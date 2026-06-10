Já o segundo jogo da Arábia Saudita na Copa do Mundo será contra a seleção espanhola, campeã europeia, que sofreu derrotas em seus amistosos contra seleções árabes.

A “La Roja” encerrou seus amistosos de preparação para a Copa do Mundo ontem, terça-feira, com uma vitória sobre o Peru por 3 a 1, sua primeira vitória desde que goleou a Sérvia por 3 a 0, em março passado.

Após a partida contra a Sérvia, os comandados do técnico Luis de la Fuente disputaram dois amistosos contra seleções árabes, empatando sem gols com o Egito e em 1 a 1 com o Iraque, antes de seguirem para seu campo de treinamento permanente na cidade de Puebla, no México.

É verdade que a seleção espanhola disputou o amistoso contra o Iraque sem muitos de seus principais astros, mas o empate com os “Leões do Eufrates” e, antes deles, com os “Faraós” dá à seleção saudita esperança de conseguir um resultado positivo contra ela na Copa do Mundo.