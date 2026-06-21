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Um costume antigo... Bouadi está prestes a se juntar ao Real Madrid, seguindo o mesmo caminho de Özil e James

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
A. Bouaddi
Real Madrid
Lille
La Liga
Campeonato Francês
Mesut Özil
J. Rodriguez
Marrocos
Haiti
EUA
Espanha
França
Alemanha
Colômbia

O astro marroquino conquista os olheiros do Real Madrid e dos grandes clubes da Europa

Em uma iniciativa que traz à memória seu antigo e tradicional costume de usar a Copa do Mundo como plataforma para reforçar seu elenco, o Real Madrid intensificou o acompanhamento dos jogadores de destaque da Copa do Mundo de 2026.

O Real Madrid mostrou suas garras logo no início da janela de transferências deste verão com contratações de peso, que começaram com o retorno de José Mourinho ao cargo de técnico, antes de fechar oficialmente com Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, enquanto fontes diversas afirmam com veemência que o clube já chegou a um acordo com Denzel Dumfries.

O que chama a atenção nessas contratações é que todos os jogadores estão representando suas seleções na Copa do Mundo de 2026, o que ameniza um pouco o golpe desferido pelo técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, ao não convocar nenhum jogador local do time.

  • Bouadi impressiona o Real Madrid

    Em artigo publicado neste domingo, o editor-chefe do jornal espanhol AS, José Félix Díaz, escreveu que o promissor astro marroquino Ayoub Bouadi, jogador do Lille francês e meio-campista da seleção marroquina, é o mais recente nome a entrar nessa lista do Real Madrid, depois de ter impressionado os observadores com seu desempenho notável nas partidas contra o Brasil e a Escócia.

    Ele afirmou: “De acordo com fontes bem informadas sobre as movimentações do clube real, a diretoria está acompanhando de perto vários nomes que se destacam durante o torneio, mas Bouadi (18 anos) recebe atenção excepcional, tendo sido descrito como ‘o mais brilhante’ entre os jovens talentos, em meio à competição de grandes clubes que acompanham seu desempenho nos Estados Unidos”.

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  • Um velho costume... O caso de Özil e James

    O jornalista espanhol afirmou que essa iniciativa do Real Madrid em relação a Bouadi “se insere no contexto do retorno do clube a velhos hábitos, que consistem em contratar as principais estrelas da Copa do Mundo, exatamente como fez após as edições de 2010 e 2014, quando contratou Mesut Özil (Alemanha), depois James Rodríguez (Colômbia) e Keylor Navas (Costa Rica), respectivamente, enquanto já havia chegado a um acordo com Toni Kroos antes do início do torneio (2014).

    E acrescentou: “O Real Madrid conta atualmente com 14 jogadores na Copa do Mundo, após as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, aguardando-se o anúncio da contratação de Denzel Dumfries. As previsões apontam para um possível aumento nesse número durante o mês restante da competição, já que a diretoria do Real Madrid não esconde sua intenção de acompanhar ‘todas as estrelas que se destacarem’ durante os 40 dias de competição, com o objetivo de definir o elenco para a próxima temporada”.

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  • Um sorriso basta: Bouadi não se deixa abalar pelas pressões

    Bouadi, que joga pelo Lille, se destacou nas duas primeiras partidas do Marrocos, demonstrando ousadia e clareza na construção das jogadas ofensivas, o que levou a mídia a descrevê-lo como “o próximo talento”.

    Após a partida contra a Escócia, o jovem jogador enfrentou perguntas diretas dos jornalistas na zona mista sobre seu futuro e sua possível transferência para o Real Madrid, mas limitou-se a sorrir e sair contente, sem fazer nenhuma declaração sobre seu próximo destino.

    E o diretor do AS concluiu: “Por outro lado, pessoas próximas ao jogador e à seleção marroquina afirmam que o futuro de Bouadi não será no Lille, em um cenário que lembra o caso de Michael Olise (jogador do Bayern de Munique), em que o valor de ambos se multiplica a cada partida na Copa do Mundo, especialmente porque Bouadi parece não se abalar com a pressão de representar seu país e ser titular na Copa do Mundo com apenas 18 anos”.

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