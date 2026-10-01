O Manchester City foi considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League ao longo de um período de nove anos, em um veredito decorrente diretamente dos dados que Pinto compartilhou com o público em 2018. Embora a culpa do clube tenha sido determinada, o caso segue em andamento, já que as sanções ainda não foram definidas, e a equipe do Etihad tem até 2 de outubro para apresentar recurso contra a decisão.

Agora, o hacker português de 37 anos recorreu à plataforma de mídia social X para reforçar suas alegações anteriores. Ele afirma que Infantino, durante seu período como secretário-geral da Uefa, protegeu ativamente tanto o City quanto o Paris Saint-Germain de punições europeias severas.

Reportagens publicadas originalmente pela Der Spiegel sugeriam que os dois clubes apoiados pelo Estado inflaram artificialmente contratos de patrocínio para cumprir os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP). Quando enfrentaram possíveis punições de banimento da Champions League em 2014, Infantino teria contornado os canais adequados para negociar acordos brandos em nome deles.



