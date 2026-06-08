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Stefan EffenbergGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Um escândalo na Copa do Mundo transformou-o no “inimigo público número um”: como Stefan Effenberg destruiu sua promissora carreira na seleção alemã

Rebel United
Especiais e Opinião
Copa do Mundo
S. Effenberg

Em tempos, Stefan Effenberg era considerado a maior esperança do futebol alemão. Mas, em vez de transformar seu talento excepcional em uma carreira gloriosa, ele mostrou o dedo do meio aos fãs e foi expulso da seleção alemã durante a Copa do Mundo de 1994. De desentendimentos com companheiros de equipe a um caso com a esposa de um colega, de dirigir embriagado a uma autobiografia repleta de fotos eróticas e erros ortográficos. Parte 14 da nossa série Rebel United.

Vamos começar pelo lugar onde tudo começou. A carreira futebolística de Stefan Effenberg despontou na temporada 1997/88 no Borussia Mönchengladbach, onde Wolf Werner, recém-promovido a técnico principal do time, reconheceu o talento do jovem de apenas 18 anos e o promoveu para o time principal. Desde o início, ficou claro que Effenberg tinha pouco em comum com as virtudes de um meio-campista alemão clássico da época. Não havia nada de convencional ou contido nele; em vez disso, ele se destacava em campo pela coragem, agressividade e autoridade natural.

Com apenas 20 anos, Effenberg já era o líder de um time do Gladbach que, naquela época, era uma sombra de si mesmo e há muito não tinha mais nada em comum com o futebol de sucesso dos anos 70. No entanto, ele já demonstrava sua classe com toda regularidade naquela época, mesmo que logo ficasse claro que Effenberg era o tipo de jogador que não seguiria nenhuma regra, exceto as suas próprias. Não importava se estava diante de um colega de equipe ou do árbitro — se algo não lhe agradasse, ele dizia. Ou pior, ele perdia a cabeça. Cartões amarelos, brigas, tensões, tudo isso o acompanhava para quase todos os lugares.

  • Levou apenas três anos para que o FC Bayern finalmente se interessasse por Effenberg. A transferência para Munique deveria ter sido o palco perfeito para ele iniciar o próximo capítulo em sua trajetória rumo ao estrelato mundial. E, por um tempo, foi mesmo. Ele jogou muito bem, marcou gols, deu assistências e, aos poucos, tornou-se um pilar indispensável da equipe.

    Mas mesmo no clube mais titulado da Alemanha, as travessuras não pararam. Effenberg não era do tipo que simplesmente se submetia a um sistema, razão pela qual entrou em conflito várias vezes com a comissão técnica e os companheiros de equipe. A temporada de 1991/92 foi emblemática disso: o Bayern teve uma sequência de resultados desastrosa, lutou contra o rebaixamento até a terceira rodada final, terminou apenas na décima posição da tabela e esgotou três treinadores: Jupp Heynckes, Sören Lerby e Erich Ribbeck.

    Após a saída de jogadores experientes e líderes, faltava à equipe uma hierarquia clara. Sobretudo Effenberg, que entretanto se tornara jogador da seleção alemã, assumiu com autoconfiança um papel de liderança que, no entanto, ainda não conseguia desempenhar, e entrou em conflito com Heynckes. O ponto alto desse conflito foi uma discussão verbal no vestiário, na qual Effenberg teria gritado: “Ei, Heynckes, vamos lá para fora!” Pouco depois, o futuro técnico do FCB, vencedor da tríplice coroa, teve que deixar o cargo, e para Effenberg também não havia mais futuro em Munique, pelo menos por enquanto.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    Um momento durante a Copa do Mundo de 1994 marcou a carreira de Effenberg

    Dois anos mais ou menos bem-sucedidos depois, que Effenberg passou na Fiorentina, incluindo o rebaixamento e o retorno à primeira divisão, chegou então o momento que o marcaria para sempre. Não foi um gol, nem um título, mas um único gesto que o transformou de uma figura já de si extremamente controversa no “inimigo público número um”. Na Copa do Mundo de 1994 nos EUA, Effenberg, aos 25 anos, estava no auge de sua carreira, era fisicamente dominante em campo, brilhante no jogo e, naquela época, certamente um dos melhores meio-campistas da Europa.

    No entanto, as manchetes não viriam por causa de suas atuações, mas por causa de algo que o persegue até hoje. Na última partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul, a seleção alemã já liderava com 3 a 0 no intervalo, mas, após o intervalo, o jogo escapou de controle sob os 48 graus do forno de Dallas. No fim, conseguiu-se salvar uma vitória apertada por 3 a 2, mas os torcedores alemães que viajaram com a equipe mostraram-se pouco entusiasmados diante do fraco desempenho do claro favorito.

    Com vaias, eles expressaram seu descontentamento em voz alta, principalmente no meio do segundo tempo. Quando Effenberg foi substituído pelo técnico da seleção alemã, Berti Vogts, aos 75 minutos de jogo, e substituído por Thomas Helmer, uma verdadeira tempestade de vaias se abateu sobre o estádio. Mas, em vez de ignorar a situação e não dar mais atenção à indignação, Effenberg se deixou dominar por seus sentimentos e pelo cansaço. Ele se virou para a arquibancada e mostrou o dedo do meio aos torcedores. Mas não foi apenas por um breve momento, nem enquanto corria em direção ao banco de reservas. Não. Effenberg ficou ali, calmo, consciente, desafiador, e estendeu o gesto provocador bem na cara dos espectadores perplexos.

    E embora até hoje não haja qualquer registro dessa cena, o dedo do meio de “Effes” para os próprios torcedores tornou-se uma das imagens mais marcantes da história da Alemanha na Copa do Mundo.

    As reações não demoraram a surgir. Na imprensa nacional, a indignação foi enorme e a DFB também não demorou a tomar medidas disciplinares. O presidente da DFB, Egidius Braun, e o já fortemente criticado técnico da seleção, Vogts, reuniram-se ainda naquela noite para discutir o que deveria acontecer com Effenberg. No fim das contas, ele serviu de exemplo, pelo menos é essa a opinião dos jogadores daquela época até hoje.

    Pois aquela seleção de 1994 simplesmente não era uma equipe. Era um time movido por egos em excesso. O caso Bodo Illgner e o debate sobre as esposas dos jogadores causaram grande comoção. Além disso, houve a desavença pública entre o capitão Matthäus e Vogts. Os comentários constantes e mordazes do “Kaiser” Franz Beckenbauer, na qualidade de especialista e colunista do Bild presente no local, dirigidos ao seu sucessor. “Vogts foi alvo de críticas implacáveis”, esse é o tom das testemunhas da época em uma excelente série documental da ARD sobre o fracasso da seleção alemã nos EUA em 1994.

    A indisciplina, a confiança abusada que Vogts teve de constatar em seus jogadores ao longo do torneio — tudo isso acabou recaindo sobre Effenberg. Por se recusar a pedir desculpas publicamente, ele acabou sendo expulso do elenco e mandado de volta para casa imediatamente. Sem suspensão, sem multa, em vez disso, a viagem de volta para casa em desgraça. Como quase todos os jogadores não compreendiam uma punição tão severa por uma “bagatela” dessas, a expulsão de Effenberg abriu ainda mais um fosso entre Vogts e a equipe.

    “Então teriam de expulsar pelo menos mais quatro ou cinco outros”, lembra Mario Basler na ARD sobre o fatídico caso do dedo do meio. No final, a seleção alemã, atual campeã mundial, foi eliminada do torneio de forma sensacional nas quartas de final contra a Bulgária. E Effenberg?

    Sua carreira na seleção nacional praticamente chegou ao fim com aquele desrespeito. A partida contra a Coreia do Sul foi o último jogo oficial que Effenberg disputaria pela seleção alemã. Com exceção de dois amistosos em setembro de 1998 contra Malta e a Romênia, quando ele pôde voltar a vestir a camisa da Alemanha por 180 minutos, ainda sob o comando de Vogts, a carreira de Effenberg na seleção alemã estava encerrada. Não por causa de uma lesão, nem por falta de forma, mas porque ele não conseguiu se controlar por dois segundos.

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    No FC Bayern, Effenberg se torna o “Cheffe” sob o comando de Ottmar Hitzfeld

    Mesmo após a suspensão, não houve nenhum pedido de desculpas. Effenberg não demonstrou qualquer arrependimento por seu comportamento; pelo contrário, os escândalos e as travessuras se tornaram ainda mais frequentes e graves. Após uma segunda passagem, desta vez de três anos, pelo Borussia Mönchengladbach — que marcou provavelmente a fase mais tranquila, constante e menos dramática de toda a carreira de Effenberg —, o FC Bayern voltou a se manifestar. Uma oferta que ele dificilmente poderia recusar, tendo em vista sua primeira passagem irregular por Munique.

    E, do ponto de vista esportivo, essa decisão acabou valendo totalmente a pena. Como líder absoluto, peça central e capitão da equipe, Effenberg levou o Bayern, entre 1999 e 2001, a três títulos consecutivos da Bundesliga, bem como, em 2001, em um épico confronto de pênaltis contra o Valencia, ao tão esperado triunfo na Liga dos Campeões. Ele mesmo marcou o gol de empate no tempo regulamentar, de pênalti, depois que Mehmet Scholl havia falhado uma cobrança da mesma marca.

    Apesar de sua personalidade controversa, ele era considerado o jogador preferido do novo técnico Ottmar Hitzfeld, que assumira a difícil tarefa de transformar o “FC Hollywood” — considerado impossível de treinar — em um time coeso. O suíço transformou Effenberg, antes frequentemente ridicularizado, em seu braço direito em campo e, assim, definitivamente no “Cheffe” reconhecido por todos. Mesmo uma condução sob o efeito do álcool em outubro de 1998, com 1,1 promille, não prejudicou de forma duradoura sua relação com o técnico, embora ele tenha recebido do clube uma alta multa por motivos disciplinares.

    Mas mesmo nos anos de maior domínio no clube recordista alemão, quando ele estava no auge de sua carreira, o próximo escândalo nunca estava longe. Um dos maiores pontos de discórdia – seu já notório conflito com Lothar Matthäus. Como vencedor da Bola de Ouro e campeão mundial, este era na época uma lenda do futebol reconhecida internacionalmente, mas Effenberg obviamente não se importava nem um pouco com isso. Os dois brigavam constantemente e se criticavam publicamente em entrevistas. Os companheiros de equipe teriam sido obrigados a tomar partido por um dos lados. Matthäus tinha seu grupo, Effenberg tinha o dele.

    E, claro, havia também o alvoroço em torno do caso de Effenberg com a esposa de seu companheiro de equipe Thomas Strunz, Claudia. Um prato cheio para a imprensa sensacionalista; dentro do time do Bayern, a disputa deveria criar uma divisão. “Cheffe”, como sempre, não se deixou abalar por isso e se casou com Claudia em dezembro de 2004, após se divorciar de sua própria esposa, Martina.

    Foi quase engraçada a sua lendária aparição diante da sempre crítica imprensa de Munique, quando Effenberg falava regularmente de si mesmo na terceira pessoa (“Não se pode quebrar um Stefan Effenberg”) e mandava os jornalistas presentes à merda. Afinal, ele era alguém que não tolerava as críticas constantes dos seus “amigos do Sol”.



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    Na autobiografia, Effenberg faz um balanço de seus companheiros de jornada

    Mesmo após o fim de sua carreira em 2004, precedido por uma passagem pouco bem-sucedida pelo VfL Wolfsburg, Effenberg continuou sendo assunto. Uma saída discreta, obviamente, não teria sido adequada; por isso, em sua autobiografia lançada já em 2003, intitulada “Ich hab’s allen gezeigt” (Mostrei a todos), ele voltou a lançar um ataque generalizado contra ex-treinadores, companheiros de equipe, a mídia e até mesmo os torcedores.

    Era vulgar, era pessoal. Mais uma vez, ele atacou Matthäus, justificou os inúmeros momentos polêmicos de sua carreira e não se desculpou por nada. Nem pelo dedo do meio, nem pelo caso extraconjugal, nem pelos escândalos. E como se isso não bastasse, o livro também continha fotos eróticas dele e de Claudia, além de um monte de erros ortográficos, que lhe renderam bastante zombaria na mídia posteriormente.

    Quer se amasse ou se odiasse, Effenberg era, sem dúvida, uma personalidade marcante do futebol. Ele buscava a provocação sempre que podia, mas, no fim das contas, foi exatamente isso que tornou sua carreira tão especial. Ele tinha tudo para se tornar um ícone do futebol alemão, mas jogava o jogo segundo suas próprias regras, amigos do “Sonne”.