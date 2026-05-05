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"Um clube em ruínas" - O "chocante" declínio do Chelsea é culpa dos proprietários, afirma Jamie Carragher ao criticar a derrota para o "time B" do Nottingham Forest
O colapso do Chelsea gera críticas
As dificuldades do Chelsea se intensificaram após uma pesada derrota por 3 a 1 em casa para o Forest, que entrou em campo com uma equipe bastante alterada, já que os visitantes fizeram oito mudanças antes da segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa. Apesar de contar com um elenco repleto de talentos caros, os Blues não conseguiram superar o que muitos consideraram a equipe reserva do Forest.
Carragher acredita que o resultado expôs ainda mais as preocupações sobre a falta de coesão e identidade do Chelsea, após anos de gastos exorbitantes e constante renovação do elenco. A derrota deixa o clube enfrentando um novo escrutínio sobre sua estratégia de longo prazo sob a atual diretoria.
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Carragher questiona o rumo do Chelsea
Em participação no programa “Monday Night Football” da Sky Sports, Carragher criticou a liderança e a cultura do clube, argumentando que os problemas vão muito além do campo.
“É chocante e vem de cima”, disse Carragher. “Há cinco ou seis jogadores realmente de ponta em campo hoje e eles foram derrotados pelo time B do Nottingham Forest. Há menos de 12 meses, eles estavam dando uma surra no PSG [na Copa do Mundo de Clubes]. Não há conexão entre os jogadores e a comissão técnica, nem entre os jogadores e os torcedores. De certa forma, isso é bom, porque mostra que o futebol não se resume apenas a gastar dinheiro, comprar jogadores e essa rotatividade constante. Trata-se de criar união, e não há nada disso. Eles parecem um clube de futebol desestruturado neste momento.”
A instabilidade na gestão agrava problemas mais amplos
O Chelsea é atualmente comandado pelo técnico interino Calum McFarlane, após a saída de Liam Rosenior, o que ressalta ainda mais a instabilidade que envolve o clube. As frequentes mudanças na comissão técnica têm dificultado o estabelecimento de uma identidade tática consistente ou de um projeto de longo prazo.
McFarlane admitiu que o início de jogo de sua equipe foi decisivo, já que o Chelsea ficou dois gols atrás nos primeiros 15 minutos. Apesar das chances posteriores — incluindo uma cobrança de pênalti perdida por Cole Palmer e um gol anulado —, o dano inicial se mostrou difícil demais de superar.
“Estou muito decepcionado com o desempenho, decepcionado com o resultado. Acho que hoje não chegamos nem perto do nível que sabemos que somos capazes de atingir”, explicou McFarlane. “Achei que nos primeiros 15 minutos estávamos muito aquém do nível que precisávamos ter.
O gol logo no início foi um golpe duro e não parecemos ter nos recuperado daquele momento. Realmente decepcionante. Acho que defendemos muito bem naquele momento [contra] o Leeds em Wembley e simplesmente não acho que nos recuperamos daquele momento o suficiente. Os primeiros 15 minutos foram inaceitáveis.”
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A pressão aumenta em Stamford Bridge
O Chelsea enfrenta agora uma pressão cada vez maior para se estabilizar tanto dentro quanto fora de campo, à medida que a temporada entra em sua reta final. Essa derrota também acabou com suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, deixando o time a dez pontos dos cinco primeiros colocados, faltando três partidas para o fim. Sua única esperança agora é garantir, no mínimo, uma vaga na Liga Europa ou na Liga Europa Conferência. No entanto, ainda há esperança de conquistar um título, já que o time enfrentará o Manchester City na final da FA Cup, enquanto Liverpool, Tottenham e Sunderland serão os adversários dos Blues nos jogos restantes da Premier League nesta temporada.