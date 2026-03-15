Um equívoco embaraçoso? O técnico do Spurs, Igor Tudor, vira motivo de piada – Tottenham consegue uma pequena vitória contra o Liverpool e Wirtz

Mesmo antes do empate em 1 a 1 contra os Reds, Tudor mais uma vez não deixou uma boa impressão e virou imediatamente assunto nas redes sociais. Isso porque imagens de TV mostraram como Tudor, antes do início da partida, aparentemente tentou cumprimentar seu colega de profissão Arne Slot, mas o confundiu com seu próprio gerente de equipe, Allan Dixon, a quem se aproximou por trás e tentou dar uma tapinha no ombro em tom de brincadeira.

Mas a ação saiu pela culatra. Dixon, assim como Slot, careca, reagiu surpreso ao avistar Tudor — e o croata também parecia um pouco perplexo. Em seguida, Tudor continuou procurando por Slot e finalmente o encontrou perto do banco do Liverpool.

Já durante a semana, o técnico do Spurs, que continua sem vitórias (cinco jogos, quatro derrotas, um empate), foi alvo de críticas por ter inicialmente colocado o goleiro titular Guglielmo Vicario no banco antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e, em seguida, ter tirado o reserva Antonin Kinsky após apenas 17 minutos e dois erros fatais.