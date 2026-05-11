Constantemente surgem novos escândalos internos que chegam ao conhecimento do público. Intrigas, brigas, acessos de raiva, vaidades feridas e até mesmo confrontos físicos violentos. No FC Bayern de Munique da década de 1990, tudo isso fazia parte do dia a dia, em maior ou menor intensidade, com figuras polêmicas como Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler ou Giovanni Trapattoni nos papéis principais. E como a agitação era constante, o clube mais titulado da Alemanha ganhou na época o apelido de “FC Hollywood”. Como sinônimo de: o que acontecia ao redor, o drama interpessoal, era frequentemente mais importante do que o aspecto esportivo.
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Um escândalo chocante no vestiário é apenas o ponto mais baixo de uma evolução desastrosa: o Real Madrid está se transformando no FC Hollywood dos tempos modernos
O Real Madrid da temporada 2025/26 parece estar prestes a seguir os passos do antigo “FC Hollywood” de Munique. Ou melhor, hoje em dia, poderia-se até argumentar que o drama em Madri está assumindo proporções bem diferentes das que se viram na época do Bayern. Afinal, o capitão do Real, Federico Valverde, acabou no hospital na semana passada após um confronto com o companheiro de equipe Aurelien Tchouameni. O uruguaio sofreu um traumatismo cranioencefálico; oficialmente, fala-se de uma batida infeliz com a cabeça em uma mesa, após ter discutido com Tchouameni.
O incidente no vestiário, no qual Valverde teria ficado até mesmo inconsciente por alguns instantes, foi o ponto mais baixo até agora de uma trajetória que vê o orgulhoso recordista de títulos da Liga dos Campeões da capital espanhola afundar em caos total. E que possivelmente teve início no que pode ter sido o último triunfo na competição no início de junho de 2024. O Real derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 na final da Liga dos Campeões e, além disso, conquistou o título de campeão espanhol com uma vantagem significativa sobre o FC Barcelona.
Na final contra o BVB, Toni Kroos, Nacho e Dani Carvajal ainda estavam no time titular; pouco antes do fim, Luka Modric e Lucas Vázquez entraram como reservas. Quatro deles não estão mais no clube desde o verão de 2024, respectivamente o verão de 2025; Carvajal, por sua vez, já não desempenha um papel muito importante em termos esportivos e também deixará o clube após esta temporada.
O The Athletic escreve que as saídas de Kroos, Nacho e companhia são, em parte, responsáveis pela situação caótica que se instalou em torno do Bernabéu. Os muitos egos inflados da equipe carecem de mãos que os organizem, carecem de personalidades fortes que os coloquem na linha, carecem de exemplos positivos de espírito de equipe e coesão. E isso cria o terreno fértil para problemas internos cada vez mais graves.
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Real Madrid: Parece que o time estava dividido sob o comando de Xabi Alonso
A situação em que os madrilenos se encontram atualmente é “muito triste”, afirmou aoThe Athletic uma fonte que testemunhou de perto os recentes distúrbios no centro de treinamento. E acrescentou: “O clube tem um problema enorme.” Do ponto de vista esportivo, isso já é óbvio, já que esta será a segunda temporada consecutiva do Real sem conquistar nenhum título. Mas as fissuras são, na verdade, muito mais graves do que apenas de natureza futebolística.
Após a última temporada, na qual até mesmo Carlo Ancelotti teve grande dificuldade em controlar os focos de conflito dentro da equipe, Xabi Alonso deveria levar os merengues de volta ao lugar onde, por definição, eles pertencem: ao topo da Europa e da Espanha. Mas Alonso fracassou — e isso se deveu, em primeiro lugar, ao fato de ele não ter conseguido organizar a estrutura da equipe. Ou melhor dizendo: ao fato de ele não ter conseguido fazer isso diante de vaidades, em alguns casos, absurdas.
Em meados de janeiro, após apenas cerca de seis meses, Alonso teve que se despedir novamente. Em termos esportivos, as coisas não estavam indo nada mal: em 34 jogos sob o comando de Alonso, o clube espanhol perdeu apenas seis. Seu sucessor, Álvaro Arbeloa, já sofreu sete derrotas após 24 partidas no cargo.
Quando Alonso saiu, o Real ainda estava colado ao líder da LaLiga, o Barça; nos meses seguintes, os Blancos foram perdendo terreno aos poucos. O que acabou custando o emprego a Alonso foi o fato de ele não ter conseguido o apoio do vestiário. Vinicius Júnior, em particular, estava extremamente insatisfeito sob o comando do ex-meio-campista de classe mundial.
O brasileiro demonstrou abertamente seu descontentamento ao ser substituído no Clássico contra o Barcelona, em outubro de 2025, e aparentemente liderou um grupo de vários astros que não gostavam nem um pouco dos métodos e do estilo de jogo de Alonso. Outros grandes nomes, como Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga, também teriam feito parte desse grupo, enquanto outros se adaptaram muito bem ao estilo de treinamento de Alonso. O que inevitavelmente surgiu foi uma divisão devastadora dentro da equipe.
A missão de Álvaro Arbeloa no Real Madrid também estava fadada ao fracasso
A isso se somaram disputas de poder que se refletiram virtualmente na folha de pagamento, como a de Vinicius, que provavelmente quer a todo custo garantir em seu novo contrato um salário mais alto do que o do atual maior ganhador, Kylian Mbappé. De qualquer forma, o Real Madrid tem enfrentado dificuldades em lidar com a influência de seus jogadores, o que acabou levando à demissão de Alonso. Aparentemente, isso pareceu aos dirigentes liderados pelo presidente Florentino Pérez a solução mais fácil, em vez de colocar as estrelas rebeldes no seu devido lugar. Segundo o The Athletic, a influência do círculo de Vinicius, Mbappé e companhia no clube é considerada ameaçadoramente grande.
Alonso provavelmente chegou ao limite quando alguns dos jogadores que o criticavam simplesmente fingiram dormir durante as reuniões táticas. O ex-técnico do Leverkusen perdeu a paciência e, supostamente, gritou, perplexo: “Não sabia que tinha vindo para um jardim de infância.”
Após a demissão de Alonso, o Real apostou em uma solução interna com Arbeloa, que foi promovido da segunda equipe. Em termos esportivos, o novo técnico não conseguiu promover uma reviravolta duradoura — e, no que diz respeito ao clima no vestiário, Arbeloa também não teve muito sucesso. É verdade que ele acariciou, acima de tudo, o ego de Vinicius, que se sente novamente muito mais importante sob seu comando e para quem as coisas também estão indo muito melhor em termos esportivos do que na época de Alonso. Mas Arbeloa também teve que lutar, provavelmente desde o início, contra resistências vindas de suas próprias fileiras, e suas ideias também teriam sido rapidamente questionadas. Além disso, segundo relatos da mídia, parte da equipe se uniu para fazer comentários maliciosos contra ele.
“Muitas mentiras estão sendo contadas”, afirmou Arbeloa na coletiva de imprensa do último fim de semana, defendendo seus jogadores apesar de tudo. “É mentira que meus jogadores não sejam profissionais. É mentira que meus jogadores não tenham me demonstrado o respeito necessário; isso nem sequer aconteceu.”
Os acontecimentos recentes indicam que Arbeloa não revelou toda a verdade. O fato de as críticas terem se intensificado justamente nas últimas semanas talvez não seja coincidência. Afinal, a temporada está chegando ao fim sem grandes ambições: na Copa del Rey, o time foi eliminado de forma vergonhosa nas oitavas de final, em meados de janeiro, por um time da segunda divisão; em meados de abril, o Real ficou de fora nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. E na Liga, o Barça já está à frente há algum tempo; desde a noite de domingo, os catalães estão matematicamente confirmados como o novo, velho campeão. E isso graças a uma vitória tranquila por 2 a 0 no Clássico contra o Real.
Para o Real, entretanto, já não há mais nada em jogo. Quanto mais tempo sobra para vaidades feridas, tanto mais espaço é dado a questões secundárias. É o caso de Mbappé, cuja recente viagem à Sardenha com a namorada Ester Exposito foi vista com muito ceticismo pelos torcedores do Real. O tom geral: o francês deveria ter se concentrado totalmente em se recuperar a tempo de, após sua lesão muscular, possivelmente estar em campo já no Clássico contra o arquirrival Barça no domingo. No fim das contas, isso não deu certo, Mbappé não estava no elenco no Camp Nou – e pode sentir na pele a ira dos torcedores, caso volte a jogar na próxima partida em casa, na quinta-feira, contra o Oviedo.
Já foi vez de muitos torcedores do Real expressarem seu descontentamento nesta temporada com vaias intensas contra seus próprios jogadores. Vinicius foi o principal alvo — e os apelos de Arbeloa para que a torcida apoiasse incondicionalmente o time tiveram um efeito limitado. Assim, mais um foco de tensão em uma temporada caótica continuou latente.
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Real Madrid: Como surgiu o desentendimento entre Valverde e Tchouameni
Mbappé, por sua vez, também foi um dos protagonistas das recentes notícias negativas em Madri. Em um jogo-treino no final de abril, o craque teria abordado de forma furiosa e ofensiva um assistente técnico de Arbeloa, que atuava como bandeirinha e considerou Mbappé em posição de impedimento. Os assessores do jogador de 27 anos fizeram questão de enfatizar que o incidente, assim como a percepção geral sobre Mbappé, havia sido bastante exagerado.
De qualquer forma, aconteceu algo ainda mais grave entre Valverde e Tchouameni. Conforme relata o The Athletic, uma entrada violenta de Valverde no treino da quarta-feira da semana passada teria sido o gatilho para a briga que ganhou as manchetes. Tchouameni teria ficado irritado com isso; no campo de treino e também mais tarde no vestiário, teria havido desentendimentos entre os dois, nos quais outros jogadores tiveram que intervir para acalmar os ânimos.
Embora Valverde e Tchouameni tenham se separado pacificamente em seguida, a briga aparentemente continuou no dia seguinte. Segundo o The Athletic, ao chegar ao centro de treinamento, Valverde se recusou a cumprir o aperto de mão de praxe com Tchouameni; na sessão seguinte, ele ainda provocou o francês com algumas entradas duras. Tchouameni permaneceu calmo a princípio, mas, após novas provocações, a situação acabou se agravando mais tarde no vestiário.
Lá, Tchouameni quis esclarecer a situação e pediu a Valverde para conversarem. Mas quando este o insultou, Tchouameni provavelmente perdeu a cabeça e, segundo o The Athletic, agrediu seu companheiro de equipe. Em seguida, houve uma briga que resultou em Valverde batendo a cabeça em uma mesa, sangrando e perdendo a consciência por alguns instantes. No vestiário, reinava grande preocupação com o estado de Valverde, inclusive por parte de Tchouameni. Depois que o jogador da seleção uruguaia recuperou a consciência, foi levado ao hospital; um traumatismo cranioencefálico agora o obriga a ficar afastado por dez a 14 dias.
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Será que justamente “The Special One” vai assumir o comando do explosivo Real Madrid?
Posteriormente, o Real e Valverde tentaram minimizar o incidente, classificando-o como um infeliz acidente. No entanto, a indignação dos dirigentes do clube teria sido enorme, o que fica evidente pela multa de 500 mil euros imposta a cada um dos dois.
O The Athletic, por sua vez, cita fontes com conhecimento interno sobre o ambiente no vestiário do Real, que apontam Valverde como o principal culpado pelo escândalo com Tchouameni. Segundo essas fontes, o uruguaio seria conhecido na equipe como um provocador e se comportaria de maneira “indigna de um capitão”, como afirma a reportagem. Devido ao drama e à gravidade que a desavença com Tchouameni assumiu, seria “impossível” que os dois rivais continuassem jogando juntos pelo Real no próximo ano. Isso significa, portanto, que pelo menos um grande nome teria que deixar o time madrilenho no verão. E, possivelmente, as divisões dentro do elenco farão com que outras saídas (tenham) de ocorrer. O clube, por outro lado, afirma que Tchouameni e Valverde se reconciliaram rapidamente e que o mal-estar foi dissipado na presença de todo o time.
De qualquer forma, permanece a questão de como é possível que descrições tão detalhadas dos acontecimentos no vestiário do Real cheguem ao público. “É claro: alguém está espalhando boatos por aí. E em uma temporada sem títulos, quando o Real Madrid está ainda mais sob observação constante do que já está, tudo é exagerado”, disse Valverde.
Rumores ou verdade: é óbvio que há algo de verdade nos problemas no clima da equipe do Real. Nos últimos quase dois anos, formou-se no Bernabéu um barril de pólvora que mal dá para controlar. Arbeloa, muito provavelmente, não precisará mais tentar lidar com isso a partir da próxima temporada; a saída do espanhol no verão é considerada um fato consumado. Quem assumirá então esse cargo tão cobiçado ainda é uma incógnita.
Depois de nomes como Didier Deschamps e Sebastian Hoeneß terem sido cogitados, José Mourinho emergiu recentemente como o principal candidato. O português, que já esteve à beira do campo em Madri entre 2010 e 2013 e atualmente treina o Benfica de Lisboa, seria o favorito do presidente Pérez. Mourinho teria, sem dúvida, a mão firme necessária para colocar ordem no vestiário do Real. Mas “The Special One” também traz consigo o potencial de alimentar ainda mais a versão “FC Hollywood” de Madrid.
Os próximos jogos do Real Madrid
Data
Jogo
Competição
Quinta-feira, 14 de maio (21h30)
Real Madrid x Real Oviedo
LaLiga
Domingo, 17 de maio (19h)
FC Sevilla x Real Madrid
LaLiga
Data exata ainda a definir
Real Madrid x Athletic Bilbao
LaLiga