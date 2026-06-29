O atual campeão europeu teme que o atacante Nico Williams não possa jogar na partida das oitavas de final contra a Áustria.
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"Um dos piores dias da minha vida": craque espanhol corre o risco de uma eliminação amarga na Copa do Mundo
O jogador de 23 anos do Atlético Club aparentemente sofreu uma lesão grave durante a última partida da fase de grupos da seleção espanhola contra o Uruguai (1 a 0), após uma falta cometida por Nicolás de la Cruz. Williams mancava visivelmente da perna direita.
“Hoje é um dos piores dias da minha vida. Depois de um ano muito difícil, me lesionei novamente”, escreveu ele em seguida em sua conta no Instagram.
Ele acusou seu adversário de ter agido “por frustração, insatisfação e tristeza”. A falta “poderia ter sido evitada, já que a ação foi totalmente desnecessária. Mas nem mesmo isso vai me impedir”, afirmou Williams.
A Espanha também corre o risco de perder Yeremy Pino
A Federação Espanhola não informou a gravidade exata da lesão nem se o jogador de 23 anos poderá entrar em campo contra a Áustria. Williams já havia ficado fora de ação por meses na temporada passada devido a dores na virilha e na coxa, e só recuperou a forma a tempo, pouco antes do início do torneio.
O técnico da seleção, Luis de la Fuente, mostrou-se otimista quanto a uma rápida recuperação do seu jogador, apesar do susto com a lesão: “Ele está sentindo um leve desconforto, o que pode ser resultado de uma sobrecarga. Precisamos aguardar os resultados dos exames”, disse de la Fuente após a partida contra o Uruguai.
Para os ibéricos, uma ausência de Williams tornaria o elenco nas laterais do ataque cada vez mais reduzido. O astro do Barça, Lamine Yamal, ainda não está 100% após seu retorno de lesão; além disso, Yeremy Pino também sofreu uma lesão grave contra o Uruguai. “Se tivermos que jogar sem alas, faremos isso; a ideia básica não mudará”, explicou de la Fuente.