"Um erro bobo meu!" - Manuel Neuer quebra o silêncio sobre falha de pesadelo em nove segundos

Manuel Neuer teve um início de pesadelo no empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Augsburg, ao cometer um erro incomum logo nos primeiros instantes. O experiente goleiro se atrapalhou com um domínio forte demais dentro da própria área, permitindo que Robin Fellhauer o desarmasse e empurrasse a bola para o gol vazio.

O gol saiu com menos de nove segundos, estabelecendo o recorde do gol sofrido mais cedo na história da Bundesliga.

Após a partida, Neuer assumiu a responsabilidade e admitiu sua participação no revés inicial.