“Um erro grave” - O técnico da Bélgica explica como a equipe aproveitou o grande ponto fraco do Senegal, enquanto Romelu Lukaku e companhia conseguem uma virada no final da partida da Copa do Mundo

Em entrevista à RTBF após a partida, Garcia explicou por que acreditava que a Bélgica conseguiu se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0. Seus comentários se concentraram na abordagem tática do Senegal depois que a equipe assumiu a liderança, embora uma frase em particular tenha sido alvo de críticas posteriormente.

“Conhecemos essas seleções; elas perdem o controle tático no final da partida”, disse Garcia. “Quando estávamos ganhando por 2 a 0, sabíamos que eles fariam de tudo para proteger o gol, o que, na minha opinião, é um erro grave. Lembrem-me, quando estivermos ganhando por 2 a 0, de não fazer isso! Porque quando você leva um gol como eles levaram, ficando em 2 a 1, o jogo mudou completamente, e conseguimos empatar.”

Questionado sobre essas declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Garcia inicialmente negou ter usado essas palavras, antes de oferecer mais esclarecimentos.

“Não, não, eu não disse isso. Vocês estão interpretando mal minhas palavras. O Senegal merecia passar tanto quanto nós”, explicou ele, conforme citado pelo Maxifoot. “Eu disse que, quando se está na frente — e isso vale para todas as seleções do mundo —, tende-se a recuar e tentar proteger o gol. Nós avançamos, e eles recuaram. E acho que, se não tivéssemos marcado o segundo gol, nunca teríamos conseguido virar o jogo.”