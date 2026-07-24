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“Um dos piores dias da minha vida” - Jurgen Klopp reflete sobre o tropeço na Copa do Mundo com Julian Nagelsmann, após substituí-lo como técnico da Alemanha
Klopp assume cargo na seleção alemã
Klopp foi confirmado como o novo técnico da seleção alemã, sucedendo Nagelsmann como o 13º técnico a assumir o comando da seleção. O ex-técnico do Liverpool foi apresentado pela Federação Alemã de Futebol (DFB) em Frankfurt, e Klopp agora tem a tarefa de ajudar os tetracampeões mundiais a voltarem ao topo do futebol internacional.
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Arrependimento pelo momento de Nagelsmann
Um dos primeiros assuntos abordados por Klopp foi sua relação com Nagelsmann após a Copa do Mundo, insistindo que não houve nenhum contato entre os dois desde então. Em entrevista coletiva, conforme citado pela Sky Sport, ele disse: “Não tive nenhum contato desde a Copa do Mundo. Tenho um enorme respeito por Julian Nagelsmann. O dia em que foi feito o comentário sobre ‘ainda’ foi um dos piores dias da minha vida. Eu poderia ter passado sem isso, mas já aconteceu. Desejo ao Julian tudo de melhor.”
O momento polêmico de Klopp na Copa do Mundo
Klopp teve que pedir desculpas a Nagelsmann ao vivo na TV alemã durante a Copa do Mundo. Ao atuar como comentarista durante a partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, Klopp cometeu um deslize ao comentar: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escalando o time”. O uso da palavra “ainda” causou polêmica em seu país natal.
Após a partida, Klopp disse: “Já descobri a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’. Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Simplesmente escapou de forma casual e não tem absolutamente nenhuma relevância.”
Dirigindo-se diretamente a Nagelsmann ao vivo, Klopp disse: “Tem mais uma coisa que preciso dizer… ainda precisamos reservar um tempo para isso. Nós também fazemos parte da equipe, de maneira informal; estamos totalmente do seu lado. O que percebi é o seguinte: vou fazer 59 anos depois de amanhã e ainda sou um idiota. Estamos totalmente do seu lado, faça o que fizer. Não foi minha intenção que isso atrapalhasse o processo aqui.”
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O foco agora está na reconstrução
A prioridade imediata de Klopp será estabelecer laços com seus jogadores e definir as bases da seleção alemã. Com sua primeira passagem como técnico da seleção nacional já em andamento, o experiente treinador tem como objetivo levar a Alemanha de volta ao grupo das principais nações do futebol mundial, após a surpreendente eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
“Ainda não sei como será minha rotina diária; estou quase feliz por ela não começar amanhã”, explicou Klopp na coletiva de imprensa desta sexta-feira. “Moro em Wiesbaden e certamente estarei em Frankfurt com frequência. Assistirei aos jogos em todos os países onde nossos jogadores estiverem. Acho que é mais importante ter mais contato com os jogadores do que apenas assisti-los jogar. Vou tentar entrar em contato com os jogadores o mais rápido possível.”
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