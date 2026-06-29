"Um dos piores dias da minha vida": craque espanhol corre o risco de uma eliminação amarga na Copa do Mundo

O jogador de 23 anos do Atlético Club aparentemente sofreu uma lesão grave durante a última partida da fase de grupos da seleção espanhola contra o Uruguai (1 a 0), após uma falta cometida por Nicolás de la Cruz. Williams mancava visivelmente da perna direita.

“Hoje é um dos piores dias da minha vida. Depois de um ano muito difícil, me lesionei novamente”, escreveu ele em seguida em sua conta no Instagram.

Ele acusou seu adversário de ter agido “por frustração, insatisfação e tristeza”. A falta “poderia ter sido evitada, já que a ação foi totalmente desnecessária. Mas nem mesmo isso vai me impedir”, afirmou Williams.