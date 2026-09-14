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FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Um dia ruim para os árbitros!" - Micah Richards detona a "injustiça" do VAR após o Manchester City, com 10 jogadores, vencer o Manchester United em clássico controverso

Manchester United
Manchester City
P. Foden
Manchester United x Manchester City
E. Maresca
Premier League
E. Haaland

O Manchester City pode ter garantido a supremacia local com uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, mas as consequências de um dérbi tenso no Etihad estão apenas começando. O ex-zagueiro do City Micah Richards liderou as críticas à arbitragem, classificando a tarde como um "dia ruim para os árbitros" após uma série de intervenções de alto perfil do VAR.

  • Richards detona o nível da arbitragem

    O clássico de Manchester raramente fica sem drama, mas o capítulo mais recente foi definido mais pelos apitos e pelos monitores do que pelo próprio futebol. Ex-estrela do Manchester City, Richards não poupou críticas em sua análise pós-jogo e sugeriu que a arbitragem não administrou corretamente os principais lances da partida.

    Falando à Sky Sports, Richards expressou sua frustração com o nível da arbitragem apresentado. "Acho que foi um dia ruim para os árbitros, acho que foi um dia ruim para o VAR", disse Richards. "Acho que eles erraram na decisão sobre Phil Foden aos 23 minutos e erraram nesta decisão [do gol de Erling Haaland]. Como podem dizer que Enzo Fernandez não está disputando [a bola]... Claro que está.

    "Já estive nessa posição como defensor, em que qualquer movimento mínimo pode fazer a diferença entre ir na bola ou não. Claro que isso o afeta."


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Polêmico gol da vitória de Haaland é confirmado

    O momento decisivo do jogo chegou na marca de uma hora, quando Haaland balançou as redes. O gol foi inicialmente anulado pela arbitragem de campo por impedimento, mas uma longa revisão do VAR acabou revertendo a decisão, para a fúria do banco do United.

    A conta da Central de Partidas da Premier League no X tentou esclarecer a situação pouco depois do apito final. A publicação dizia: "O VAR checou a decisão do árbitro de não validar o gol por impedimento e determinou que Haaland estava em posição legal, recomendando que o gol fosse confirmado. O VAR também entendeu que, embora estivesse em posição de impedimento, Fernandez não jogou na bola."

    No entanto, em uma impressionante reviravolta no pós-jogo, a entidade dos árbitros do futebol profissional entrou em contato com o Manchester United para admitir que validar o gol foi um "erro de julgamento". Em seu comunicado, a entidade reconheceu que o VAR "não percebeu o provável impacto da posição de [Fernandez] e deveria ter recomendado uma revisão em campo", confirmando que o gol decisivo não deveria ter sido validado.

  • Foden é expulso no primeiro tempo

    Muito antes do gol da vitória de Haaland, a partida mudou completamente quando Foden foi expulso com apenas 23 minutos de jogo. O internacional inglês recebeu cartão vermelho direto por sua reação a um chute de Bruno Fernandes, capitão do United.

    Richards, porém, sentiu que a expulsão de Foden foi um exagero da equipe de arbitragem. Ainda assim, ele foi rápido em elogiar a forma como o time de Enzo Maresca lidou com a adversidade. "Eu só acho que eles erraram feio, mas isso não tira nada da atuação do City", acrescentou Richards. "Ficar tanto tempo com 10 homens é simplesmente incrível. Falamos sobre luta, falamos sobre espírito, novo treinador, primeiro dérbi, o que vocês têm? Eles mostraram exatamente o que são."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Keane elogia a postura malandra do City

    Embora a arbitragem tenha dominado as manchetes, o ex-capitão do United Roy Keane concentrou-se na batalha psicológica entre os dois rivais. Keane observou que o United não conseguiu tirar proveito do homem a mais e acabou sendo superado por um time do City que mostrou muito mais maturidade tática apesar do caos. A derrota deixa o United em busca de respostas, depois de não conseguir furar uma resiliente muralha azul.

    Keane sugeriu que o Manchester United não teve a calma necessária para vencer um jogo de tamanha importância. "O City foi mais esperto que o United. Quando o City ficou com 10 homens, os jogadores do United talvez tenham começado a pensar demais", disse Keane. "De novo, mantenham a simplicidade, continuem fazendo bem o básico. O City certamente foi mais malandro." O resultado deixa o City comemorando três pontos conquistados com muito esforço, enquanto a PGMOL se prepara para o inevitável escrutínio sobre as decisões de arbitragem da tarde.

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