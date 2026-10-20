Em entrevista coletiva antes da partida, na segunda-feira, o treinador de 44 anos destacou repetidamente a necessidade de manter cobertura suficiente atrás da linha da bola, pressionar com eficiência e jogar em ritmo acelerado. Quanto à equipe, o defensor Maximilian Mittelstadt pode jogar após se recuperar de um corte no calcanhar sofrido contra o Paderborn no início deste mês. A dupla Nikolas Nartey e Ameen Al-Dakhil também está de volta, enquanto Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas e Justin Diehl seguem fora.

Ao detalhar a abordagem tática necessária para aproveitar o bom início, Hoeness prosseguiu: "O segredo será encontrar o equilíbrio certo entre intensidade e tranquilidade. Precisamos de uma boa organização, de equilíbrio e de atenção especial quando nossos adversários passarem da defesa para o ataque.

"As duas vitórias nos colocaram em uma boa posição e, por isso, temos uma grande oportunidade. Cada ponto é um bônus. Isso deve nos deixar ainda mais motivados para conseguir um resultado positivo."