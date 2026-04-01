Um duro golpe de realidade para Roberto De Zerbi! O novo técnico do Tottenham enfrenta uma grave lesão antes do importante jogo contra o Sunderland

O desafio não poderia ser maior para o novo técnico. O Tottenham confirmou a contratação de De Zerbi com um contrato de cinco anos para evitar o rebaixamento, já que o clube se encontra em uma posição precária, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League. Logo após sua chegada, De Zerbi expressou seu entusiasmo pelo desafio, apesar da situação difícil da equipe. Ele declarou: “Estou muito feliz por me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo. Em todas as minhas conversas com a diretoria do clube, a ambição deles para o futuro ficou clara: construir uma equipe capaz de alcançar grandes conquistas e, para isso, praticar um estilo de futebol que emocione e inspire nossos torcedores.”

No entanto, concretizar essa ambição já está se mostrando difícil. Em vez de se concentrar em uma reformulação tática, a atenção imediata do italiano foi forçosamente desviada para remendar um elenco severamente enfraquecido.