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Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

"Um dos piores jogos que já disputamos!" - Emi Martinez critica os companheiros da seleção argentina após vitória apertada sobre a modesta Mauritânia

E. Martinez
Argentina
Mauritânia
Amistosos

A Argentina pode ter conquistado uma vitória em sua última partida internacional, mas o clima no grupo está longe de ser de comemoração. O goleiro Emiliano Martínez fez uma crítica contundente à seleção nacional após a vitória pouco convincente por 2 a 1 sobre a Mauritânia. O campeão da Copa do Mundo ficou furioso com a falta de intensidade demonstrada pela equipe de Lionel Scaloni contra a modesta seleção africana.

  • Dificuldades na La Bombonera

    Enfrentando a seleção da Mauritânia, que ocupa a 115ª posição no ranking mundial da FIFA, a Argentina teve dificuldades para impor seu habitual domínio. Os campeões mundiais pareciam estar controlando o jogo no início, quando Enzo Fernández e Nico Paz marcaram gols no primeiro tempo. No entanto, a intensidade caiu significativamente à medida que a partida avançava, culminando em um gol de consolação aos 94 minutos marcado por Jordan Lefort, da Mauritânia, que frustrou a equipe da casa.

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  • Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty

    Martinez critica a falta de garra

    Martinez mostrou-se visivelmente frustrado ao longo dos 90 minutos e não mediu palavras ao falar com a imprensa após o apito final. Conhecido por sua franqueza, o goleiro do Aston Villa fez uma crítica contundente à forma como a equipe conduziu o amistoso. Martinez afirmou: “Muito fraco. Foi um dos piores jogos que já disputamos, mesmo para um amistoso. Faltou garra; ainda bem que não estávamos jogando a Finalissima assim”, admitiu o goleiro do Aston Villa. “Faltou jogada e velocidade. Precisamos de um pouco mais de garra. Faltou intensidade, solidez defensiva e convicção na defesa.”

  • Zabaleta aposta na defesa do título

    Apesar da frustração, o ex-zagueiro argentino Pablo Zabaleta continua confiante de que a atual seleção tem o que é preciso para revalidar o título na Copa do Mundo de 2026. Zabaleta acredita que a simples presença de Messi já mantém os adversários em alerta, independentemente da idade do veterano. “A Argentina é uma das seleções que eu consideraria verdadeiras candidatas. Sim, Messi estará alguns anos mais velho, mas ainda é capaz de momentos de pura magia”, disse Zabaleta aos repórteres. “Os adversários ainda têm medo dele perto da grande área... seus dribles, sua visão para o passe decisivo, sua habilidade de cortar para dentro e encontrar o segundo poste, suas cobranças de falta. Só um jogador da qualidade dele consegue criar esses momentos. Portugal também é uma seleção que eu acompanharia de perto. E a Inglaterra, agora sob o comando de [Thomas] Tuchel, está jogando bem e conta com grandes talentos individuais. É sempre difícil prever um vencedor, mas espero que a Argentina consiga manter esse troféu.”

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    De olho no próximo desafio

    A Argentina terá pouco tempo para se deter nesta atuação, já que se prepara para o próximo confronto contra a Zâmbia, marcado para 31 de março. O foco passará imediatamente para a recuperação do estilo de jogo de alta pressão e grande energia que se tornou a marca registrada da era Scaloni, com vários jogadores que vêm de fora da equipe titular disputando agora suas vagas. Espera-se que a Albiceleste apresente uma exibição muito mais dominante para silenciar os críticos e tranquilizar seus torcedores.

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