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imago-sport-1084316817.jpgEibner
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Um erro bobo meu!" - Manuel Neuer quebra o silêncio sobre falha de pesadelo em nove segundos

Bayern de Munique
M. Neuer
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Bundesliga

Manuel Neuer assumiu a responsabilidade por um erro bobo que resultou no gol mais rápido da história da Bundesliga contra o Augsburg. O experiente goleiro dominou mal a bola com apenas nove segundos, permitindo que Robin Fellhauer marcasse com o gol vazio.

  • Neuer comete seu erro mais caro em nove segundos

    Manuel Neuer teve um início de pesadelo no empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Augsburg, ao cometer um erro incomum logo nos primeiros instantes. O experiente goleiro se atrapalhou com um domínio forte demais dentro da própria área, permitindo que Robin Fellhauer o desarmasse e empurrasse a bola para o gol vazio.

    O gol saiu com menos de nove segundos, estabelecendo o recorde do gol sofrido mais cedo na história da Bundesliga.

    Após a partida, Neuer assumiu a responsabilidade e admitiu sua participação no revés inicial.

  • imago-sport-1084313375.jpgJan Huebner

    Goleiro relembra momento bobo de pesadelo

    Falando após o dérbi dramático, Neuer foi sincero sobre sua falha de concentração. "O primeiro gol que sofremos foi um erro bobo meu", admitiu Neuer.

    "Poucos de nós tiveram um jogo como o de hoje."

    "Foi estranho que tenhamos marcado tantos gols que depois foram anulados."

  • A crença permaneceu apesar do choque inicial

    Apesar do péssimo início, Neuer insistiu que manteve a convicção de que o Bayern se recuperaria e conquistaria os três pontos. "Eu ainda tinha esperança, porque era o primeiro minuto", explicou Neuer.

    "A chance de ainda conseguirmos virar o jogo é grande."

    "Acho que tivemos as chances, mas simplesmente não as aproveitamos. Houve um pouco de azar com os impedimentos apertados."

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Foco se volta para a rápida recuperação

    O Bayern reagiu com gols de Ismael Saibari e do reserva Nathaniel Brown, mas o gol de Rodrigo Ribeiro no segundo tempo garantiu ao Augsburg um ponto. Neuer espalmou a finalização de Calvin Brackelmann antes do rebote aproveitado por Ribeiro.

    O internacional alemão tentará deixar o erro para trás quando o Bayern enfrentar o Viking na Liga dos Campeões na terça-feira.

    O elenco de Kompany segue determinado a dar a volta por cima imediatamente.

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