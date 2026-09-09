E no meio-campo, houve outra história excepcional na liga saudita, cujo protagonista foi o astro brasileiro Fabinho, no Al-Ittihad.
Fabinho ingressou no Al-Ittihad no verão de 2023, vindo do Liverpool, para disputar 111 partidas com o clube em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 7 gols e dar 9 assistências.
Apesar desse número reduzido de contribuições, o astro brasileiro gravou seu nome com letras douradas no estádio Al-Inma, após conduzir o Al-Ittihad a uma temporada histórica, na qual conquistou a dobradinha da Roshn Saudi League e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.
Fabinho foi o refúgio ao qual o Al-Ittihad recorria na cobrança de pênaltis, quando as estrelas do time falhavam nessa tarefa, como Karim Benzema, e nunca foi decepcionante.
Mas foram as próprias esperanças de Fabinho que se frustraram, depois que o clube decidiu dispensá-lo ao fim da temporada passada, embora tenha hesitado na contratação de seus substitutos, entre o senegalês Dion Lopy, o colombiano Richard Ríos e, por fim, o holandês Georginio Wijnaldum.
Em contrapartida, o ex-astro do Liverpool retornou à Europa, mais precisamente para ficar próximo de seu antigo companheiro no clube inglês, o astro egípcio Mohamed Salah, após transferir-se para o Trabzonspor, da Turquia, em uma transação de transferência livre.