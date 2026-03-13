O FC Barcelona parece ter incluído Pedro Neto, jogador versátil do Chelsea FC, na lista de possíveis reforços para as posições de ponta de ataque na próxima temporada. É o que informa o Mundo Deportivo.
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Um consultor como vantagem decisiva? O Barcelona parece estar de olho na estrela do Chelsea
Assim, os catalães planejam contratar um centroavante, um zagueiro central e um ponta, sendo que Neto poderia atuar tanto nas duas laterais ofensivas quanto no centro do ataque, representando assim uma alternativa perfeita para Lamine Yamal e Raphinha.
Um ponto positivo para o Barça: o agente de Neto, Jorge Mendes, mantém excelentes contatos com o clube liderado pelo diretor esportivo Deco, embora os catalães estejam, até o momento, apenas observando a situação do jogador de 26 anos, que integra a seleção portuguesa e aparentemente possui uma cláusula de rescisão.
Laporta tem dúvidas sobre uma mega-contratação para o Barcelona
No entanto, é questionável se o clube, que ainda enfrenta dificuldades financeiras, conseguirá arcar com uma transferência dessa magnitude num futuro próximo. O presidente do clube, Joan Laporta, manifestou suas dúvidas a esse respeito, como deixou transparecer recentemente.
“Na minha opinião, as renovações de contrato com nossos jogadores mais importantes são como novas contratações”, explicou ele no programa El Chiringuito. No entanto, a prioridade provavelmente estaria, de qualquer forma, na busca por um substituto para Robert Lewandowski.
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A assessora de Haaland fala de "grande admiração pelo Barcelona"
O contrato do polonês expira no verão; caso ele não renove, os nomes cogitados como possíveis sucessores são Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, ou Erling Haaland, do Manchester City.
Dois jogadores que não sairiam baratos e que, pelo menos no caso de Haaland, provavelmente não têm qualquer intenção de reforçar a equipe do técnico Hansi Flick a partir da próxima temporada.
Em entrevista ao El Chringuito, a assessora de Haaland, Rafaela Pimenta, comentou sobre os rumores: “Temos grande respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato — nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona — a respeito de possíveis transferências.”
A assessora de 53 anos explicou: “O jogador renovou seu contrato há alguns meses. Ele está muito feliz no Manchester City, as coisas estão indo muito bem para ele, e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência enquanto tudo estiver indo tão bem no Manchester City.”
Pedro Neto assina contrato com o Chelsea até 2031
Pedro Neto, por sua vez, também tem contrato de longo prazo com o Chelsea, tendo assinado por sete anos após sua transferência do Wolverhampton por 60 milhões de euros no verão de 2024. Na temporada atual, Neto contribuiu com dez gols e seis assistências em 42 partidas oficiais pelo Chelsea.
Pedro Neto: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição Jogos Gols Assistências Premier League 28 5 4 Liga dos Campeões 7 - 1 Copa da EFL 4 1 1 Copa da Inglaterra 3 4 -