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“Um erro grave” - O técnico da Bélgica explica como a equipe aproveitou o grande ponto fraco do Senegal, enquanto Romelu Lukaku e companhia conseguem uma virada no final da partida da Copa do Mundo
Bélgica consegue virada histórica no final da partida
A Bélgica protagonizou uma das viradas mais dramáticas da história da Copa do Mundo ao reverter uma desvantagem de dois gols no final da partida das oitavas de final contra o Senegal. Perdendo por 2 a 0 quando a partida entrava em sua reta final, os Diabos Vermelhos reagiram para forçar a prorrogação, antes de selarem a vitória por 3 a 2 e garantirem sua vaga nas oitavas de final.
Após a partida, Garcia apontou a decisão do Senegal de proteger sua vantagem como o ponto de virada. Sua avaliação inicial do jogo rapidamente chamou a atenção, e seus comentários geraram um debate sobre seu significado.
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Garcia esclarece declarações polêmicas
Em entrevista à RTBF após a partida, Garcia explicou por que acreditava que a Bélgica conseguiu se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0. Seus comentários se concentraram na abordagem tática do Senegal depois que a equipe assumiu a liderança, embora uma frase em particular tenha sido alvo de críticas posteriormente.
“Conhecemos essas seleções; elas perdem o controle tático no final da partida”, disse Garcia. “Quando estávamos ganhando por 2 a 0, sabíamos que eles fariam de tudo para proteger o gol, o que, na minha opinião, é um erro grave. Lembrem-me, quando estivermos ganhando por 2 a 0, de não fazer isso! Porque quando você leva um gol como eles levaram, ficando em 2 a 1, o jogo mudou completamente, e conseguimos empatar.”
Questionado sobre essas declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Garcia inicialmente negou ter usado essas palavras, antes de oferecer mais esclarecimentos.
“Não, não, eu não disse isso. Vocês estão interpretando mal minhas palavras. O Senegal merecia passar tanto quanto nós”, explicou ele, conforme citado pelo Maxifoot. “Eu disse que, quando se está na frente — e isso vale para todas as seleções do mundo —, tende-se a recuar e tentar proteger o gol. Nós avançamos, e eles recuaram. E acho que, se não tivéssemos marcado o segundo gol, nunca teríamos conseguido virar o jogo.”
Garcia insiste que o ímpeto foi decisivo para o resultado da partida
Garcia afirmou que o primeiro gol da Bélgica alterou completamente o rumo da partida e insistiu que sua análise se aplicava a qualquer time que tentasse defender uma vantagem, e não especificamente ao Senegal.
Ele também elogiou o desempenho do Senegal, dizendo: “Quando marcamos o gol que fez 2 a 1, a partida mudou de espírito, como dizemos em francês. Depois disso, na prorrogação, foi como uma luta de boxe, com as duas equipes trocando golpes. No final, acho que o pênalti foi justificado. Quero dizer que o Senegal mereceu passar tanto quanto nós, mas estou feliz que a classificação tenha ficado conosco, porque conseguimos virar o jogo depois de estar muito atrás no placar.”
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A Bélgica volta sua atenção para as oitavas de final
A Bélgica agora enfrentará os Estados Unidos nas oitavas de final, após manter viva sua campanha na Copa do Mundo de forma dramática. A equipe de Garcia espera aproveitar a confiança gerada por essa virada.