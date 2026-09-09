Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica cristiano ronaldo
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um destino do qual Cristiano Ronaldo escapou: 5 lendas dispensadas sem piedade pelo Campeonato Saudita no mercado de transferências

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
R. Mahrez
F. Kessie
M. Brozovic
Fabinho
Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al Hilal
Al-Ittihad
Al-Ahli
Portugal
Argélia
Costa do Marfim
Croácia
Brasil
Arábia Saudita

Momentos históricos que o Campeonato Saudita viveu no período de transferências

O Campeonato Saudita viveu um mercado de transferências excepcional, testemunha da saída de diversas lendas que iniciaram a era histórica que a competição vive atualmente.

Essas lendas viveram três anos históricos, nos quais conduziram suas equipes a conquistas históricas, mas seus clubes não tiveram piedade delas e decidiram dispensá-las para reduzir despesas, diante dos altos salários que recebiam.

Você pode debater os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Ingressos para os jogos do Campeonato SauditaCompre seu ingresso agora!

  • كريم بنزيما - Karim BenzemaKooora

    Karim Benzema

    O destaque entre esses jogadores foi o atacante francês Karim Benzema, já que o Al-Hilal decidiu fazer um acordo financeiro com ele e dispensá-lo de forma gratuita, após menos de meia temporada de contrato.

    Benzema deixou o Campeonato Saudita depois de 3 anos disputados no país, começando pelo Al-Ittihad, para onde se transferiu no verão de 2023, vindo do Real Madrid, para disputar duas temporadas e meia pelo clube, nas quais marcou 54 gols e deu 17 assistências em 83 partidas.

    A conquista mais marcante do atacante francês foi liderar o Al-Ittihad rumo à dobradinha nacional pela primeira vez em sua história na temporada 2024-2025, quando venceu com o clube o título da Roshn Saudi League e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição, além da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

    Mas, por causa de divergências em torno da renovação do contrato, Benzema se transferiu para o Al-Hilal na última janela de transferências de inverno, para passar meia temporada com o time, na qual marcou 10 gols e deu 5 assistências em 16 partidas.

    E, apesar de não ter atuado muito, Benzema foi um dos jogadores que conquistaram com o Al-Hilal o título da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, antes de o clube saudita definir sua saída no início da atual temporada.

    • Publicidade
  • mahrezGetty Images

    Riyad Mahrez

    Outro jogador que conquistou 3 títulos em 3 anos antes de deixar o Campeonato Saudita foi o craque argelino Riyad Mahrez, ex-ponta do Al-Ahli.

    Mahrez ingressou no Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Manchester City, e marcou 37 gols e deu 50 assistências em 122 partidas disputadas pelo clube ao longo de 3 anos.

    O craque argelino teve o papel de maior destaque na conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite pelo Al-Ahli pela primeira vez na história, depois de ter sido o maior garçom da edição 2024-2025.

    E Mahrez não parou por aí: assim como havia prometido à torcida do Al-Ahli, deu ao clube um novo título do torneio asiático na temporada passada, além da conquista da Supercopa Saudita pela segunda vez em sua história, e a primeira após uma ausência de 9 anos.

    Apesar dessas contribuições, o Al-Ahli decidiu dispensar Mahrez após o fim da temporada passada, por meio da rescisão unilateral de seu contrato, que seguia válido até o fim da temporada atual.

    Desde a saída, o nome do craque argelino tem sido associado a um retorno à Roshan League, mas não pela porta do Al-Ahli, já que seu nome está ligado principalmente ao Al-Shabab, e ele também foi um dos candidatos a se juntar ao Al-Ittihad.

    Mahrez pode se transferir para qualquer equipe sem precisar esperar a janela de transferências de inverno, uma vez que está como jogador livre após a rescisão de seu contrato por parte do Al-Ahli.

  • Franck Kessié

    Assim como Mahrez, o Al-Ahli dispensou um de seus ídolos após o fim de seu contrato no encerramento da temporada passada: o meia marfinense Franck Kessié.

    Kessié deixou o Al-Ahli depois de 3 anos defendendo suas cores, desde a transferência vinda do Barcelona no verão de 2023, período em que marcou 26 gols e deu 15 assistências em 119 partidas.

    Ninguém pode esquecer o gol de Kessié na final da Champions League da Ásia de elite 2024-2025, que foi determinante, ao lado do gol do brasileiro Wanderson Galeno, para dar ao Al-Ahli seu primeiro título continental do tipo.

    O meia marfinense também teve papel no segundo título asiático, na temporada passada, com gols decisivos nas fases eliminatórias, além de seu gol na conquista da Supercopa da Arábia Saudita 2025.

    O Al-Ahli não se lembrou de todas essas conquistas ao decidir encerrar a história de Kessié após o fim da temporada passada. A torcida, porém, ainda se lembra, e chegou a pedir o retorno do jogador, antes de ele se transferir para a Atalanta em uma transferência livre.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Fabinho IttihadGetty

    Fabinho

    E no meio-campo, houve outra história excepcional na liga saudita, cujo protagonista foi o astro brasileiro Fabinho, no Al-Ittihad.

    Fabinho ingressou no Al-Ittihad no verão de 2023, vindo do Liverpool, para disputar 111 partidas com o clube em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 7 gols e dar 9 assistências.

    Apesar desse número reduzido de contribuições, o astro brasileiro gravou seu nome com letras douradas no estádio Al-Inma, após conduzir o Al-Ittihad a uma temporada histórica, na qual conquistou a dobradinha da Roshn Saudi League e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

    Fabinho foi o refúgio ao qual o Al-Ittihad recorria na cobrança de pênaltis, quando as estrelas do time falhavam nessa tarefa, como Karim Benzema, e nunca foi decepcionante.

    Mas foram as próprias esperanças de Fabinho que se frustraram, depois que o clube decidiu dispensá-lo ao fim da temporada passada, embora tenha hesitado na contratação de seus substitutos, entre o senegalês Dion Lopy, o colombiano Richard Ríos e, por fim, o holandês Georginio Wijnaldum.

    Em contrapartida, o ex-astro do Liverpool retornou à Europa, mais precisamente para ficar próximo de seu antigo companheiro no clube inglês, o astro egípcio Mohamed Salah, após transferir-se para o Trabzonspor, da Turquia, em uma transação de transferência livre.

  • cm grafica brozovic juve

    Marcelo Brozović

    Da mesma forma, deixou o clube o outro meio-campista, o croata Marcelo Brozovic, após o término do seu contrato com o Al-Nassr ao final da temporada passada.

    Brozovic chegou ao Al-Nassr no verão de 2023, vindo da Inter de Milão, após uma disputa acirrada com o Barcelona, que desejava contar com os seus serviços.

    Ao longo de 3 anos, "Brozo" disputou 124 partidas pelo Al-Nassr, nas quais marcou 8 gols e deu 23 assistências.

    Apesar de o meio-campista croata ter conquistado com o Al-Nassr apenas a Copa Árabe de Clubes Amistosa nas suas duas primeiras temporadas, ele encerrou a sua trajetória liderando o clube na conquista do título da Roshn Saudi League após 7 anos de jejum.

    Logo após o título, o Al-Nassr decidiu dispensar Brozovic, após o término do seu contrato ao final da temporada passada, deixando o jogador de 33 anos sem clube até o momento.

  • Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

    O destino que escapou de Ronaldo

    Apesar de o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, ter sido o artilheiro do Campeonato Saudita em 2 das últimas 3 temporadas e de ter quebrado a barreira dos 100 gols em cerca de 3 temporadas e meia, ele foi alvo de críticas que chegaram ao ponto de pedirem sua dispensa.

    Essa proposta veio de Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal, após a derrota do Al-Nassr para o Al-Ittihad pelo placar de 2 a 1, no último sábado, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela quinta rodada da Saudi Pro League.

    Al-Jaber pediu à diretoria do Al-Nassr que dispensasse Ronaldo, diante da queda de seu rendimento, assim como o Al-Hilal fez com Karim Benzema, algo que foi rejeitado por Mohammed Noor, ídolo do Al-Ittihad, sob o argumento do valor que o craque português representa para o Campeonato Saudita.

    De modo geral, o contrato de Ronaldo com o Al-Nassr se encerra ao fim da temporada atual, e ele já admitiu que esta temporada pode ser a última nos campos de futebol.

    E, se as declarações de "El Don" se confirmarem, o Campeonato Saudita não será a testemunha de sua despedida, mas todo o futebol testemunhará a despedida de uma de suas lendas e de um dos melhores jogadores de todos os tempos.