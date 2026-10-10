Um cartão vermelho, depois um beijo! Roberto De Zerbi apoia Rodrigo Bentancur após choque da estrela do Tottenham com Shaw, do Manchester United

De Zerbi fez uma defesa apaixonada de Bentancur e revelou que beijou o meio-campista no vestiário, apesar do custoso cartão vermelho que ele recebeu no empate por 1 a 1 de sábado contra o Manchester United. O internacional uruguaio foi expulso no segundo tempo após uma discussão acalorada à beira do campo com o defensor do United Luke Shaw. O incidente aconteceu pouco depois de o Spurs ficar atrás no placar, deixando os visitantes com uma missão muito difícil na busca pela primeira vitória na Premier League na nova campanha.

"Hoje mostramos que somos um time pela primeira vez nesta temporada", disse o italiano à Sky Sports. "Jogamos como um time. Sofremos, dominamos o jogo. Mas, em todas as situações, estávamos no jogo. O futebol é assim. Acho que esse caráter, eu gosto da situação com Rodrigo [Bentancur] com o cartão vermelho. Precisamos disso neste momento, dessa situação. Não de receber um cartão vermelho, mas não aceitamos a derrota."

Ele acrescentou: "Não podemos aceitar sofrer um gol. Temos que reagir de todas as formas que pudermos. É uma forma ruim, não é a forma certa, mas eu beijei Bentancur no vestiário porque precisamos dessa reação, desse tipo de reação com caráter. Futebol é caráter."