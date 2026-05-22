No centro de formação do Bayern, Bender substitui Leonard Haas, que passa a integrar a equipe sub-19. Bender afirmou: “É um privilégio assumir essa função no FC Bayern. Desde o início, as conversas foram muito positivas. Estou ansioso por esse desafio e pela oportunidade de continuar meu desenvolvimento aqui.”
Traduzido por
"Um cara muito legal": ex-jogador do 1860 Munique assume como técnico da base do FC Bayern
Bender passou grande parte de sua carreira como jogador no Bayer Leverkusen e disputou mais de 300 partidas da Bundesliga. Além disso, soma 19 partidas pela seleção principal da Alemanha.
Um fato curioso: o jogador, natural de Rosenheim, atuou nas categorias de base do 1860 München, arquirrival do Bayern, e foi lá que se tornou profissional em 2006. Três anos depois, mudou-se para o Leverkusen.
- Getty
Lars Bender deixa o Wacker Burghausen para se juntar ao FC Bayern
Após encerrar a carreira de jogador, Bender seguiu a carreira de técnico e trabalhou, entre outros, nas categorias de base da Federação Alemã de Futebol (DFB) e no SpVgg Unterhaching. Desde janeiro de 2025, ele é o técnico principal do Wacker Burghausen, time da Liga Regional. O Wacker terminou a última temporada na nona posição da tabela. Bender já havia anunciado, há algumas semanas, que deixaria Burghausen no meio do ano.
No FC Bayern, estão felizes com a nova cara no campus. “Ele possui uma enorme experiência como jogador e já trabalhou tanto nas categorias de base quanto na equipe principal como técnico”, disse Michael Wiesinger, diretor de esportes e desenvolvimento de jovens talentos: “Além disso, ele é um cara muito legal; já na primeira conversa conosco, sentimos seu entusiasmo por essa função.”