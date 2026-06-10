Um companheiro de equipe chegou a "ficar envergonhado"! O ex-atacante do BVB, Youssoufa Moukoko, salva o FC Copenhague após uma temporada historicamente fraca

A Copa do Mundo de 2026 começa esta semana — e a Copa do Mundo de 2022 tem, assim, oficialmente um sucessor. Há apenas três anos e meio, mas que pareceram uma eternidade, a seleção alemã foi eliminada no Catar logo após a fase de grupos. O técnico da seleção era Hansi Flick; houve discussões intermináveis antes do torneio sobre a braçadeira arco-íris, uma derrota para o Japão e, após o torneio, um documentário embaraçoso para o técnico da DFB, incluindo um vídeo motivacional com o tema “gansos cinzentos”.
No Catar, a Alemanha também ganhou um novo jogador mais jovem da Copa do Mundo: Youssoufa Moukoko. Pouco depois de completar 18 anos, o prodígio, na época ainda sob contrato com o Borussia Dortmund, entrou em campo por alguns minutos. Entretanto, para Moukoko, a participação na Copa do Mundo, o status de prodígio e o hype associado a isso também já parecem ter ficado para trás há uma eternidade. Em sua atual passagem pela Dinamarca, ele encerrou a última temporada, que foi difícil para ele, com um destaque pessoal.