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Um duro golpe de realidade para Roberto De Zerbi! O novo técnico do Tottenham enfrenta uma grave lesão antes do importante jogo contra o Sunderland
Um batismo de fogo no norte de Londres
O desafio não poderia ser maior para o novo técnico. O Tottenham confirmou a contratação de De Zerbi com um contrato de cinco anos para evitar o rebaixamento, já que o clube se encontra em uma posição precária, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League. Logo após sua chegada, De Zerbi expressou seu entusiasmo pelo desafio, apesar da situação difícil da equipe. Ele declarou: “Estou muito feliz por me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo. Em todas as minhas conversas com a diretoria do clube, a ambição deles para o futuro ficou clara: construir uma equipe capaz de alcançar grandes conquistas e, para isso, praticar um estilo de futebol que emocione e inspire nossos torcedores.”
No entanto, concretizar essa ambição já está se mostrando difícil. Em vez de se concentrar em uma reformulação tática, a atenção imediata do italiano foi forçosamente desviada para remendar um elenco severamente enfraquecido.
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Estrela do meio-campo entra para a lista crescente de ausências
A realidade daquela sala de tratamento lotada ficou bem evidente nesta semana. O meio-campista Pape Sarr tornou-se a mais recente baixa, com o jogador da seleção do Senegal supostamente sofrendo uma lesão no ombro enquanto defendia a seleção nacional. Sarr não pôde participar do recente amistoso do Senegal contra a Gâmbia, deixando De Zerbi com um motor confiável a menos num meio-campo já sobrecarregado até o limite.
O momento não poderia ser pior para o ex-técnico do Brighton, que herdou um elenco atormentado por ausências de longa duração. De Zerbi chegou ao centro de treinamento e descobriu que estrelas como Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, James Maddison e Dejan Kulusevski estão afastados ou indisponíveis no momento. Com novas lesões de Mathys Tel e Mohammed Kudus, o técnico italiano enfrenta um pesadelo na escolha do time enquanto se prepara para a viagem crucial a Sunderland, no dia 12 de abril.
Os defensores da causa manifestam sérias preocupações éticas
Embora as notícias sobre lesões representem um revés tático, De Zerbi também enfrenta o desafio de conquistar uma torcida dividida. A Associação de Torcedores do Tottenham Hotspur já manifestou “preocupações sérias e de longo alcance” em relação à sua contratação, principalmente devido à defesa que fez de Mason Greenwood durante o período em que trabalharam juntos na França. Greenwood foi acusado em 2022 de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão com lesões corporais. As acusações foram retiradas em janeiro de 2023. Grupos de torcedores, incluindo Proud Lilywhites e Spurs Reach, expressaram seu descontentamento com a contratação, criando um clima de atrito antes mesmo de a bola ter sido chutada.
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Sem cláusula de rescisão em caso de rebaixamento
De Zerbi não tem tempo para se adaptar gradualmente ao cargo, já que o Spurs ainda não conseguiu registrar uma única vitória no campeonato até agora em 2026. O próximo confronto contra o Sunderland será uma estreia de alto risco, e a ausência de uma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento em seu contrato de longo prazo sugere que a diretoria está apostando tudo na sua capacidade de superar essa crise. No entanto, sem Sarr e várias outras estrelas, essa tarefa tornou-se significativamente mais difícil.