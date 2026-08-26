Apesar de agora fazer parte da família da Holanda, Xavi já partiu corações holandeses na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Ele fez parte da seleção da Espanha que acabou com o sonho holandês ao conquistar seu primeiro troféu de Copa do Mundo, superando ao longo do caminho os ex-companheiros de Barcelona Giovanni van Bronckhorst e Mark van Bommel, atualmente o técnico da seleção belga. Curiosamente, Nigel de Jong, que atuou naquela mesma final, agora é diretor técnico da KNVB e ajudou a dar as boas-vindas a Xavi em Zeist 16 anos depois.

Tamanho era o enorme prestígio global do espanhol no auge de sua carreira como jogador que pais chegaram a dar seu nome aos filhos, incluindo o meio-campista do Tottenham Hotspur Xavi Simons, nascido em 2003, que agora tem uma oportunidade de ouro para brilhar sob o comando de seu ilustre xará na seleção. Com seu contrato de quatro anos oficialmente em vigor, uma tarefa enorme agora aguarda o treinador: combinar sua filosofia de futebol com a cultura holandesa e restaurar a glória internacional.