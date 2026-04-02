Todas as fases das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próximo verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México, chegaram ao fim, com a classificação de 48 seleções.

Apesar da qualificação de um número tão grande de seleções para a Copa do Mundo, a lista ficou sem grandes nomes, já que a má sorte que persegue a Itália na Copa do Mundo continuou, com a seleção falhando na qualificação pela terceira edição consecutiva, enquanto a Dinamarca e a Polônia também sofreram uma decepção na fase final.

País de Gales, Sérvia, Camarões e Nigéria participaram das últimas edições da Copa do Mundo, mas não garantiram vaga na próxima edição.

Isso resultou na ausência de vários astros da Copa do Mundo de 2026, que se contentarão em assistir ao torneio e, talvez, lamentar a impossibilidade de participar.

O jornal “The Sun” selecionou um time que inclui alguns dos jogadores mais famosos ausentes do torneio, com um valor de mercado de cerca de 600 milhões de libras esterlinas.