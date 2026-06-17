Um caso suspeito... Será que a tecnologia de invasão automática favoreceu a Argentina em detrimento da Argélia?

Aos cinco minutos, Messi conseguiu balançar as redes da Argélia, mas o bandeirinha levantou a bandeira rapidamente, sinalizando impedimento, e o gol foi anulado imediatamente, sem uma revisão demorada.



Poucos minutos depois, os argelinos viveram uma situação totalmente diferente quando Fares Chaibi marcou um gol que parecia dar a vantagem aos “Guerreiros do Deserto”.

Desta vez, a bandeira não foi levantada, e o ataque prosseguiu normalmente; o gol foi inicialmente validado em meio a grandes comemorações dos argelinos, antes que o árbitro de vídeo interviesse posteriormente e o anulasse por impedimento.



Foi aí que surgiram as dúvidas: por que a tecnologia agiu rapidamente no gol de Messi, enquanto permitiu que o ataque da Argélia continuasse e só anulou o gol após o término da jogada?