intencionalmente ou ter tentado transmitir qualquer mensagem por meio dele. O jogador de 38 anos explicou que o movimento foi um hábito físico inconsciente, e não um ato deliberado.
“A cobertura da mídia após esse incidente simplesmente não reflete quem eu sou”, disse Evans em um comunicado. “É claro que entendo como o gesto foi interpretado e lamento isso, mas quero deixar bem claro e afirmar categoricamente que não fiz o símbolo sugerido de forma consciente ou deliberada.
"Imagens captadas posteriormente durante a partida mostraram que repeti esse movimento várias vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos. Apitar na Copa do Mundo é a maior honra da minha carreira e estou ansioso para apoiar meus colegas pelo resto do torneio."
Grupos antidiscriminação pediram uma investigação
O incidente suscitou preocupação por parte de organizações antidiscriminação, incluindo a Fare, que trabalha em conjunto com a FIFA e a UEFA em questões relacionadas à discriminação no futebol.
Antes de a FIFA anunciar suas conclusões, a Fare declarou: “A opinião dos nossos especialistas é que o gesto utilizado se assemelha claramente a um símbolo de ‘OK’ invertido, usado como símbolo do ‘poder branco’ nos círculos de extrema direita em todo o mundo.”
A controvérsia também chamou a atenção porque a Liga Antidifamação adicionou o símbolo ao seu banco de dados de símbolos de ódio em 2019, após ele ter sido usado como tática de trollagem por grupos extremistas.
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O foco volta a recair sobre as funções de arbitragem
Com a conclusão da investigação da FIFA e sem que tenham sido tomadas medidas disciplinares, Evans continuará desempenhando suas funções na equipe de arbitragem do torneio. No entanto, transmissões recentes mostraram que os árbitros do VAR já estão concentrados em seus monitores, em vez de posarem para as câmeras, o que reduz a probabilidade de surgirem controvérsias semelhantes durante o restante da Copa do Mundo.