A polêmica arbitral que marcou a partida entre Argentina e Argélia na Copa do Mundo de 2026 não se limitou à jogada de Lionel Messi contra Issa Mandi, mas também se estendeu à maneira diferente como o sistema de impedimento semiautomático tratou dois gols anulados das duas seleções, na partida que terminou com o placar de 3 a 0 a favor dos campeões da Copa do Mundo do Catar.
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Um caso suspeito... Será que a tecnologia de invasão automática favoreceu a Argentina em detrimento da Argélia?
Essa discrepância gerou questionamentos
Aos cinco minutos, Messi conseguiu balançar as redes da Argélia, mas o bandeirinha levantou a bandeira rapidamente, sinalizando impedimento, e o gol foi anulado imediatamente, sem uma revisão demorada.
Poucos minutos depois, os argelinos viveram uma situação totalmente diferente quando Fares Chaibi marcou um gol que parecia dar a vantagem aos “Guerreiros do Deserto”.
Desta vez, a bandeira não foi levantada, e o ataque prosseguiu normalmente; o gol foi inicialmente validado em meio a grandes comemorações dos argelinos, antes que o árbitro de vídeo interviesse posteriormente e o anulasse por impedimento.
Foi aí que surgiram as dúvidas: por que a tecnologia agiu rapidamente no gol de Messi, enquanto permitiu que o ataque da Argélia continuasse e só anulou o gol após o término da jogada?
Como funciona essa nova tecnologia?
Na Copa do Mundo de 2026, a FIFA contará com uma versão aprimorada da tecnologia de impedimento semiautomático, que utiliza várias câmeras de rastreamento e um sensor dentro da bola para determinar o momento do passe com alta precisão.
E quando o sistema detecta um impedimento claro superior a 10 centímetros, ele envia um alerta imediato ao árbitro assistente por meio de seu fone de ouvido, permitindo que ele levante a bandeira rapidamente, sem esperar o fim da jogada.
Já nos casos em que o impedimento não ultrapassa 10 cm — e que exigem uma análise mais minuciosa —, o sistema não envia um sinal definitivo e solicita que o árbitro assistente deixe o jogo prosseguir até o fim da jogada, antes que o árbitro de vídeo analise a imagem e trace as linhas tridimensionais.
Por que foi hasteada a bandeira contra Messi?
De acordo com os relatórios técnicos que analisaram a partida, a tecnologia considerou que a situação de Messi se enquadrava na categoria de “impedimento evidente”; por isso, o aviso chegou rapidamente ao árbitro assistente, que levantou a bandeira quase assim que o ataque terminou.
Assim, não houve necessidade de aguardar uma revisão demorada nem de permitir que o jogo continuasse por muito tempo.
O que aconteceu no gol de Chaibi?
Por outro lado, a jogada de Fares Shaibi não foi classificada como uma situação clara de imediato.
Por esse motivo, a jogada seguiu seu curso normal e terminou com o gol inicialmente validado, antes que o VAR interviesse posteriormente e revisasse a jogada por meio de imagens em 3D, concluindo, por fim, que havia impedimento.
Existe mesmo uma cortesia?
Do ponto de vista estritamente técnico, não há nada que comprove que o sistema tenha aplicado critérios diferentes aos eleitos.
O próprio protocolo prevê o tratamento imediato de casos evidentes de impedimento, enquanto os casos complexos devem ser submetidos a uma revisão completa após o término da jogada.
Mas o verdadeiro problema reside no fato de que a torcida não ouve os alertas que chegam aos árbitros nem vê o funcionamento do sistema em tempo real, mas apenas observa o resultado final.
Na jogada de Messi, a torcida viu a bandeira se levantar rapidamente, enquanto na jogada de Shaibi viu um gol e comemoração, seguidos da anulação posterior, o que criou a impressão, para muitos, de que houve um tratamento duplo nas duas situações.
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