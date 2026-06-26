“Um dos melhores momentos da minha carreira” - Nicolas Pépé comemora a glória da Costa do Marfim e recebe elogios do técnico após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo

O experiente atacante expressou imenso orgulho por sua atuação histórica, mas manteve-se incrivelmente modesto em relação aos elogios individuais recebidos naquela noite. Em entrevista à FIFA, Pepe disse: “Claro! Sei que tenho o que é preciso. Essa é a recompensa por todo o meu trabalho árduo, e espero que isso continue nas próximas partidas também. Meus dois gols também foram mérito da equipe.

“No primeiro gol, só precisei empurrar a bola para o fundo do gol depois de uma jogada brilhante do Yan; no segundo, o Ibra [Sangare] deu um passe magnífico, e tudo o que precisei fazer foi manter o foco e marcar. Gostaria de dedicar este troféu aos rapazes. Foi uma das melhores noites da minha carreira.”

O técnico Emerse Fae ficou igualmente encantado com a contribuição decisiva do atacante, acrescentando: “Nico sabe disso, e nós também: ele é um jogador de primeira classe. Ele é um dos jogadores que precisam nos ajudar a vencer partidas nessas competições. Ele tem a habilidade e a experiência para isso. Hoje, ele marcou dois gols brilhantes. É bom para a equipe e é bom para ele também.”