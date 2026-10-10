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Um desastre recordista! Falha precoce de Manuel Neuer permite ao Augsburg fazer história na Bundesliga contra o Bayern de Munique
Início chocante no clássico bávaro
A visita do Bayern de Munique à WWK Arena era vista como um teste duro para a equipe de Vincent Kompany, mas ninguém poderia ter previsto a forma catastrófica como a partida começaria. Assim que o árbitro sinalizou o início do dérbi da Baviera, a bola foi recuada para Neuer, normalmente conhecido por sua calma e qualidade na distribuição.
No entanto, desta vez, sua tentativa de iniciar um ataque desde a defesa deu terrivelmente errado. Em vez de afastar o perigo ou encontrar um companheiro, Neuer pareceu ficar indeciso ao ser pressionado em alta velocidade pelo adversário.
O experiente goleiro, que passou mais de uma década redefinindo o papel de "goleiro-líbero", ficou constrangido quando sua tentativa de passe foi bloqueada por Robin Fellhauer. O atacante do Augsburg demonstrou incrível capacidade de antecipação para fechar o espaço, bloqueando efetivamente a tentativa de Neuer e ficando com a finalização mais simples possível para o gol desprotegido.
- Getty Images Sport
Falha de Neuer surpreende o Bayern
Foi um cenário de pesadelo para os visitantes, que se viram em desvantagem antes mesmo de a maioria dos torcedores no estádio ter se sentado. O gol deixou a torcida visitante do Bayern de Munique atônita e fez o banco do Bayern assistir incrédulo enquanto seu lendário capitão tirava a bola do fundo da rede.
Esse revés precoce forçou o Bayern a uma reformulação tática imediata, já que teve de abandonar seu plano de jogo inicial para buscar o empate. Para uma equipe que se orgulha de dominar e controlar as partidas, sofrer um gol de forma tão caótica foi um golpe significativo em seu embalo. A falha serviu como um duro lembrete de que até os jogadores mais experientes não estão imunes a erros sob alta pressão no calor de uma rivalidade local.
Fellhauer escreve seu nome nos livros de recordes
O chute de Robin Fellhauer não foi apenas uma finalização clínica e oportunista, mas também um momento histórico para o futebol alemão. O relógio mostrava que apenas oito segundos haviam se passado desde o apito inicial até a bola cruzar a linha do gol. Isso significou que Fellhauer registrou oficialmente o gol mais rápido nos 63 anos de história da Bundesliga. Foi uma conquista notável para o jogador do Augsburg, que aproveitou perfeitamente a confusão na área do Bayern para gravar seu nome para sempre nos anais da liga.
Antes deste fim de semana, o recorde do gol mais rápido da Bundesliga era dividido por dois nomes de destaque. Kevin Volland havia estabelecido a marca ao balançar as redes após nove segundos pelo Hoffenheim contra o Bayern de Munique, em 2015. Esse feito foi igualado mais tarde por Karim Bellarabi, que alcançou o mesmo tempo atuando pelo Bayer Leverkusen em 2014.
A finalização de oito segundos de Fellhauer agora está sozinha no topo da lista, tirando um segundo inteiro da marca anterior em uma demonstração de puro instinto artilheiro. Especialistas em estatísticas da OptaFranz confirmaram o caráter recordista do gol pouco depois de a bola balançar a rede.
- DiZ-PiX
Neuer sob análise após erro mais recente
Embora o foco estivesse no recorde de Fellhauer, o escrutínio inevitavelmente se voltou para Neuer e sua tomada de decisões. O jogador de 40 anos vem sendo cada vez mais questionado sobre sua longevidade e sua forma recente, e este mais recente "frangaço" fará pouco para silenciar seus críticos.
Esta não é a primeira vez que o estilo agressivo de Neuer resulta em gols sofridos, mas o momento deste erro em particular o tornou especialmente chocante. A tendência do veterano de assumir riscos faz parte do que o transformou em campeão da Copa do Mundo e múltiplo campeão da Champions League, mas, à medida que entra no crepúsculo da carreira, a margem para erro ficou menor.
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