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"Um erro bobo meu!" - Manuel Neuer quebra o silêncio sobre falha de pesadelo em nove segundos
Neuer comete seu erro mais caro em nove segundos
Manuel Neuer teve um início de pesadelo no empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Augsburg, ao cometer um erro incomum logo nos primeiros instantes. O experiente goleiro se atrapalhou com um domínio forte demais dentro da própria área, permitindo que Robin Fellhauer o desarmasse e empurrasse a bola para o gol vazio.
O gol saiu com menos de nove segundos, estabelecendo o recorde do gol sofrido mais cedo na história da Bundesliga.
Após a partida, Neuer assumiu a responsabilidade e admitiu sua participação no revés inicial.
- Jan Huebner
Goleiro relembra momento bobo de pesadelo
Falando após o dérbi dramático, Neuer foi sincero sobre sua falha de concentração. "O primeiro gol que sofremos foi um erro bobo meu", admitiu Neuer.
"Poucos de nós tiveram um jogo como o de hoje."
"Foi estranho que tenhamos marcado tantos gols que depois foram anulados."
A crença permaneceu apesar do choque inicial
Apesar do péssimo início, Neuer insistiu que manteve a convicção de que o Bayern se recuperaria e conquistaria os três pontos. "Eu ainda tinha esperança, porque era o primeiro minuto", explicou Neuer.
"A chance de ainda conseguirmos virar o jogo é grande."
"Acho que tivemos as chances, mas simplesmente não as aproveitamos. Houve um pouco de azar com os impedimentos apertados."
- Getty Images Sport
Foco se volta para a rápida recuperação
O Bayern reagiu com gols de Ismael Saibari e do reserva Nathaniel Brown, mas o gol de Rodrigo Ribeiro no segundo tempo garantiu ao Augsburg um ponto. Neuer espalmou a finalização de Calvin Brackelmann antes do rebote aproveitado por Ribeiro.
O internacional alemão tentará deixar o erro para trás quando o Bayern enfrentar o Viking na Liga dos Campeões na terça-feira.
O elenco de Kompany segue determinado a dar a volta por cima imediatamente.
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