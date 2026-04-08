"Um dos melhores!" - Harry Kane homenageia lenda da Juventus após vitória na Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Quando questionado sobre o campeão da Copa do Mundo, que agora costuma comentar jogos europeus como analista, Kane não poupou elogios. O atacante, que acumulou a incrível marca de 49 gols em 41 partidas em todas as competições nesta temporada, fez o maior elogio possível.

“Del Piero? Ele é um dos melhores”, afirmou Kane. “Cresci assistindo a grandes atacantes como ele.” Essa confissão destaca como o maestro italiano serviu de modelo para a próxima geração de atacantes de elite, ajudando a moldar um jogador que já marcou 11 gols em apenas 10 partidas da Liga dos Campeões nesta campanha.