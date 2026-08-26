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Um dia partiu os corações da Holanda, agora é o chefe deles! Por dentro do caso de amor secreto e duradouro de Xavi com as lendas do futebol holandês
Apresentação oficial em Zeist
Xavi Hernández foi oficialmente apresentado como o novo técnico da seleção da Holanda no KNVB Campus, em Zeist. Após um anúncio oficial da KNVB em 12 de agosto de 2026, o treinador espanhol assinou um contrato de quatro anos para assumir o comando da Holanda. Sua nomeação marca um marco histórico, já que ele sucede Ronald Koeman e se torna o primeiro técnico não neerlandês da seleção desde Ernst Happel, em 1978.
- BSR Agency
Um legado construído com companheiros de equipe holandeses
Ao longo de sua ilustre carreira como jogador no Barcelona, Xavi dividiu o gramado com uma vasta gama de companheiros de equipe holandeses icônicos. Phillip Cocu se destaca como o jogador holandês com quem ele mais atuou junto, com 204 partidas, seguido de perto pelo ex-treinador da seleção da Indonésia Patrick Kluivert, com 174 jogos ao longo de seis temporadas. Ao lado de Cocu e Kluivert, o meio-campista conquistou o título de La Liga de 1998-99 ao lado de vários outros compatriotas holandeses que mais tarde se tornaram lendas da Holanda, incluindo Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, o atual técnico da seleção sub-21 da Holanda Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Marc Overmars, Edgar Davids, Ibrahim Afellay, Ronald de Boer, Winston Bogarde e Mark van Bommel.
- ZUMA Press Wire
Mentores, treinadores e antigos rivais
A formação tática de Xavi foi fortemente moldada por técnicos holandeses, com Louis van Gaal o promovendo ao time principal em 1998 e Frank Rijkaard mais tarde o nomeando vice-capitão enquanto os conduzia à glória de La Liga e da Champions League. Como técnico do Barcelona, ele comandou Frenkie de Jong, Luuk de Jong e Memphis Depay, conquistando o título de La Liga de 2022-23 com Frenkie. Em seu novo banco de seleção, Xavi terá como assistente o ex-atacante do Real Madrid Ruud van Nistelrooy, seu feroz rival de El Clásico, a quem ele notoriamente nunca derrotou durante os dias em que ambos estavam em atividade.
- AFP
Passado doloroso e um novo capítulo
Apesar de agora fazer parte da família da Holanda, Xavi já partiu corações holandeses na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Ele fez parte da seleção da Espanha que acabou com o sonho holandês ao conquistar seu primeiro troféu de Copa do Mundo, superando ao longo do caminho os ex-companheiros de Barcelona Giovanni van Bronckhorst e Mark van Bommel, atualmente o técnico da seleção belga. Curiosamente, Nigel de Jong, que atuou naquela mesma final, agora é diretor técnico da KNVB e ajudou a dar as boas-vindas a Xavi em Zeist 16 anos depois.
Tamanho era o enorme prestígio global do espanhol no auge de sua carreira como jogador que pais chegaram a dar seu nome aos filhos, incluindo o meio-campista do Tottenham Hotspur Xavi Simons, nascido em 2003, que agora tem uma oportunidade de ouro para brilhar sob o comando de seu ilustre xará na seleção. Com seu contrato de quatro anos oficialmente em vigor, uma tarefa enorme agora aguarda o treinador: combinar sua filosofia de futebol com a cultura holandesa e restaurar a glória internacional.
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