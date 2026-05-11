"Um dia que nunca vou esquecer": Hansi Flick vive no FC Barcelona os momentos mais emocionantes de sua vida

Antes disso, as estrelas do Barça, lideradas por Lamine Yamal, já haviam levantado seu técnico nos ombros. No entanto, Flick assistiu à entrega do troféu de campeão mais como um observador, embora fosse repetidamente abraçado com carinho pelas inúmeras pessoas que o parabenizavam. No fim das contas, todo o clube chorou e comemorou com ele. O Barça é “como uma família para mim”, disse o ex-técnico da seleção alemã.

Flick, que estava sentado no banco vestindo um suéter preto durante a vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, só contou toda a história desse dia na coletiva de imprensa. “Hoje de manhã, minha mãe me ligou e contou que meu pai havia falecido. Então, pensei: devo guardar isso para mim? Ou falar sobre isso?”, disse ele. Pouco depois, Flick informou primeiro os jogadores (“nunca vou esquecer como eles reagiram”), depois o público – e ficou em Barcelona.