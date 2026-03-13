Um consultor como vantagem decisiva? O Barcelona parece estar de olho na estrela do Chelsea

O contrato do polonês expira no verão; caso ele não renove, os nomes cogitados como possíveis sucessores são Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, ou Erling Haaland, do Manchester City.

Dois jogadores que não sairiam baratos e que, pelo menos no caso de Haaland, provavelmente não têm qualquer intenção de reforçar a equipe do técnico Hansi Flick a partir da próxima temporada.

Em entrevista ao El Chringuito, a assessora de Haaland, Rafaela Pimenta, comentou sobre os rumores: “Temos grande respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato — nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona — a respeito de possíveis transferências.”

A assessora de 53 anos explicou: “O jogador renovou seu contrato há alguns meses. Ele está muito feliz no Manchester City, as coisas estão indo muito bem para ele, e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência enquanto tudo estiver indo tão bem no Manchester City.”