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Um cenário de partir o coração... Como o Egito desperdiçou uma conquista histórica em 13 minutos contra a Argentina?

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
Especiais e Opinião
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Argentina
Egito
EUA

O sonho dos Faraós se transforma em um pesadelo terrível

A seleção do Egito esteve a poucas minutos de escrever um dos maiores capítulos de sua história na Copa do Mundo. Estava com dois gols de vantagem sobre a seleção da Argentina até os 79 minutos e impôs ao atual campeão uma partida taticamente complexa, antes que tudo mudasse nos últimos 13 minutos, e os Faraós saíssem com uma derrota dolorosa por 3 a 2.

Entre a disciplina defensiva egípcia e a reação tardia da Argentina, a partida revela detalhes táticos que explicam como a seleção de Hossam Hassan chegou perto de uma conquista histórica e por que Messi e seus companheiros conseguiram escapar no último momento.

  • O gol de surpresa... e a proteção da vantagem

    Hossam Hassan começou a partida escalando Haitham Hassan e Imam Ashour nas laterais, com Mohamed Salah e Mustafa Zico no ataque.

    Nos primeiros minutos, a seleção egípcia adotou um bloco defensivo médio, tentando não recuar totalmente para sua área, ao mesmo tempo em que pressionava o jogador argentino com a bola em áreas específicas.

    Após o gol de Yasser Ibrahim aos 15 minutos, de cabeça após cruzamento de Marwan Attia, os Faraós recuaram gradualmente para um bloco defensivo mais baixo, chegando em vários momentos a defender com seis jogadores na frente da grande área, em uma estratégia que priorizou a proteção da vantagem em detrimento da posse de bola.

    No segundo tempo, a seleção egípcia continuou a apostar em transições rápidas em vez de construir jogadas longas.

    A equipe aproveitou a qualidade de Haitham Hassan e Mohamed Salah na criação de jogadas, além da força física e dos deslocamentos de Mustafa Zico, e o segundo gol saiu aos 67 minutos, após uma jogada coletiva na qual participaram Salah e Haitham Hassan.

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  • Argentina... Um campeão sem brilho que precisa de uma revisão urgente

    A seleção argentina apresenta muitas falhas, que ficaram evidentes nesta partida e também no confronto anterior contra Cabo Verde. Este é o segundo jogo consecutivo em que os companheiros de Messi enfrentam grandes dificuldades para se classificar, depois de sofrerem quatro gols em apenas seis chutes a gol, com uma sensação de estagnação e falta de soluções nos momentos decisivos da partida.

    No primeiro tempo, a equipe enfrentou grande dificuldade para penetrar em profundidade devido ao congestionamento criado pela defesa egípcia e à superioridade numérica diante de Mustafa Shubair, além da presença de vários jogadores com características semelhantes na escalação de Scaloni.

    Será interessante ver se jogadores como Giuliano Simeone ou Nicolás González terão uma chance na escalação titular no futuro, diante das dificuldades da equipe em abrir o campo e criar diferenças pelas laterais.

    Além disso, a equipe teve dificuldades no ataque pela ala direita, enquanto a maioria das jogadas perigosas surgiu pela ala esquerda, liderada por Nicolás Tagliafico.

  • 13 minutos... Como Scaloni virou o jogo?

    Lionel Scaloni fez duas alterações no ataque, colocando Lautaro Martínez no lugar de Rodrigo de Paul e Nicolás González no lugar de Nicolás Tagliafico, em uma jogada que aumentou a intensidade ofensiva no último terço do campo.

    Por outro lado, Hossam Hassan colocou Trezeguet no lugar de Haytham Hassan após uma queda no rendimento físico deste último, mas a substituição não trouxe o mesmo impacto para a seleção egípcia, nem na defesa nem no ataque.

    Em apenas 13 minutos, a partida mudou completamente.

    Aos 79 minutos, Cristian Romero diminuiu a diferença com uma cabeçada após passe de Messi e um toque de Gonzalo Montiel; em seguida, Messi empatou aos 83 minutos com um chute de dentro da grande área, antes de Enzo Fernández marcar o gol da vitória no segundo minuto do tempo de acréscimo.

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  • O homem decisivo... A enxurrada de Messi não para

    Embora o desempenho coletivo da Argentina não tenha sido brilhante durante a maior parte dos dois tempos da partida, Lionel Messi carregou sua equipe nas costas no momento decisivo de um jogo que não foi excepcional para ele em termos de estatísticas ou de clareza ofensiva no início, pois ele perdeu o pênalti que recebeu aos 19 minutos, após uma defesa espetacular de Shubair aos 21, em um revés que poderia ter encerrado sua participação decisiva na partida antes mesmo de ela realmente começar.

    Mas o que mais chamou a atenção no desempenho de Messi foi a capacidade de superar psicologicamente aquele momento e continuar trabalhando sem parar, especialmente nos últimos vinte minutos, quando se tornou o principal motor da recuperação da Argentina.

    Messi atuou quase que constantemente pelo lado direito, avançando às vezes para o meio-campo para participar da construção das jogadas e romper a densidade defensiva egípcia naquela zona, antes de voltar a se posicionar no terço final do campo.

    Esse padrão de movimentação resultou diretamente no gol de Cristian Romero (79º minuto), quando ele passou a bola com precisão em direção à área, e ela chegou, após um desvio de Montiel, aos pés do zagueiro argentino.

    Apenas quatro minutos depois, Messi assumiu ele mesmo a responsabilidade, chutando com força de dentro da área, mandando a bola no fundo da rede de Shubair e empatando o jogo (83), em um momento que resumiu sua capacidade de decidir partidas mesmo quando a equipe não parece estar em sua melhor forma coletiva, antes que o gol da vitória decisiva fosse marcado por Enzo Fernández (93).

  • Uma dúvida intrigante... A peça que faltou nos momentos decisivos

    O desenrolar dos últimos minutos levanta uma questão tática sobre as opções de Hossam Hassan após a vantagem de dois gols. Com o aumento da pressão argentina e as substituições ofensivas feitas por Lionel Scaloni, que aumentaram a densidade de jogadores dentro da grande área, seria possível pensar em reforçar a defesa com a entrada de um zagueiro adicional, como Husam Abdel-Majeed, para manter a vantagem numérica na área e enfrentar os cruzamentos e os duelos aéreos.

    O gol de Cristian Romero (79) surgiu de uma jogada dentro da área, antes que os espaços se abrissem com a investida da Argentina em busca do empate, o que abre espaço para discussões sobre se o reforço do sistema defensivo naquele momento teria dado ao Egito maior capacidade de resistir até o apito final.

    No entanto, não é possível afirmar com certeza que essa mudança, por si só, teria impedido a reação argentina, mas ela continua sendo uma das opções táticas às quais se poderia recorrer com a mudança no ritmo da partida e a saída, sucessivamente, dos principais jogadores egípcios de impacto: Imam Ashour e Haitham Hassan, além do desempenho abaixo do esperado dos reservas ofensivos Trezeguet, Marmoush e Zizo, e da escassez de influência deles para reverter o placar.

  • Mustafa Shubair... a válvula de segurança que prolongou a vida do sonho

    Mustafa Shubair desempenhou um papel fundamental para manter a vantagem do Egito pelo maior tempo possível contra a Argentina, assim como fez nas partidas anteriores e muito mais.

    Seu momento de maior destaque ocorreu aos 21 minutos, quando defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi, após o árbitro ter marcado a penalidade aos 19 minutos, em consequência de um contato entre Haitham Hassan e Nicolás Tagliafico dentro da grande área, impedindo assim que o capitão da Argentina empatasse o jogo logo no início.

    Shobeir recebeu uma nota de 7,3 da plataforma Sofascore, após defender quatro chutes, incluindo três de dentro da área, além do pênalti.

    Além disso, seu índice de “gols evitados” foi de (-0,31), um indicador que reflete o número de gols que ele impediu, com base na qualidade dos chutes que enfrentou.

    Além disso, ele venceu todas as disputas aéreas e terrestres, recuperou sete bolas e registrou três contribuições defensivas diretas, além de uma precisão de passe de 78% (21 passes certos de um total de 27).

    Esse desempenho ajudou a seleção egípcia a aplicar com confiança o esquema de defesa recuada, terminando o primeiro tempo com vantagem de um gol a zero, apesar da superioridade da Argentina na posse de bola.

  • Zico... uma das maiores revelações do campeonato

    Mustafa Zico é um dos nomes de destaque da Copa do Mundo de 2026. O jogador, que disputou sua primeira partida internacional contra a Rússia no amistoso que antecedeu o torneio em maio, tornou-se, desde o primeiro dia, uma peça fundamental no estilo de jogo da seleção egípcia.

    Zico atuou nas duas laterais do campo, bem como na posição de atacante. Ele chamou a atenção pelo seu grande empenho, pelas frequentes arrancadas, pela agressividade nos duelos e pela força física, além da habilidade com a bola, demonstrando capacidade de drible, finalização e apoio aos companheiros.

    Zico foi uma grande surpresa na Copa do Mundo, pois não estava entre os nomes em que muitos apostavam antes do início do torneio, mas se tornou uma das maiores surpresas, com uma participação icônica que ficará para sempre na história do futebol egípcio.

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