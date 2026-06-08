Um escândalo na Copa do Mundo transformou-o no “inimigo público número um”: como Stefan Effenberg destruiu sua promissora carreira na seleção alemã

Dois anos mais ou menos bem-sucedidos depois, que Effenberg passou na Fiorentina, incluindo o rebaixamento e o retorno à primeira divisão, chegou então o momento que o marcaria para sempre. Não foi um gol, nem um título, mas um único gesto que o transformou de uma figura já de si extremamente controversa no “inimigo público número um”. Na Copa do Mundo de 1994 nos EUA, Effenberg, aos 25 anos, estava no auge de sua carreira, era fisicamente dominante em campo, brilhante no jogo e, naquela época, certamente um dos melhores meio-campistas da Europa.

No entanto, as manchetes não viriam por causa de suas atuações, mas por causa de algo que o persegue até hoje. Na última partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul, a seleção alemã já liderava com 3 a 0 no intervalo, mas, após o intervalo, o jogo escapou de controle sob os 48 graus do forno de Dallas. No fim, conseguiu-se salvar uma vitória apertada por 3 a 2, mas os torcedores alemães que viajaram com a equipe mostraram-se pouco entusiasmados diante do fraco desempenho do claro favorito.

Com vaias, eles expressaram seu descontentamento em voz alta, principalmente no meio do segundo tempo. Quando Effenberg foi substituído pelo técnico da seleção alemã, Berti Vogts, aos 75 minutos de jogo, e substituído por Thomas Helmer, uma verdadeira tempestade de vaias se abateu sobre o estádio. Mas, em vez de ignorar a situação e não dar mais atenção à indignação, Effenberg se deixou dominar por seus sentimentos e pelo cansaço. Ele se virou para a arquibancada e mostrou o dedo do meio aos torcedores. Mas não foi apenas por um breve momento, nem enquanto corria em direção ao banco de reservas. Não. Effenberg ficou ali, calmo, consciente, desafiador, e estendeu o gesto provocador bem na cara dos espectadores perplexos.

E embora até hoje não haja qualquer registro dessa cena, o dedo do meio de “Effes” para os próprios torcedores tornou-se uma das imagens mais marcantes da história da Alemanha na Copa do Mundo.

As reações não demoraram a surgir. Na imprensa nacional, a indignação foi enorme e a DFB também não demorou a tomar medidas disciplinares. O presidente da DFB, Egidius Braun, e o já fortemente criticado técnico da seleção, Vogts, reuniram-se ainda naquela noite para discutir o que deveria acontecer com Effenberg. No fim das contas, ele serviu de exemplo, pelo menos é essa a opinião dos jogadores daquela época até hoje.

Pois aquela seleção de 1994 simplesmente não era uma equipe. Era um time movido por egos em excesso. O caso Bodo Illgner e o debate sobre as esposas dos jogadores causaram grande comoção. Além disso, houve a desavença pública entre o capitão Matthäus e Vogts. Os comentários constantes e mordazes do “Kaiser” Franz Beckenbauer, na qualidade de especialista e colunista do Bild presente no local, dirigidos ao seu sucessor. “Vogts foi alvo de críticas implacáveis”, esse é o tom das testemunhas da época em uma excelente série documental da ARD sobre o fracasso da seleção alemã nos EUA em 1994.

A indisciplina, a confiança abusada que Vogts teve de constatar em seus jogadores ao longo do torneio — tudo isso acabou recaindo sobre Effenberg. Por se recusar a pedir desculpas publicamente, ele acabou sendo expulso do elenco e mandado de volta para casa imediatamente. Sem suspensão, sem multa, em vez disso, a viagem de volta para casa em desgraça. Como quase todos os jogadores não compreendiam uma punição tão severa por uma “bagatela” dessas, a expulsão de Effenberg abriu ainda mais um fosso entre Vogts e a equipe.

“Então teriam de expulsar pelo menos mais quatro ou cinco outros”, lembra Mario Basler na ARD sobre o fatídico caso do dedo do meio. No final, a seleção alemã, atual campeã mundial, foi eliminada do torneio de forma sensacional nas quartas de final contra a Bulgária. E Effenberg?

Sua carreira na seleção nacional praticamente chegou ao fim com aquele desrespeito. A partida contra a Coreia do Sul foi o último jogo oficial que Effenberg disputaria pela seleção alemã. Com exceção de dois amistosos em setembro de 1998 contra Malta e a Romênia, quando ele pôde voltar a vestir a camisa da Alemanha por 180 minutos, ainda sob o comando de Vogts, a carreira de Effenberg na seleção alemã estava encerrada. Não por causa de uma lesão, nem por falta de forma, mas porque ele não conseguiu se controlar por dois segundos.