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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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'Um dos melhores goleiros do mundo' - Edin Terzic elogia Unai Simon após derrota no Camp Nou

La Liga
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E. Terzic
U. Simon

O técnico do Athletic Club, Edin Terzic, elogiou o goleiro Unai Simon e um jovem estreante impressionante após enfrentar um duro teste contra o Barcelona. O treinador alemão também destacou o enorme desafio tático de conter o meio-campo dominante do time catalão no Camp Nou.

  • Diante do Barcelona

    Edin Terzic enfrentou um exigente teste tático quando seu Athletic Club viajou ao Spotify Camp Nou para enfrentar o Barcelona de Hansi Flick. Apesar de ter terminado do lado derrotado, o treinador alemão encontrou muitos pontos positivos na resiliência defensiva geral de sua equipe e em várias atuações individuais de destaque. A partida destacou os desafios contínuos de enfrentar um meio-campo catalão dominante, ao mesmo tempo em que mostrou a combinação única do Athletic entre estrelas internacionais consolidadas e talentos emergentes da base.

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    Elogiando o nível de classe mundial de Unai Simon

    Mudando o foco para atuações individuais de destaque, Terzic destacou o goleiro Unai Simon por mais uma atuação excepcional. O comandante do Athletic observou que exibições heroicas se tornaram a referência confiável para o internacional espanhol nos maiores palcos.

    "Acho que, com Unai, isso não é surpresa, porque vemos esse tipo de atuação de Unai muitas e muitas vezes ao longo dos últimos anos, e essa é a razão pela qual ele é um dos melhores goleiros do mundo."

  • O teste constante no Camp Nou

    Refletindo sobre a carga de trabalho defensiva exigida durante a partida, Simon foi acionado repetidamente para impedir as intrincadas sequências de ataque do Barcelona. Enfrentar uma equipe que se especializa em sobrecarregar os espaços centrais e trocar combinações rápidas exige concentração total de um goleiro. O posicionamento de Simon, suas defesas e sua calma sob pressão mantiveram seu time vivo no jogo durante momentos decisivos da partida.


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  • imago-sport-1082055155.jpgJoan Gosa

    De olho nos próximos jogos

    Enquanto o Athletic Club se reorganiza após este teste de alto nível em La Liga, atuações de nomes importantes como Simon seguirão sendo vitais para as ambições da equipe na campanha. Terzic buscará aproveitar a solidez defensiva de seu elenco enquanto se prepara para os próximos compromissos pela liga. Com seu experiente goleiro seguindo em atuação no mais alto nível, o Athletic conta com uma base segura para os desafios que virão.

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