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"Um dos piores jogos que já disputamos!" - Emi Martinez critica os companheiros da seleção argentina após vitória apertada sobre a modesta Mauritânia
Dificuldades na La Bombonera
Enfrentando a seleção da Mauritânia, que ocupa a 115ª posição no ranking mundial da FIFA, a Argentina teve dificuldades para impor seu habitual domínio. Os campeões mundiais pareciam estar controlando o jogo no início, quando Enzo Fernández e Nico Paz marcaram gols no primeiro tempo. No entanto, a intensidade caiu significativamente à medida que a partida avançava, culminando em um gol de consolação aos 94 minutos marcado por Jordan Lefort, da Mauritânia, que frustrou a equipe da casa.
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Martinez critica a falta de garra
Martinez mostrou-se visivelmente frustrado ao longo dos 90 minutos e não mediu palavras ao falar com a imprensa após o apito final. Conhecido por sua franqueza, o goleiro do Aston Villa fez uma crítica contundente à forma como a equipe conduziu o amistoso. Martinez afirmou: “Muito fraco. Foi um dos piores jogos que já disputamos, mesmo para um amistoso. Faltou garra; ainda bem que não estávamos jogando a Finalissima assim”, admitiu o goleiro do Aston Villa. “Faltou jogada e velocidade. Precisamos de um pouco mais de garra. Faltou intensidade, solidez defensiva e convicção na defesa.”
Zabaleta aposta na defesa do título
Apesar da frustração, o ex-zagueiro argentino Pablo Zabaleta continua confiante de que a atual seleção tem o que é preciso para revalidar o título na Copa do Mundo de 2026. Zabaleta acredita que a simples presença de Messi já mantém os adversários em alerta, independentemente da idade do veterano. “A Argentina é uma das seleções que eu consideraria verdadeiras candidatas. Sim, Messi estará alguns anos mais velho, mas ainda é capaz de momentos de pura magia”, disse Zabaleta aos repórteres. “Os adversários ainda têm medo dele perto da grande área... seus dribles, sua visão para o passe decisivo, sua habilidade de cortar para dentro e encontrar o segundo poste, suas cobranças de falta. Só um jogador da qualidade dele consegue criar esses momentos. Portugal também é uma seleção que eu acompanharia de perto. E a Inglaterra, agora sob o comando de [Thomas] Tuchel, está jogando bem e conta com grandes talentos individuais. É sempre difícil prever um vencedor, mas espero que a Argentina consiga manter esse troféu.”
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De olho no próximo desafio
A Argentina terá pouco tempo para se deter nesta atuação, já que se prepara para o próximo confronto contra a Zâmbia, marcado para 31 de março. O foco passará imediatamente para a recuperação do estilo de jogo de alta pressão e grande energia que se tornou a marca registrada da era Scaloni, com vários jogadores que vêm de fora da equipe titular disputando agora suas vagas. Espera-se que a Albiceleste apresente uma exibição muito mais dominante para silenciar os críticos e tranquilizar seus torcedores.