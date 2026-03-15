Igor Tudor teve, sem dúvida, um início catastrófico como técnico do Tottenham Hotspur. Apesar de terem conseguido uma pequena vitória contra o Liverpool FC após cinco derrotas consecutivas, os Spurs continuam sem vencer na Premier League desde 28 de dezembro de 2025. Há muito tempo que o fantasma do rebaixamento assombra Londres; os Spurs estão apenas um ponto à frente do Nottingham e do West Ham, que atualmente ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento.
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Um equívoco embaraçoso? O técnico do Spurs, Igor Tudor, vira motivo de piada – Tottenham consegue uma pequena vitória contra o Liverpool e Wirtz
Mesmo antes do empate em 1 a 1 contra os Reds, Tudor mais uma vez não deixou uma boa impressão e virou imediatamente assunto nas redes sociais. Isso porque imagens de TV mostraram como Tudor, antes do início da partida, aparentemente tentou cumprimentar seu colega de profissão Arne Slot, mas o confundiu com seu próprio gerente de equipe, Allan Dixon, a quem se aproximou por trás e tentou dar uma tapinha no ombro em tom de brincadeira.
Mas a ação saiu pela culatra. Dixon, assim como Slot, careca, reagiu surpreso ao avistar Tudor — e o croata também parecia um pouco perplexo. Em seguida, Tudor continuou procurando por Slot e finalmente o encontrou perto do banco do Liverpool.
Já durante a semana, o técnico do Spurs, que continua sem vitórias (cinco jogos, quatro derrotas, um empate), foi alvo de críticas por ter inicialmente colocado o goleiro titular Guglielmo Vicario no banco antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e, em seguida, ter tirado o reserva Antonin Kinsky após apenas 17 minutos e dois erros fatais.
Spurs comemoram pequena vitória graças ao empate no último minuto
Dominik Szoboszlai (18') colocou o LFC na frente com um gol de falta direta. Florian Wirtz, que disputava sua segunda partida como titular após se recuperar de uma lesão, foi substituído aos 64 minutos. Richarlison (90') conseguiu o empate no final da partida. A equipe do técnico Slot também fracassou, assim, em seu teste final para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray de Istambul, na quarta-feira. O Liverpool havia perdido a partida de ida na Turquia por 0 a 1.
O Tottenham também entra em campo na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, mas o 2 a 5 sofrido na partida de ida contra o Atlético de Madrid é, no momento, a menor das preocupações dos londrinos. Após seis derrotas consecutivas – quatro delas sob o comando de Tudor –, os Spurs conseguiram somar mais um ponto, mas o campeão da Liga Europa já está há muito tempo no meio da briga contra o rebaixamento no campeonato. Na 16ª posição da tabela, o Tottenham está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.
Perguntas frequentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.