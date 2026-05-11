Um escândalo chocante no vestiário é apenas o ponto mais baixo de uma evolução desastrosa: o Real Madrid está se transformando no FC Hollywood dos tempos modernos

A isso se somaram disputas de poder que se refletiram virtualmente na folha de pagamento, como a de Vinicius, que provavelmente quer a todo custo garantir em seu novo contrato um salário mais alto do que o do atual maior ganhador, Kylian Mbappé. De qualquer forma, o Real Madrid tem enfrentado dificuldades em lidar com a influência de seus jogadores, o que acabou levando à demissão de Alonso. Aparentemente, isso pareceu aos dirigentes liderados pelo presidente Florentino Pérez a solução mais fácil, em vez de colocar as estrelas rebeldes no seu devido lugar. Segundo o The Athletic, a influência do círculo de Vinicius, Mbappé e companhia no clube é considerada ameaçadoramente grande.

Alonso provavelmente chegou ao limite quando alguns dos jogadores que o criticavam simplesmente fingiram dormir durante as reuniões táticas. O ex-técnico do Leverkusen perdeu a paciência e, supostamente, gritou, perplexo: “Não sabia que tinha vindo para um jardim de infância.”

Após a demissão de Alonso, o Real apostou em uma solução interna com Arbeloa, que foi promovido da segunda equipe. Em termos esportivos, o novo técnico não conseguiu promover uma reviravolta duradoura — e, no que diz respeito ao clima no vestiário, Arbeloa também não teve muito sucesso. É verdade que ele acariciou, acima de tudo, o ego de Vinicius, que se sente novamente muito mais importante sob seu comando e para quem as coisas também estão indo muito melhor em termos esportivos do que na época de Alonso. Mas Arbeloa também teve que lutar, provavelmente desde o início, contra resistências vindas de suas próprias fileiras, e suas ideias também teriam sido rapidamente questionadas. Além disso, segundo relatos da mídia, parte da equipe se uniu para fazer comentários maliciosos contra ele.

“Muitas mentiras estão sendo contadas”, afirmou Arbeloa na coletiva de imprensa do último fim de semana, defendendo seus jogadores apesar de tudo. “É mentira que meus jogadores não sejam profissionais. É mentira que meus jogadores não tenham me demonstrado o respeito necessário; isso nem sequer aconteceu.”

Os acontecimentos recentes indicam que Arbeloa não revelou toda a verdade. O fato de as críticas terem se intensificado justamente nas últimas semanas talvez não seja coincidência. Afinal, a temporada está chegando ao fim sem grandes ambições: na Copa del Rey, o time foi eliminado de forma vergonhosa nas oitavas de final, em meados de janeiro, por um time da segunda divisão; em meados de abril, o Real ficou de fora nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. E na Liga, o Barça já está à frente há algum tempo; desde a noite de domingo, os catalães estão matematicamente confirmados como o novo, velho campeão. E isso graças a uma vitória tranquila por 2 a 0 no Clássico contra o Real.

Para o Real, entretanto, já não há mais nada em jogo. Quanto mais tempo sobra para vaidades feridas, tanto mais espaço é dado a questões secundárias. É o caso de Mbappé, cuja recente viagem à Sardenha com a namorada Ester Exposito foi vista com muito ceticismo pelos torcedores do Real. O tom geral: o francês deveria ter se concentrado totalmente em se recuperar a tempo de, após sua lesão muscular, possivelmente estar em campo já no Clássico contra o arquirrival Barça no domingo. No fim das contas, isso não deu certo, Mbappé não estava no elenco no Camp Nou – e pode sentir na pele a ira dos torcedores, caso volte a jogar na próxima partida em casa, na quinta-feira, contra o Oviedo.

Já foi vez de muitos torcedores do Real expressarem seu descontentamento nesta temporada com vaias intensas contra seus próprios jogadores. Vinicius foi o principal alvo — e os apelos de Arbeloa para que a torcida apoiasse incondicionalmente o time tiveram um efeito limitado. Assim, mais um foco de tensão em uma temporada caótica continuou latente.