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'Um capítulo extremamente especial' - o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger se aposenta oficialmente do futebol internacional com a Alemanha
Encerrando uma trajetória internacional de 12 anos
Rüdiger confirmou publicamente sua decisão de se aposentar do futebol internacional. O defensor fez sua estreia pela Alemanha em 2014 e depois somou 86 partidas, marcando três gols ao longo de um período de 12 anos.
Durante sua carreira internacional, Rüdiger representou a Alemanha em seis grandes torneios e conquistou a Copa das Confederações de 2017. O zagueiro entendeu que era o momento certo para encerrar sua trajetória na seleção, permitindo que talentos emergentes dessem um passo à frente. Rüdiger divulgou um comunicado detalhado, relembrando sua passagem marcante e expressando gratidão àqueles que moldaram sua trajetória internacional ao longo da última década.
Falando em um capítulo especial
Em seu comunicado oficial, Rüdiger falou de seu orgulho em representar a Alemanha. "Depois de refletir um pouco, chegou a hora de encerrar minha carreira na seleção e dar lugar à geração mais jovem.
Quando vesti a camisa da DFB pela primeira vez, em 2014, eu não poderia imaginar nem nos meus maiores sonhos que isso acabaria me levando a 86 partidas pela seleção", declarou Rüdiger.
"Embora o grande título tenha nos escapado nos últimos torneios e tenhamos sofrido algumas derrotas dolorosas, este período foi um capítulo extremamente especial para mim, que vai me marcar para sempre."
Gratidão aos companheiros de equipe e aos treinadores
Rüdiger fez questão de reconhecer o enorme apoio que recebeu durante todo o seu período na seleção da Alemanha. "Um enorme obrigado vai para os meus companheiros de equipe: por cada dividida que encaramos juntos e pela camaradagem no vestiário e nas concentrações, e acima de tudo, pelas amizades que vão durar muito além do futebol", acrescentou Rüdiger.
Ele também elogiou: "Toda a comissão técnica e a equipe de apoio: obrigado pelos anos de confiança e pelo trabalho feito nos bastidores. Um agradecimento especial vai para Jogi Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, que me acompanharam e influenciaram na minha trajetória com a DFB, e também para o meu mentor na seleção sub- da Alemanha, Horst Hrubesch. E, claro, para vocês, torcedores: obrigado pelo apoio, especialmente pela atmosfera única na nossa Eurocopa em casa de 2024."
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O que vem a seguir para Rüdiger?
Após sua aposentadoria da seleção, Rüdiger agora dedicará toda a sua energia à carreira no clube. "Um novo capítulo começa para mim agora, no qual vou me concentrar totalmente no meu clube. Obrigado pela jornada juntos. Seu, Toni", concluiu.
O Real Madrid tem um calendário exigente pela frente, e se afastar dos compromissos internacionais permitirá a Rüdiger administrar sua condição física e seguir como uma peça-chave da defesa.
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