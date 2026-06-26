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“Um dos melhores momentos da minha carreira” - Nicolas Pépé comemora a glória da Costa do Marfim e recebe elogios do técnico após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo
Os marfinenses garantem avanço histórico
A Costa do Marfim garantiu com segurança sua vaga nas oitavas de final com uma vitória contundente por 2 a 0 sobre Curaçao, uma das equipes menos cotadas do torneio, em Nova Jersey. Pepe acalmou os nervos pré-jogo ao aproveitar o trabalho incansável de Yan Diomande para marcar o gol mais rápido da história de seu país em uma Copa do Mundo, aos sete minutos. O ex-ponta do Arsenal garantiu então a segunda colocação no Grupo E ao acertar um chute espetacular no ângulo superior do gol no segundo tempo.
Pepe elogia o trabalho em equipe
O experiente atacante expressou imenso orgulho por sua atuação histórica, mas manteve-se incrivelmente modesto em relação aos elogios individuais recebidos naquela noite. Em entrevista à FIFA, Pepe disse: “Claro! Sei que tenho o que é preciso. Essa é a recompensa por todo o meu trabalho árduo, e espero que isso continue nas próximas partidas também. Meus dois gols também foram mérito da equipe.
“No primeiro gol, só precisei empurrar a bola para o fundo do gol depois de uma jogada brilhante do Yan; no segundo, o Ibra [Sangare] deu um passe magnífico, e tudo o que precisei fazer foi manter o foco e marcar. Gostaria de dedicar este troféu aos rapazes. Foi uma das melhores noites da minha carreira.”
O técnico Emerse Fae ficou igualmente encantado com a contribuição decisiva do atacante, acrescentando: “Nico sabe disso, e nós também: ele é um jogador de primeira classe. Ele é um dos jogadores que precisam nos ajudar a vencer partidas nessas competições. Ele tem a habilidade e a experiência para isso. Hoje, ele marcou dois gols brilhantes. É bom para a equipe e é bom para ele também.”
Prodigy aproveita ao máximo a fase de veterano
O significado histórico da vitória ressoou profundamente no elenco, especialmente entre os jogadores mais jovens que conquistaram seu espaço na equipe principal durante esta campanha. O prodígio do meio-campo, Christ Inao Oulai, expressou sua enorme alegria pelo companheiro de equipe mais experiente, destacando o orgulho coletivo da nação à medida que avançam. Oulai afirmou: “Nico, todo mundo o adora! Juntos, estamos escrevendo um novo capítulo na história do futebol do nosso país e estamos realmente orgulhosos de nos juntarmos aos grandes nomes.”
Os jovens e o restante do elenco devem agora voltar sua atenção para a preparação para uma partida exigente da fase eliminatória contra a França ou a Noruega. Ansioso pelo próximo desafio contra adversários europeus, ele acrescentou: “Pessoalmente, estou animado porque ambas são grandes nações do futebol.”
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Um desafio da elite europeia nos aguarda
A seleção da África Ocidental deve agora se concentrar na difícil partida das oitavas de final, que será disputada em Atlanta nesta terça-feira. A equipe de Fae enfrentará um desafio formidável contra seus possíveis adversários, cuja identidade definitiva depende inteiramente de quem terminar em segundo lugar no Grupo I. Apoiados pelo desempenho preciso de Pepe, os marfinenses entram em campo como azarões perigosos, capazes de causar uma zebra se mantiverem a disciplina defensiva e a confiança coletiva.