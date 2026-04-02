Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
ROBERT LEWANDOWSKI POLAND Getty Images

Traduzido por

Um elenco impressionante, avaliado em 600 milhões de libras, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias
G. Donnarumma
R. Lewandowski
A. Bastoni
M. Kerkez
D. Szoboszlai
S. Tonali
K. Kvaratskhelia
B. Sesko
V. Osimhen
Bósnia e Herzegovina
Itália
Polônia
Hungria
Geórgia
Eslovênia
Nigéria

Grandes seleções foram eliminadas nas eliminatórias com grande decepção

 Todas as fases das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próximo verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México, chegaram ao fim, com a classificação de 48 seleções.

Apesar da qualificação de um número tão grande de seleções para a Copa do Mundo, a lista ficou sem grandes nomes, já que a má sorte que persegue a Itália na Copa do Mundo continuou, com a seleção falhando na qualificação pela terceira edição consecutiva, enquanto a Dinamarca e a Polônia também sofreram uma decepção na fase final.

País de Gales, Sérvia, Camarões e Nigéria participaram das últimas edições da Copa do Mundo, mas não garantiram vaga na próxima edição.

Isso resultou na ausência de vários astros da Copa do Mundo de 2026, que se contentarão em assistir ao torneio e, talvez, lamentar a impossibilidade de participar.

O jornal “The Sun” selecionou um time que inclui alguns dos jogadores mais famosos ausentes do torneio, com um valor de mercado de cerca de 600 milhões de libras esterlinas.

  • Gianluigi Donnarumma Bosnia Italy 31032026Getty Images

    Goleiros e defesa

    Goleiro: Gianluigi Donnarumma – Itália (valor de mercado: 39 milhões de libras esterlinas).

     Ele tem 81 partidas pela seleção e estreou internacionalmente em 2016, mas nunca disputou uma Copa do Mundo com a Itália.

    A seleção italiana perdeu nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina na noite de terça-feira,

    Zagueiro: Alessandro Bastoni – Itália (61 milhões de libras esterlinas)

    Foi um pesadelo para Bastoni, que foi expulso de campo enquanto sua equipe estava na frente no placar, antes de a Bósnia empatar e vencer nos pênaltis.

    Zagueiro: Nikola Milenković – Sérvia (26 milhões de libras esterlinas)

    A Sérvia estava no grupo da Inglaterra, mas só conseguiu terminar em terceiro lugar, atrás da Albânia.

    Zagueiro: Milos Kerkes – Hungria (35 milhões de libras esterlinas)

    O mesmo vale para Milos Kerkez, que nasceu na Sérvia, mas joga pela seleção da Hungria.

    • Publicidade
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

      Brian Mboumo – Camarões (70 milhões de libras esterlinas)

    A seleção de Camarões perdeu a partida da semifinal do play-off contra a República Democrática do Congo em novembro, o que acabou com suas chances.

     Dominique Soboslai – Hungria (87 milhões de libras esterlinas – valor mais alto)

    De acordo com o site Transfermarkt, Dominik Szoboszlai é o jogador de futebol mais caro cuja seleção não se classificou para a Copa do Mundo.

    O meio-campista do Liverpool e da Hungria está avaliado em 87 milhões de libras, mas isso não foi suficiente para derrotar Portugal ou a Irlanda nas eliminatórias.

     Sandro Tonali – Itália (70 milhões de libras esterlinas)

    Sandro Tonali se junta a Szoboszlai para assistir à Copa do Mundo apenas como espectador, apesar de ter marcado um gol na disputa de pênaltis contra a Bósnia.

    Khvicha Kvaratskhelia – Geórgia (79 milhões de libras esterlinas)

    O jogador do Paris Saint-Germain é considerado um dos melhores da Europa, mas sua seleção georgiana não conseguiu competir com a Espanha e a Turquia nas eliminatórias.

  • Victor Osimhen

    O ataque

     Benjamin Sesko – Eslovênia (57 milhões de libras esterlinas)

    A Eslovênia, liderada por Benjamin Sesko, também não conseguiu se classificar, e o jogador de destaque ficará de fora da Copa do Mundo.

      Robert Lewandowski – Polônia (7 milhões de libras esterlinas)

     A Polônia sofreu o gol da vitória aos 88 minutos contra a Suécia, perdendo a chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

    Com 37 anos, é provável que isso signifique que Robert Lewandowski não participará de mais nenhuma edição... O grande atacante da era moderna derramou lágrimas ao final da partida.

    Victor Osimhen – Nigéria (65 milhões de libras esterlinas)

    A Nigéria teve um início chocante nas eliminatórias e ficou em segundo lugar, a um ponto da África do Sul, antes de perder para a República Democrática do Congo na repescagem.

    (Leia também)... Após a crise da partida contra o Egito... A Espanha perderá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030?

  • Um elenco alternativo no valor de 341 milhões de libras esterlinas

    Há muitos outros jogadores que não tiveram a mesma sorte... Por isso, aqui está uma escalação alternativa no valor de 341 milhões de libras esterlinas.

    Goleiro: André Onana – Camarões (10 milhões de libras esterlinas)

    Zagueiro: Mateusz Kacz – Polônia (19 milhões de libras esterlinas)

    Zagueiro: Ethan Ampadu – País de Gales (22 milhões de libras esterlinas)

    Zagueiro: Patrick Dourou – Dinamarca (31 milhões de libras esterlinas)

    Meio-campista: Harry Wilson – País de Gales (22 milhões de libras esterlinas)

    Meio-campista: Carlos Baleba – Camarões (48 milhões de libras esterlinas)

    Meio-campista: Nicolò Barella – Itália (44 milhões de libras esterlinas)

    Meio-campista: Ademola Lookman – Nigéria (35 milhões de libras esterlinas)

    Atacante: Brennan Johnson – País de Gales (31 milhões de libras esterlinas)

    Atacante: Rasmus Højlund – Dinamarca (44 milhões de libras esterlinas)