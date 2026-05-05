"Um clube em ruínas" - O "chocante" declínio do Chelsea é culpa dos proprietários, afirma Jamie Carragher ao criticar a derrota para o "time B" do Nottingham Forest

O Chelsea é atualmente comandado pelo técnico interino Calum McFarlane, após a saída de Liam Rosenior, o que ressalta ainda mais a instabilidade que envolve o clube. As frequentes mudanças na comissão técnica têm dificultado o estabelecimento de uma identidade tática consistente ou de um projeto de longo prazo.

McFarlane admitiu que o início de jogo de sua equipe foi decisivo, já que o Chelsea ficou dois gols atrás nos primeiros 15 minutos. Apesar das chances posteriores — incluindo uma cobrança de pênalti perdida por Cole Palmer e um gol anulado —, o dano inicial se mostrou difícil demais de superar.

“Estou muito decepcionado com o desempenho, decepcionado com o resultado. Acho que hoje não chegamos nem perto do nível que sabemos que somos capazes de atingir”, explicou McFarlane. “Achei que nos primeiros 15 minutos estávamos muito aquém do nível que precisávamos ter.

O gol logo no início foi um golpe duro e não parecemos ter nos recuperado daquele momento. Realmente decepcionante. Acho que defendemos muito bem naquele momento [contra] o Leeds em Wembley e simplesmente não acho que nos recuperamos daquele momento o suficiente. Os primeiros 15 minutos foram inaceitáveis.”