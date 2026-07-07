Um cenário de partir o coração... Como o Egito desperdiçou uma conquista histórica em 13 minutos contra a Argentina?

Embora o desempenho coletivo da Argentina não tenha sido brilhante durante a maior parte dos dois tempos da partida, Lionel Messi carregou sua equipe nas costas no momento decisivo de um jogo que não foi excepcional para ele em termos de estatísticas ou de clareza ofensiva no início, pois ele perdeu o pênalti que recebeu aos 19 minutos, após uma defesa espetacular de Shubair aos 21, em um revés que poderia ter encerrado sua participação decisiva na partida antes mesmo de ela realmente começar.

Mas o que mais chamou a atenção no desempenho de Messi foi a capacidade de superar psicologicamente aquele momento e continuar trabalhando sem parar, especialmente nos últimos vinte minutos, quando se tornou o principal motor da recuperação da Argentina.

Messi atuou quase que constantemente pelo lado direito, avançando às vezes para o meio-campo para participar da construção das jogadas e romper a densidade defensiva egípcia naquela zona, antes de voltar a se posicionar no terço final do campo.

Esse padrão de movimentação resultou diretamente no gol de Cristian Romero (79º minuto), quando ele passou a bola com precisão em direção à área, e ela chegou, após um desvio de Montiel, aos pés do zagueiro argentino.

Apenas quatro minutos depois, Messi assumiu ele mesmo a responsabilidade, chutando com força de dentro da área, mandando a bola no fundo da rede de Shubair e empatando o jogo (83), em um momento que resumiu sua capacidade de decidir partidas mesmo quando a equipe não parece estar em sua melhor forma coletiva, antes que o gol da vitória decisiva fosse marcado por Enzo Fernández (93).