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"Um dos melhores!" - Harry Kane homenageia lenda da Juventus após vitória na Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Uma homenagem sincera após o triunfo europeu
Em entrevista à Sky Sport Itália após a gloriosa vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final, Kane refletiu sobre suas raízes no futebol. As noites europeias no Bernabéu sempre trazem uma aura especial, e sair vitorioso contra os gigantes espanhóis é um feito monumental. No clima de júbilo após a partida, o prolífico atacante falou abertamente sobre suas inspirações. Ele revelou que assistir ao ex-número 10 da Juventus foi crucial durante seus anos de formação em Londres. Apesar de ser um dos finalizadores mais letais da atualidade, ele continua profundamente grato aos talentos de sua geração que abriram caminho para o seu sucesso.
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Inspiração na infância e estatísticas impressionantes
Quando questionado sobre o campeão da Copa do Mundo, que agora costuma comentar jogos europeus como analista, Kane não poupou elogios. O atacante, que acumulou a incrível marca de 49 gols em 41 partidas em todas as competições nesta temporada, fez o maior elogio possível.
“Del Piero? Ele é um dos melhores”, afirmou Kane. “Cresci assistindo a grandes atacantes como ele.” Essa confissão destaca como o maestro italiano serviu de modelo para a próxima geração de atacantes de elite, ajudando a moldar um jogador que já marcou 11 gols em apenas 10 partidas da Liga dos Campeões nesta campanha.
Valorizando o feedback de um mestre do futebol
Além da admiração nostálgica pela carreira de jogador de Del Piero, o astro do Bayern também expressou um profundo respeito pelo seu papel atual como analista. Para um jogador que está no auge de uma vitória histórica fora de casa, receber elogios de uma figura histórica que marcou 290 gols pelo seu clube tem um peso significativo. Ao discutir a possibilidade de receber elogios ou críticas do italiano, Kane manteve-se notavelmente humilde. Ele comentou: “Se ele disser algo bom, eu aceito com muito prazer.”
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O que vem a seguir para o Bayern?
Após sua vitória histórica na Espanha, o Bayern precisa voltar rapidamente a se concentrar nas competições nacionais. O clube ocupa atualmente a liderança da Bundesliga, com 73 pontos após 28 partidas. A equipe tem um compromisso fora de casa contra o St. Pauli no dia 11 de abril, com o objetivo de manter sua boa fase no campeonato. No entanto, o verdadeiro teste aguarda apenas quatro dias depois. O gigante alemão receberá o Real Madrid em 15 de abril para a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na esperança de concluir o trabalho e garantir uma vaga nas semifinais.