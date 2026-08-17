O triunfo de Camarões vem depois de três medalhas de prata anteriores, em 2004, 2014 e 2016. Na 71ª posição no ranking da FIFA, as Leoas superaram um caminho difícil no mata-mata ao derrotar as potências Nigéria e as anfitriãs Marrocos, antes de atropelar Malawi.

Malawi protagonizou a história mais inspiradora do torneio em sua estreia continental. Na 151ª posição do mundo, as Scorchers foram lideradas pelas irmãs Chawinga, Temwa e Tabitha. Elas surpreenderam a Nigéria com uma vitória por 3 a 2 na partida de estreia, antes de eliminarem Gana e Argélia nas fases de mata-mata.

O torneio virou de cabeça para baixo a ordem estabelecida no futebol feminino africano. A Nigéria, campeã em dez ocasiões, não conseguiu chegar às semifinais e ficará fora da Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez na história.

"Parabéns a Camarões por vencer a Copa Africana de Nações Feminina de 2026 da CAF e dar grande alegria à sua bela nação apaixonada por futebol com esse primeiro triunfo histórico", elogiou Infantino.

Ao falar sobre Malawi, Infantino disse: "Elas fizeram não só o país sonhar, mas todos que amam futebol. Vocês têm muito do que se orgulhar."