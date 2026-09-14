O clássico de Manchester raramente fica sem drama, mas o capítulo mais recente foi definido mais pelos apitos e pelos monitores do que pelo próprio futebol. Ex-estrela do Manchester City, Richards não poupou críticas em sua análise pós-jogo e sugeriu que a arbitragem não administrou corretamente os principais lances da partida.

Falando à Sky Sports, Richards expressou sua frustração com o nível da arbitragem apresentado. "Acho que foi um dia ruim para os árbitros, acho que foi um dia ruim para o VAR", disse Richards. "Acho que eles erraram na decisão sobre Phil Foden aos 23 minutos e erraram nesta decisão [do gol de Erling Haaland]. Como podem dizer que Enzo Fernandez não está disputando [a bola]... Claro que está.

"Já estive nessa posição como defensor, em que qualquer movimento mínimo pode fazer a diferença entre ir na bola ou não. Claro que isso o afeta."



