Klopp teve que pedir desculpas a Nagelsmann ao vivo na TV alemã durante a Copa do Mundo. Ao atuar como comentarista durante a partida de estreia da Alemanha contra Curaçao, Klopp cometeu um deslize ao comentar: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escalando o time”. O uso da palavra “ainda” causou polêmica em seu país natal.

Após a partida, Klopp disse: “Já descobri a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’. Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Simplesmente escapou de forma casual e não tem absolutamente nenhuma relevância.”

Dirigindo-se diretamente a Nagelsmann ao vivo, Klopp disse: “Tem mais uma coisa que preciso dizer… ainda precisamos reservar um tempo para isso. Nós também fazemos parte da equipe, de maneira informal; estamos totalmente do seu lado. O que percebi é o seguinte: vou fazer 59 anos depois de amanhã e ainda sou um idiota. Estamos totalmente do seu lado, faça o que fizer. Não foi minha intenção que isso atrapalhasse o processo aqui.”