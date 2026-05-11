Hansi Flick olhou para o céu com os olhos marejados quando os fogos de artifício sobre o Camp Nou deram início à grande festa do título. A morte de seu pai, o título com o FC Barcelona no Clássico — após as horas provavelmente mais emocionantes de sua vida, o técnico de 61 anos estava simplesmente emocionado. “Foi um dia difícil. Um dia que nunca vou esquecer”, disse Flick, pouco depois, ao se dirigir aos torcedores em festa pelo microfone do estádio.
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"Um dia que nunca vou esquecer": Hansi Flick vive no FC Barcelona os momentos mais emocionantes de sua vida
Antes disso, as estrelas do Barça, lideradas por Lamine Yamal, já haviam levantado seu técnico nos ombros. No entanto, Flick assistiu à entrega do troféu de campeão mais como um observador, embora fosse repetidamente abraçado com carinho pelas inúmeras pessoas que o parabenizavam. No fim das contas, todo o clube chorou e comemorou com ele. O Barça é “como uma família para mim”, disse o ex-técnico da seleção alemã.
Flick, que estava sentado no banco vestindo um suéter preto durante a vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, só contou toda a história desse dia na coletiva de imprensa. “Hoje de manhã, minha mãe me ligou e contou que meu pai havia falecido. Então, pensei: devo guardar isso para mim? Ou falar sobre isso?”, disse ele. Pouco depois, Flick informou primeiro os jogadores (“nunca vou esquecer como eles reagiram”), depois o público – e ficou em Barcelona.
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Flick marca “uma nova era” no FC Barcelona — reconhecimento até mesmo vindo de Madri
Jogadores e torcedores demonstraram muito carinho a Flick por essa decisão. “Costumamos dizer que o futebol nos dá uma grande família. Para mim, Flick é como um pai”, disse Raphinha. O companheiro de equipe Pedri explicou que o time conquistou “o título para ele”. O campeonato é “para toda a família Flick”, afirmou também o zagueiro central Pau Cubarsi.
Após dois anos em Barcelona, este já foi o quinto troféu de Flick, e a renovação de seu contrato até 2028 está prestes a ser assinada. “O técnico alemão nunca esquecerá o carinho que recebeu desde o primeiro dia em Barcelona”, escreveu o jornal El Mundo Deportivo. O Marca, de Madrid, também tirou o chapéu: “Flick marca uma nova era graças aos seus sucessos, à sua postura e à sua personalidade. Ele se identifica plenamente com o clube.”
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Flick luta para conter as lágrimas e quer alcançar uma marca histórica com o FC Barcelona
Não é de se admirar, pois também no domingo todo o clube estava ao seu lado. Antes do 264º confronto entre os rivais, foi realizado no estádio um minuto de silêncio acompanhado por música clássica, e ambas as equipes jogaram com fita preta no braço. Flick lutava para conter as lágrimas, enquanto os torcedores gritavam seu nome. Ele disse mais tarde que “nunca” havia sentido tanto carinho no Camp Nou como naquele dia.
E é exatamente por isso que Flick ainda está longe de se satisfazer. Nesta temporada, ele quer ultrapassar a marca dos 100 pontos com mais três vitórias, disse ele, e no ano que vem tentar finalmente conquistar também a Liga dos Campeões. Mas primeiro Flick precisava assimilar esse 10 de maio tão emocionante. “Nunca vou esquecer esse dia. Nunca. Estou realmente feliz aqui em Barcelona”, disse Flick no final de sua coletiva de imprensa: “Para mim, tudo aqui é como uma família.”