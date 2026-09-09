Outro jogador que conquistou 3 títulos em 3 anos antes de deixar o Campeonato Saudita foi o craque argelino Riyad Mahrez, ex-ponta do Al-Ahli.

Mahrez ingressou no Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Manchester City, e marcou 37 gols e deu 50 assistências em 122 partidas disputadas pelo clube ao longo de 3 anos.

O craque argelino teve o papel de maior destaque na conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite pelo Al-Ahli pela primeira vez na história, depois de ter sido o maior garçom da edição 2024-2025.

E Mahrez não parou por aí: assim como havia prometido à torcida do Al-Ahli, deu ao clube um novo título do torneio asiático na temporada passada, além da conquista da Supercopa Saudita pela segunda vez em sua história, e a primeira após uma ausência de 9 anos.

Apesar dessas contribuições, o Al-Ahli decidiu dispensar Mahrez após o fim da temporada passada, por meio da rescisão unilateral de seu contrato, que seguia válido até o fim da temporada atual.

Desde a saída, o nome do craque argelino tem sido associado a um retorno à Roshan League, mas não pela porta do Al-Ahli, já que seu nome está ligado principalmente ao Al-Shabab, e ele também foi um dos candidatos a se juntar ao Al-Ittihad.

Mahrez pode se transferir para qualquer equipe sem precisar esperar a janela de transferências de inverno, uma vez que está como jogador livre após a rescisão de seu contrato por parte do Al-Ahli.