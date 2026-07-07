Um cenário de partir o coração... Como o Egito desperdiçou uma conquista histórica em 13 minutos contra a Argentina?

A seleção do Egito esteve a poucas minutos de escrever um dos maiores capítulos de sua história na Copa do Mundo. Estava com dois gols de vantagem sobre a seleção da Argentina até os 79 minutos e impôs ao atual campeão uma partida taticamente complexa, antes que tudo mudasse nos últimos 13 minutos, e os Faraós saíssem com uma derrota dolorosa por 3 a 2.
Entre a disciplina defensiva egípcia e a reação tardia da Argentina, a partida revela detalhes táticos que explicam como a seleção de Hossam Hassan chegou perto de uma conquista histórica e por que Messi e seus companheiros conseguiram escapar no último momento.