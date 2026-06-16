"Um dos jogadores mais talentosos que temos": Joshua Kimmich não poupa elogios a um colega da seleção alemã

Nmecha colocou a seleção alemã na frente contra Curaçao logo aos 6 minutos, após uma jogada de troca de passes com Florian Wirtz em um espaço muito reduzido. “Achei o gol dele extraordinário: primeiro ele finge o chute, depois faz a troca de passes com o Flo e, por fim, finaliza”, disse Kimmich. “Foi realmente excelente. Além disso, ele teve muitas outras jogadas de destaque.”

Uma delas ocorreu pouco antes do intervalo: Nmecha sofreu o pênalti que Kai Havertz converteu, levando o placar a 3 a 1. Além disso, ele ainda deu mais dois chutes perigosos. “Ele é realmente um jogador muito, muito completo e muito valioso para nós, desde que se mantenha saudável”, disse Kimmich. “Isso tem sido um pouco o seu problema nos últimos anos.”

Nmecha foi transferido do VfL Wolfsburg para o Borussia Dortmund em 2023 por 30 milhões de euros. Desde então, ele ficou fora de ação por semanas três vezes devido a lesões, a última delas em abril deste ano, por causa de uma ruptura do ligamento lateral do joelho. No entanto, Nmecha recuperou a forma a tempo para a Copa do Mundo, venceu a disputa com Leon Goretzka durante a pré-temporada pela vaga ao lado de Aleksandar Pavlovic na dupla de volantes e, aos 25 anos, é agora, pela primeira vez em sua carreira, titular indiscutível da seleção alemã. Sua atuação brilhante contra Curaçao foi apenas sua nona partida pela seleção.