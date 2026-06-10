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A general view of FIFA World Cup 2026 signage at Kansas City Stadium on June 08, 2026Getty Images
Ahmed Mansy

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Um deles foi humilhado pelos árabes e o outro não tem amigos... Como os adversários da Arábia Saudita se preparam para a Copa do Mundo de 2026?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
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Espanha x Cabo Verde
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A seleção marroquina está em um grupo difícil, ao lado da Espanha, do Uruguai e de Cabo Verde

A seleção saudita não foi a única a encerrar seus amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026; seus adversários também concluíram seus preparativos, mas um deles não disputou nenhum amistoso.

A seleção saudita disputa a Copa do Mundo pela sétima vez em sua história, estando no Grupo H ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia a competição enfrentando a seleção latino-americana na madrugada da próxima terça-feira.

  • uruguay(C)Getty Images

    Uruguai... sem amistosos

    A primeira seleção que a "Selecção Verde" enfrentará na Copa do Mundo é a Uruguai, e essa será sua primeira partida desde março passado, já que não disputou nenhum amistoso nos meses de maio e junho.

    A seleção do técnico Marcelo Bielsa limitou-se a realizar um estágio de preparação na capital uruguaia, Montevidéu, antes de seguir para seu campo de treinamento permanente no estado de Quintana Roo, no sudeste do México.

    Os últimos amistosos da “Celeste” foram em março passado, quando empatou em duas partidas consecutivas: 1 a 1 com a Inglaterra e sem gols contra a Argélia.

    • Publicidade
  • SpainGetty Images

    Espanha... A queda dos árabes

    Já o segundo jogo da Arábia Saudita na Copa do Mundo será contra a seleção espanhola, campeã europeia, que sofreu derrotas em seus amistosos contra seleções árabes.

    A “La Roja” encerrou seus amistosos de preparação para a Copa do Mundo ontem, terça-feira, com uma vitória sobre o Peru por 3 a 1, sua primeira vitória desde que goleou a Sérvia por 3 a 0, em março passado.

    Após a partida contra a Sérvia, os comandados do técnico Luis de la Fuente disputaram dois amistosos contra seleções árabes, empatando sem gols com o Egito e em 1 a 1 com o Iraque, antes de seguirem para seu campo de treinamento permanente na cidade de Puebla, no México.

    É verdade que a seleção espanhola disputou o amistoso contra o Iraque sem muitos de seus principais astros, mas o empate com os “Leões do Eufrates” e, antes deles, com os “Faraós” dá à seleção saudita esperança de conseguir um resultado positivo contra ela na Copa do Mundo.

  • Cape Verde 2026Getty Images

    Surpresas de Cabo Verde

    Já a maior surpresa foram os resultados da seleção de Cabo Verde nos jogos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026, onde obteve resultados extremamente positivos, indicando que não será um adversário fácil.

    A seleção africana iniciou seus amistosos com uma vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia, apesar de a seleção europeia ter derrotado os “Verdes” por 2 a 1 no amistoso disputado em março passado.

    A seleção de Cabo Verde encerrou seus amistosos no último sábado com uma vitória por 3 a 0 sobre Bermudas, antes de seguir para seu campo de treinamento permanente na cidade de Tampa, no estado americano da Flórida.

    Vale lembrar que a seleção de Cabo Verde será o último adversário da Arábia Saudita na fase de grupos, e a partida pode ser decisiva para a classificação de uma das duas equipes para as oitavas de final.

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