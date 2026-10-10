Um desastre recordista! Falha precoce de Manuel Neuer permite ao Augsburg fazer história na Bundesliga contra o Bayern de Munique

A visita do Bayern de Munique à WWK Arena era vista como um teste duro para a equipe de Vincent Kompany, mas ninguém poderia ter previsto a forma catastrófica como a partida começaria. Assim que o árbitro sinalizou o início do dérbi da Baviera, a bola foi recuada para Neuer, normalmente conhecido por sua calma e qualidade na distribuição.

No entanto, desta vez, sua tentativa de iniciar um ataque desde a defesa deu terrivelmente errado. Em vez de afastar o perigo ou encontrar um companheiro, Neuer pareceu ficar indeciso ao ser pressionado em alta velocidade pelo adversário.

O experiente goleiro, que passou mais de uma década redefinindo o papel de "goleiro-líbero", ficou constrangido quando sua tentativa de passe foi bloqueada por Robin Fellhauer. O atacante do Augsburg demonstrou incrível capacidade de antecipação para fechar o espaço, bloqueando efetivamente a tentativa de Neuer e ficando com a finalização mais simples possível para o gol desprotegido.