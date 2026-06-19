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“Um dos meus momentos favoritos de todos os tempos” – Harry Kane fica impressionado ao ver os torcedores da Inglaterra cantarem para os astros com um hino não oficial da Copa do Mundo
A Inglaterra e os torcedores se unem após a vitória na estreia
A Inglaterra estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em Dallas, na quarta-feira. Kane marcou duas vezes, igualando o recorde de Gary Lineker de 10 gols em Copas do Mundo, ajudando os Três Leões a começarem o torneio com o pé direito. No entanto, o maior assunto após o apito final surgiu durante as comemorações. Os jogadores da Inglaterra se juntaram aos torcedores que viajaram para o jogo para cantar o sucesso do Oasis, “Wonderwall”, criando uma cena memorável dentro do estádio.
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Kane relembra momentos especiais em Dallas
Em entrevista ao programa “Lions Den”, Kane admitiu que as comemorações após a partida estão entre suas experiências mais memoráveis com a seleção nacional. Kane também destacou o significado de cantarem “Wonderwall” juntos após a partida.
“Esse foi um dos meus momentos favoritos de todos os tempos vestindo a camisa da Inglaterra, especialmente em um grande torneio”, admitiu Kane. “Sei que é apenas o primeiro jogo e não vamos nos empolgar demais, mas essa conexão emocional com os torcedores… sabemos o quanto isso significa para eles. Acho que eles percebem o quanto isso significa para nós.
“Temos essa conexão agora, mas aquele momento específico, cantando ‘Wonderwall’ no estádio, com todo mundo sabendo a letra, foi realmente especial, na minha opinião.
“Para um primeiro jogo, ter esse tipo de apoio de todo mundo, e sabemos que lá em casa é a mesma coisa. Sabemos que haveria muita cerveja sendo jogada por aí, já que era um jogo noturno, então adoramos essas coisas.”
Nova energia sob o comando de Tuchel
Desde que assumiu o comando, Thomas Tuchel tem se concentrado em fortalecer o espírito de união dentro da seleção inglesa, ao mesmo tempo em que dá continuidade à cultura estabelecida por Gareth Southgate. Kane acredita que o elenco atual tem uma dinâmica diferente das seleções que disputaram torneios anteriores. Ao lado de jogadores como John Stones e Jordan Pickford, ele é um dos poucos membros remanescentes da seleção inglesa que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018.
“Acho que este grupo parece um pouco diferente”, disse ele. “Nossos papéis mudaram um pouco, obviamente, já que somos os jogadores mais experientes, os mais velhos. Não há muitos jogadores daqueles primeiros torneios nesta seleção, então há um ar de novidade, em que dá para ver claramente a fome de vitória, o desejo e a empolgação dos jogadores da equipe, só de fazer parte do que, obviamente, pode ser um verão especial.”
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Foco na partida contra Gana
Uma vitória sobre a Croácia dá à Inglaterra grandes chances de se classificar para a próxima fase. No entanto, a equipe precisa vencer Gana na próxima partida do Grupo L. E espera-se que Kane, mais uma vez, lidere o ataque dos Três Leões para garantir a vitória.