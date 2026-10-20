AFP
Traduzido por
“Um dos melhores times do futebol europeu”: Sebastian Hoeness encara com entusiasmo o desafio contra o Atlético de Madrid, enquanto o Stuttgart, em grande fase, busca a terceira vitória seguida na Champions League
Anfitriões alemães buscam manter campanha perfeita
Hoeness está empolgado com a perspectiva de medir forças com adversários espanhóis enquanto sua equipe busca a terceira vitória consecutiva na Champions League na noite de terça-feira. O Stuttgart ocupa atualmente a quarta posição na classificação provisória após vencer o Viking FK por 3 a 1 com três gols de Ermedin Demirovic e derrotar o anfitrião Slovan Bratislava por 3 a 0 com gols de Deniz Undav e Demirovic. Com esses quatro gols, o atacante bósnio divide a artilharia do torneio.
- Pressefoto Baumann
Gigantes visitantes chegam em boa fase
O primeiro confronto oficial entre os dois clubes, nesta terça-feira, coloca os anfitriões alemães diante de uma equipe visitante que ocupa o segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 22 pontos de 27 possíveis. O Atlético de Madrid também se recuperou da derrota por 2 a 1 para o Liverpool na estreia ao vencer o Manchester United por 2 a 0 em seu compromisso europeu anterior.
Na segunda-feira, ao avaliar a qualidade do adversário de terça-feira, Hoeness disse: “O Atlético de Madrid é uma das melhores equipes do futebol europeu. É por jogos como este que estávamos tão ansiosos pela Champions League. É uma equipe empolgante, com jogadores individualmente muito talentosos. Queremos ver como nos saímos contra o Atlético de Madrid, embora saibamos muito bem que a equipe vive uma ótima fase no momento.”
Disciplina tática sustenta oportunidade histórica
Em entrevista coletiva antes da partida, na segunda-feira, o treinador de 44 anos destacou repetidamente a necessidade de manter cobertura suficiente atrás da linha da bola, pressionar com eficiência e jogar em ritmo acelerado. Quanto à equipe, o defensor Maximilian Mittelstadt pode jogar após se recuperar de um corte no calcanhar sofrido contra o Paderborn no início deste mês. A dupla Nikolas Nartey e Ameen Al-Dakhil também está de volta, enquanto Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas e Justin Diehl seguem fora.
Ao detalhar a abordagem tática necessária para aproveitar o bom início, Hoeness prosseguiu: "O segredo será encontrar o equilíbrio certo entre intensidade e tranquilidade. Precisamos de uma boa organização, de equilíbrio e de atenção especial quando nossos adversários passarem da defesa para o ataque.
"As duas vitórias nos colocaram em uma boa posição e, por isso, temos uma grande oportunidade. Cada ponto é um bônus. Isso deve nos deixar ainda mais motivados para conseguir um resultado positivo."
- AFP
Retrospectos contrastantes moldam confronto continental
O Stuttgart busca sua primeira vitória sobre um adversário espanhol na Champions League na oitava tentativa, após dois empates e cinco derrotas, apesar de ter vencido três dos últimos quatro confrontos europeus contra clubes de La Liga. Os donos da casa também precisam melhorar na defesa, já que sofreram gols em cada um dos últimos 13 jogos em casa pela competição. Por outro lado, o Atlético de Madrid perdeu cinco das seis partidas que disputou na Alemanha pela fase de grupos desde que venceu o Dortmund por 2 a 1 em outubro de 1996.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.