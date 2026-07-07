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“Um campeonato manipulado para favorecer Messi”... Polêmica mundial contra os árbitros da partida entre Egito e Argentina

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Egito
EUA

Vár se encontra em uma situação delicada na Copa do Mundo

Vários torcedores de futebol de diversas partes do mundo acusaram o uso indevido da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) durante o confronto entre Argentina e Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira, considerando que a decisão deu à seleção argentina um fôlego para se recuperar diante dos Faraós.

O jornal “Mirror” afirmou, em reportagem pós-jogo sobre a polêmica arbitral na partida: “A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, é uma das maiores atrações da Copa do Mundo. Durante o confronto contra o Egito nas oitavas de final, na cidade de Atlanta, alguns torcedores alegaram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estaria tentando, de forma indireta, manter uma das maiores estrelas do torneio na competição.”

Antes de a virada histórica da Argentina se concretizar com o placar de 3 a 2, a atual campeã estava perdendo. Depois que Messi perdeu um pênalti no início da partida, o Egito abriu o placar sem resposta; em seguida, Mohamed Salah passou a bola para Mostafa Zico, que marcou o segundo gol dos Faraós no segundo tempo.

Após as comemorações estrondosas dos egípcios, o árbitro François Litxier recebeu um sinal da sala de vídeo para revisar uma possível falta no início do ataque.

  • Título roubado

    A confusão aumentou mais tarde durante a partida, depois que o técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, foi punido por ter feito um gesto contra o racismo.

    Após a partida, o técnico falou com raiva sobre a “injustiça”, considerando que o que aconteceu na partida foi injusto, principalmente a decisão de anular o gol.

    Após longos protestos dos jogadores da Argentina, o árbitro considerou que o zagueiro Lisandro Martínez sofreu uma falta ilegal no início do ataque. No entanto, essa falta ocorreu mais de 20 segundos antes de Mustafa Zico marcar o gol contra o goleiro Emiliano Martínez.

    Zico acabou marcando o segundo gol do Egito seis minutos depois, mas isso só aconteceu após uma onda de reações indignadas nas redes sociais, especialmente na plataforma “X”.

    Um torcedor escreveu: “Este torneio é fraudulento. A corrupção rouba o gol do Egito na frente de todos”.

    Outro acrescentou: “Arranjado, como sempre”, enquanto um terceiro escreveu: “A Copa do Mundo foi arranjada para o Messi”.

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  • Dúvidas sobre a aplicação do VAR

    Pouco tempo depois, Messi marcou o gol de empate para a Argentina com um chute magnífico, deixando o placar em 2 a 2, e a dramática virada se concretizou.

    Se o primeiro gol marcado por Zico tivesse sido validado, o Egito continuaria na frente no placar.

    Pouco depois, Enzo Fernández marcou um gol de cabeça nos acréscimos, garantindo a vitória da Argentina por 3 a 2 e eliminando o Egito da competição em uma das viradas mais famosas da história da Copa do Mundo.

    O gol anulado de Zico também suscitou questionamentos por parte de vários jornalistas esportivos de renome, que duvidaram da forma como a tecnologia de vídeo foi aplicada, tanto no que diz respeito à letra da regra quanto à necessidade de utilizá-la em tal situação.

    Rob Harris, correspondente da rede “Sky Sports”, afirmou: “A anulação do gol do Egito está de acordo com as regras do VAR, mas a tecnologia no futebol não foi criada para voltar toda essa distância na jogada a fim de revisar uma infração simples no outro lado do campo, que não está diretamente relacionada à fase final do contra-ataque”.

  • Por sua vez, Dale Johnson, correspondente da BBC (Broadcasting Corporation Britânica), escreveu: “O gol anulado do Egito contradiz totalmente a forma como as partidas deste torneio têm sido conduzidas. Não se pode permitir pequenos contatos sem marcar faltas e, em seguida, anular um gol por meio do VAR devido a um leve puxão na camisa”.

    Já o jornalista Henry Winter comentou com ironia: “Se o VAR voltasse mais um passo na jogada egípcia, encontraria Tutancâmon participando dela! Até onde é possível voltar? Talvez a decisão tenha sido correta segundo as regras, mas que perda... Esse teria sido um dos gols mais bonitos do torneio, após um ataque que se estendeu por cerca de 80 jardas e se destacou pela beleza dos movimentos e pela precisão dos passes”.

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