Mudando o foco para atuações individuais de destaque, Terzic destacou o goleiro Unai Simon por mais uma atuação excepcional. O comandante do Athletic observou que exibições heroicas se tornaram a referência confiável para o internacional espanhol nos maiores palcos.

"Acho que, com Unai, isso não é surpresa, porque vemos esse tipo de atuação de Unai muitas e muitas vezes ao longo dos últimos anos, e essa é a razão pela qual ele é um dos melhores goleiros do mundo."