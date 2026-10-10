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Um cartão vermelho, depois um beijo! Roberto De Zerbi apoia Rodrigo Bentancur após choque da estrela do Tottenham com Shaw, do Manchester United
De Zerbi defende demissão de Bentancur
De Zerbi fez uma defesa apaixonada de Bentancur e revelou que beijou o meio-campista no vestiário, apesar do custoso cartão vermelho que ele recebeu no empate por 1 a 1 de sábado contra o Manchester United. O internacional uruguaio foi expulso no segundo tempo após uma discussão acalorada à beira do campo com o defensor do United Luke Shaw. O incidente aconteceu pouco depois de o Spurs ficar atrás no placar, deixando os visitantes com uma missão muito difícil na busca pela primeira vitória na Premier League na nova campanha.
"Hoje mostramos que somos um time pela primeira vez nesta temporada", disse o italiano à Sky Sports. "Jogamos como um time. Sofremos, dominamos o jogo. Mas, em todas as situações, estávamos no jogo. O futebol é assim. Acho que esse caráter, eu gosto da situação com Rodrigo [Bentancur] com o cartão vermelho. Precisamos disso neste momento, dessa situação. Não de receber um cartão vermelho, mas não aceitamos a derrota."
Ele acrescentou: "Não podemos aceitar sofrer um gol. Temos que reagir de todas as formas que pudermos. É uma forma ruim, não é a forma certa, mas eu beijei Bentancur no vestiário porque precisamos dessa reação, desse tipo de reação com caráter. Futebol é caráter."
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De Zerbi apoia o capitão Solanke
Dominic Solanke recebeu a braçadeira de capitão para a partida, uma decisão que De Zerbi explicou como uma recompensa pela dedicação do atacante durante um período ruim para o clube. Solanke, que agora marcou quatro gols na Premier League contra o Manchester United, provou seu valor ao marcar o gol de empate aos 92 minutos.
Seu treinador foi só elogios à liderança e à qualidade técnica do ex-jogador do Bournemouth. "Ele é um bom jogador para o Tottenham", disse De Zerbi sobre Solanke. "Não há muitos atacantes melhores do que Solanke. Hoje ele foi capitão porque mereceu, especialmente naquele momento, porque sofreu porque o Tottenham não marcava nem vencia jogos. Ele é um grande cara, um grande jogador, e estamos com ele. Temos que acreditar em nós mesmos e nesta forma de jogar futebol. Se acreditarmos, melhorarmos e jogarmos como equipe, vamos marcar muitos gols e vencer muitos jogos. Se não jogarmos como equipe, é impossível."
Dificuldades na parte de baixo da tabela
Apesar do clima positivo em torno da reação no fim, a realidade do Tottenham segue dura. O clube vive atualmente seu pior início de temporada na liga em décadas, depois de não conseguir vencer nenhuma de suas seis primeiras partidas. Esta é apenas a quarta vez na história do clube que a equipe atravessa uma sequência assim, repetindo campanhas desastrosas de 1912-13, 1955-56 e 2008-09.
A falta de vitórias colocou De Zerbi sob enorme pressão. Ele chegou ao norte de Londres com a reputação de praticar um futebol atraente e ofensivo, mas encontrou na parte de baixo da tabela da Premier League um ambiente difícil para implementar sua filosofia. O ponto conquistado em Old Trafford os aproxima um pouco da salvação, mas o time segue na zona de rebaixamento durante este período de transição.
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Dando sequência à reação em Old Trafford
O empate em Manchester está sendo visto por De Zerbi como um possível ponto de virada para a mentalidade de seu elenco. Ele enfatizou que a atuação no segundo tempo, especificamente a reação após ficar com dez homens, foi a primeira vez em que realmente sentiu que seus jogadores atuaram como uma unidade coesa. O estilo de gestão nada convencional do italiano, evidenciado por sua demonstração física de afeto por um jogador expulso, tem como objetivo construir uma mentalidade de cerco.
Ele argumentou que as atuações anteriores da equipe não tiveram o "caráter" necessário para vencer no nível de elite, independentemente de quanta posse de bola tenha tido. Ao celebrar a recusa de Bentancur em aceitar a situação da partida, De Zerbi sinaliza uma mudança em direção a uma abordagem mais agressiva e resiliente para o restante da temporada.
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