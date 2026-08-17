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"Um enorme, enorme sucesso!" - Gianni Infantino reage enquanto final entre azarões faz história na WAFCON
Camarões conquista seu primeiro título da WAFCON
Camarões coroou uma campanha memorável ao derrotar a surpreendente finalista Malawi por 3 a 0 na final da Copa Africana de Nações Feminina da CAF de 2026. As Leoas Indomáveis tiveram uma atuação implacável no primeiro tempo no Estádio Moulay El Hassan, em Rabat, para garantir seu primeiro título continental.
Marie Ngah Manga marcou duas vezes, uma de cada lado de um gol de Naomi Eto, para deixar o resultado praticamente definido antes do intervalo. A vitória encerrou um torneio extraordinário, que destacou o rápido crescimento do futebol feminino africano.
Infantino elogia sucesso histórico do torneio
Infantino esteve presente na final no Marrocos e elogiou o torneio ampliado para 16 seleções. Ele elogiou o presidente da CAF, Patrice Motsepe, e o presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa, por entregarem um evento inovador.
"A Copa Africana de Nações, organizada pela CAF e pelo Marrocos, foi um enorme, enorme sucesso. Parabéns à CAF, ao Marrocos, a todas as seleções, a todos os torcedores fantásticos", afirmou Infantino no site da FIFA.
"Um grande agradecimento à Confederação Africana de Futebol, liderada pelo presidente Patrice Motsepe, à Federação Marroquina de Futebol, liderada pelo presidente Fouzi Lekjaa, e a todo o povo maravilhoso do Marrocos por organizar este torneio fantástico que colocou o futebol feminino em evidência."
Zebras alteram o equilíbrio de poder continental
O triunfo de Camarões vem depois de três medalhas de prata anteriores, em 2004, 2014 e 2016. Na 71ª posição no ranking da FIFA, as Leoas superaram um caminho difícil no mata-mata ao derrotar as potências Nigéria e as anfitriãs Marrocos, antes de atropelar Malawi.
Malawi protagonizou a história mais inspiradora do torneio em sua estreia continental. Na 151ª posição do mundo, as Scorchers foram lideradas pelas irmãs Chawinga, Temwa e Tabitha. Elas surpreenderam a Nigéria com uma vitória por 3 a 2 na partida de estreia, antes de eliminarem Gana e Argélia nas fases de mata-mata.
O torneio virou de cabeça para baixo a ordem estabelecida no futebol feminino africano. A Nigéria, campeã em dez ocasiões, não conseguiu chegar às semifinais e ficará fora da Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez na história.
"Parabéns a Camarões por vencer a Copa Africana de Nações Feminina de 2026 da CAF e dar grande alegria à sua bela nação apaixonada por futebol com esse primeiro triunfo histórico", elogiou Infantino.
Ao falar sobre Malawi, Infantino disse: "Elas fizeram não só o país sonhar, mas todos que amam futebol. Vocês têm muito do que se orgulhar."
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Foco se volta para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil
O torneio também serviu como rota de classificação da África para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, no Brasil. As vagas automáticas foram garantidas pelas quatro seleções semifinalistas, Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos, com Argélia e Maláui prontas para fazer suas estreias no torneio.
África do Sul e Gana também conquistaram vitórias cruciais nos jogos de repescagem. As duas seleções avançaram para o sorteio da fase preliminar do Torneio de Play-Off da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.
Esse importante sorteio do play-off acontecerá na quinta-feira, 20 de agosto de 2026, em Zurique, na Suíça. As equipes classificadas agora iniciam suas preparações de longo prazo para o principal torneio global do próximo ano, na América do Sul.
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