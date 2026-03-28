"Um dos piores jogos que já disputamos!" - Emi Martinez critica os companheiros da seleção argentina após vitória apertada sobre a modesta Mauritânia

Apesar da frustração, o ex-zagueiro argentino Pablo Zabaleta continua confiante de que a atual seleção tem o que é preciso para revalidar o título na Copa do Mundo de 2026. Zabaleta acredita que a simples presença de Messi já mantém os adversários em alerta, independentemente da idade do veterano. “A Argentina é uma das seleções que eu consideraria verdadeiras candidatas. Sim, Messi estará alguns anos mais velho, mas ainda é capaz de momentos de pura magia”, disse Zabaleta aos repórteres. “Os adversários ainda têm medo dele perto da grande área... seus dribles, sua visão para o passe decisivo, sua habilidade de cortar para dentro e encontrar o segundo poste, suas cobranças de falta. Só um jogador da qualidade dele consegue criar esses momentos. Portugal também é uma seleção que eu acompanharia de perto. E a Inglaterra, agora sob o comando de [Thomas] Tuchel, está jogando bem e conta com grandes talentos individuais. É sempre difícil prever um vencedor, mas espero que a Argentina consiga manter esse troféu.”