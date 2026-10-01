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'Um câncer no futebol' - denunciante do Football Leaks, Rui Pinto, faz ataque sensacional contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, por causa das alegações de FFP contra Manchester City e PSG
Pinto reacende acusações de manipulação do FFP
O Manchester City foi considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League ao longo de um período de nove anos, em um veredito decorrente diretamente dos dados que Pinto compartilhou com o público em 2018. Embora a culpa do clube tenha sido determinada, o caso segue em andamento, já que as sanções ainda não foram definidas, e a equipe do Etihad tem até 2 de outubro para apresentar recurso contra a decisão.
Agora, o hacker português de 37 anos recorreu à plataforma de mídia social X para reforçar suas alegações anteriores. Ele afirma que Infantino, durante seu período como secretário-geral da Uefa, protegeu ativamente tanto o City quanto o Paris Saint-Germain de punições europeias severas.
Reportagens publicadas originalmente pela Der Spiegel sugeriam que os dois clubes apoiados pelo Estado inflaram artificialmente contratos de patrocínio para cumprir os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP). Quando enfrentaram possíveis punições de banimento da Champions League em 2014, Infantino teria contornado os canais adequados para negociar acordos brandos em nome deles.
- Getty Images
“Um câncer no futebol”
Pinto não economizou na avaliação que fez do atual chefe da Fifa, dirigindo um ataque pessoal contundente ao dirigente de 56 anos.
"Lá em 2014, havia um homem que já estava ciente das irregularidades envolvendo o Manchester City", escreveu Pinto na quarta-feira. "O infame Gianni Infantino, então secretário-geral da Uefa, abusou de sua autoridade, compartilhou documentos confidenciais e, em resumo, manobrou a câmara investigativa, fazendo tudo ao seu alcance para garantir que tanto o Manchester City quanto o PSG recebessem apenas uma multa, evitando uma investigação mais profunda que poderia ter levado a uma suspensão da Champions League.
"Todos esses detalhes também foram revelados por meio do Football Leaks. Dadas suas ações como secretário-geral da Uefa e, mais recentemente, como presidente da Fifa, só posso dizer, na minha humilde opinião, que Gianni Infantino se tornou um câncer no futebol e não deveria ter lugar no futuro do esporte."
Pressão crescente e negativas categóricas
Quando essas alegações surgiram pela primeira vez, a Uefa defendeu as ações de Infantino, afirmando que estava dentro de suas atribuições prestar "assistência para ajudar a encontrar soluções" para os órgãos investigadores. Infantino também rejeitou as críticas, argumentando que seu papel envolvia "ter discussões, ter conversas, trocar documentos" e defendendo sua conduta como totalmente profissional.
O PSG também rejeitou firmemente as acusações na época. O gigante francês sustentou que "sempre agiu em total conformidade com as leis e os regulamentos" e destacou que é um dos clubes mais auditados da história do futebol.
Apesar das negativas categóricas, Infantino enfrenta um escrutínio crescente de vários lados. A Associação Suíça de Futebol (SFV) retirou recentemente seu apoio, citando preocupações com "liderança, governança, transparência e processos de tomada de decisão" após uma reavaliação abrangente de controvérsias recentes.
- AFP
Prazos se aproximando para o City e a Fifa
Para o Manchester City, o foco imediato está no prazo de 2 de outubro para recorrer do veredito de culpa da Premier League. Como a punição ainda não foi finalizada, o domínio doméstico de longo prazo do clube pode depender inteiramente das sanções iminentes e do resultado do processo de apelação.
Enquanto isso, Infantino se prepara para concorrer a um quarto mandato como presidente da Fifa em março de 2027. Com dirigentes europeus insatisfeitos com seu estilo de gestão e iniciativas passadas, quaisquer potenciais desafiantes têm até 18 de novembro para se apresentar e lançar uma campanha oficial para tirá-lo do cargo.
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