Em seu comunicado oficial, Rüdiger falou de seu orgulho em representar a Alemanha. "Depois de refletir um pouco, chegou a hora de encerrar minha carreira na seleção e dar lugar à geração mais jovem.

Quando vesti a camisa da DFB pela primeira vez, em 2014, eu não poderia imaginar nem nos meus maiores sonhos que isso acabaria me levando a 86 partidas pela seleção", declarou Rüdiger.

"Embora o grande título tenha nos escapado nos últimos torneios e tenhamos sofrido algumas derrotas dolorosas, este período foi um capítulo extremamente especial para mim, que vai me marcar para sempre."