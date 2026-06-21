Um costume antigo... Bouadi está prestes a se juntar ao Real Madrid, seguindo o mesmo caminho de Özil e James

Em uma iniciativa que traz à memória seu antigo e tradicional costume de usar a Copa do Mundo como plataforma para reforçar seu elenco, o Real Madrid intensificou o acompanhamento dos jogadores de destaque da Copa do Mundo de 2026.

O Real Madrid mostrou suas garras logo no início da janela de transferências deste verão com contratações de peso, que começaram com o retorno de José Mourinho ao cargo de técnico, antes de fechar oficialmente com Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, enquanto fontes diversas afirmam com veemência que o clube já chegou a um acordo com Denzel Dumfries.

O que chama a atenção nessas contratações é que todos os jogadores estão representando suas seleções na Copa do Mundo de 2026, o que ameniza um pouco o golpe desferido pelo técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, ao não convocar nenhum jogador local do time.