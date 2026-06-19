“Um dos meus momentos favoritos de todos os tempos” – Harry Kane fica impressionado ao ver os torcedores da Inglaterra cantarem para os astros com um hino não oficial da Copa do Mundo

Em entrevista ao programa “Lions Den”, Kane admitiu que as comemorações após a partida estão entre suas experiências mais memoráveis com a seleção nacional. Kane também destacou o significado de cantarem “Wonderwall” juntos após a partida.

“Esse foi um dos meus momentos favoritos de todos os tempos vestindo a camisa da Inglaterra, especialmente em um grande torneio”, admitiu Kane. “Sei que é apenas o primeiro jogo e não vamos nos empolgar demais, mas essa conexão emocional com os torcedores… sabemos o quanto isso significa para eles. Acho que eles percebem o quanto isso significa para nós.

“Temos essa conexão agora, mas aquele momento específico, cantando ‘Wonderwall’ no estádio, com todo mundo sabendo a letra, foi realmente especial, na minha opinião.

“Para um primeiro jogo, ter esse tipo de apoio de todo mundo, e sabemos que lá em casa é a mesma coisa. Sabemos que haveria muita cerveja sendo jogada por aí, já que era um jogo noturno, então adoramos essas coisas.”