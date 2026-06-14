5 de julho de 2024, Neckarstadion, em Stuttgart. O cabeceio de Mikel Merino, já no final da prorrogação, acabara de acabar abruptamente com os sonhos da Alemanha de conquistar o título na Eurocopa em casa, nas quartas de final contra a Espanha. Foi então que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, disse: “É doloroso ter que esperar dois anos para se tornar campeão do mundo.” E acrescentou, sorrindo: “Vocês gostaram dessa frase, ficaram todos de olhos arregalados, que loucura!”
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Um desanimador e uma série única: como está a situação da tão comentada previsão de Julian Nagelsmann sobre a seleção alemã?
Apesar de toda a decepção, ele rapidamente voltou o foco para o futuro com essa frase, que desde então tem sido muito citada. Na época, essa declaração de guerra foi bem recebida pela maioria dos torcedores e especialistas. De qualquer forma, ela não soou nada ousada, considerando as impressões do torneio anterior.
Nagelsmann assumiu a seleção alemã no outono de 2023, substituindo o azarado Hansi Flick, e despertou uma euforia que não se via desde o Euro 2016. Após três torneios fracassados consecutivos, a equipe e os torcedores se reencontraram no Euro em casa. A dramática eliminação contra a Espanha, que viria a ser campeã europeia, tocou a alma do futebol nacional e trouxe esperança de um futuro de sucesso.
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Seleção Alemã: Os dois fatores que vão estragar o clima em 2025
Com vitórias em parte emocionantes na Liga das Nações contra a Holanda, a Hungria e a Bósnia-Herzegovina, a euforia realmente se espalhou, a princípio, até mesmo para o cotidiano da seleção nacional, que costuma ser tão árduo. Em março de 2025, a Alemanha eliminou a Itália, seu adversário mais temido, nas quartas de final, classificando-se assim para a Final Four — e teve até a honra de sediar o evento.
Após as impressões positivas do ano anterior, o torneio foi promovido como um mini-Euro em casa, mas não se criou uma atmosfera tão positiva quanto em 2024. A Alemanha perdeu merecidamente para Portugal e França e terminou o torneio na quarta e última posição. Ficou claro, naquela época, o quão longe a seleção alemã está do topo mundial.
A esse primeiro golpe de desânimo seguiu-se, em setembro de 2025, um ainda maior: a vergonhosa derrota por 0 a 2 na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo na Eslováquia. De repente, não se tratava mais de conquistar um título na América do Norte. Mas sim de saber se a Alemanha teria permissão para participar. Tarde o mais, com a derrota para a Eslováquia, os índices de aprovação de Nagelsmann entre torcedores, especialistas e Uli Hoeneß despencaram.
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As declarações e decisões polêmicas de Julian Nagelsmann
Sua postura sempre assertiva nas relações públicas passou a ser interpretada, cada vez mais, não como algo revigorante, mas como narcisista. Além disso, Nagelsmann causou espanto com várias declarações questionáveis ou factualmente incorretas — por exemplo, sobre o tempo de jogo de Aleksandar Pavlovic, a força de cabeçada de Leon Goretzka ou o posicionamento ideal de Felix Nmach. Ele prometeu publicamente a Joshua Kimmich uma vaga no meio-campo central, mas já havia revogado sua decisão após apenas dois jogos.
As críticas detalhadas do técnico da seleção alemã a vários jogadores na polêmica entrevista à revista Kicker em março geraram debates desnecessários. Em seguida, o foco passou a ser o retorno do goleiro Manuel Neuer, de 40 anos, repetidamente negado por todos os envolvidos, mas que acabou ocorrendo de fato. Do ponto de vista esportivo, a decisão pode ser justificável, apesar das preocupações com a saúde, mas a comunicação e o tratamento dado ao goleiro interino Oliver Baumann foram, no mínimo, infelizes. Assim como a aparição sem sentido de Nagelsmann no programa Aktuelles Sportstudio da ZDF pouco antes do anúncio da convocação.
Quando, durante a pré-temporada, Lennart Karl, a promissora revelação que vinha se destacando, se lesionou, o técnico da seleção alemã, para incompreensão geral, não convocou o igualmente empolgante atacante Said El Mala, mas sim Assan Ouedraogo, mais um meio-campista. Durante semanas, Nagelsmann ficou preso no modo de justificativas.
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A Alemanha começa a Copa do Mundo com nove vitórias consecutivas
O que ficou de lado em meio a toda a agitação em torno de várias questões polêmicas relacionadas ao elenco: desde a derrota por 2 a 0 para a Eslováquia em setembro, a Alemanha venceu nove dos nove jogos disputados. A seleção alemã nunca havia começado uma Copa do Mundo com uma sequência de vitórias como essa. A classificação acabou sendo conquistada com facilidade, e os quatro amistosos deste ano foram todos vencidos. No entanto, a equipe não atuou de forma totalmente convincente, além do fato de que todos os adversários eram apenas de nível médio internacional.
Após a Euro 2024, jogadores experientes como Toni Kroos e Ilkay Gündogan se despediram. Em contrapartida, Nagelsmann testou nos últimos dois anos alguns novatos, como Nathaniel Brown, agora escalado de forma um tanto surpreendente. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha (a nova dupla de volantes) se estabeleceram como titulares.
No entanto, o núcleo da equipe permaneceu o mesmo. Na estreia contra Curaçao, no domingo às 19h, seis jogadores que também estavam no time titular contra a Espanha devem começar a partida. Além do retornante Neuer e do capitão Kimmich, ainda estão Jonathan Tah, Leroy Sané, Jamal Musiala e Kai Havertz. Além disso, o então reserva Florian Wirtz. Muito dependerá, na próxima Copa do Mundo, de Musiala e Wirtz, os dois magos que têm se destacado ultimamente, recuperarem sua melhor forma.
Nas casas de apostas, a seleção alemã é considerada apenas uma azarão
No geral, a declaração de Nagelsmann sobre o título parece agora um pouco mais irrealista do que logo após a eliminação na Eurocopa contra a Espanha. “Não tenho a sensação de que estejamos entre os principais favoritos. Temos que ser sinceros”, disse recentemente Leon Goretzka, que não integrou a seleção em 2024. “Apesar disso, é claro que há, com razão, uma expectativa muito alta em relação a nós como nação do futebol.”
Para as casas de apostas, a Alemanha é apenas uma azarão na disputa pelo título: a cotação para uma vitória é de 1:15. A Espanha é considerada a grande favorita. À frente da seleção alemã vêm ainda a França, possível adversária nas oitavas de final, além de Inglaterra, Portugal, Brasil e Argentina.
Afinal, desta vez há uma grande chance de que se desenvolva rapidamente uma dinâmica positiva. Nos Mundiais de 2018 e 2022, a seleção nacional ficou sob enorme pressão desde o início, após derrotas na estreia contra o México e o Japão. Desta vez, ela estreia contra a equipe considerada pelas casas de apostas como a mais fraca de todo o torneio: Curaçao.
O que uma vitória tranquila na estreia pode causar, a seleção alemã mostrou na Eurocopa em casa com o emocionante 5 a 1 contra a Escócia. Ou também na Copa do Mundo de 2002, quando a Alemanha, após o lendário 8 a 0 contra a Arábia Saudita, surpreendentemente chegou à final.