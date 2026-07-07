“Um campeonato manipulado para favorecer Messi”... Polêmica mundial contra os árbitros da partida entre Egito e Argentina

Vários torcedores de futebol de diversas partes do mundo acusaram o uso indevido da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) durante o confronto entre Argentina e Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira, considerando que a decisão deu à seleção argentina um fôlego para se recuperar diante dos Faraós.

O jornal “Mirror” afirmou, em reportagem pós-jogo sobre a polêmica arbitral na partida: “A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, é uma das maiores atrações da Copa do Mundo. Durante o confronto contra o Egito nas oitavas de final, na cidade de Atlanta, alguns torcedores alegaram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estaria tentando, de forma indireta, manter uma das maiores estrelas do torneio na competição.”

Antes de a virada histórica da Argentina se concretizar com o placar de 3 a 2, a atual campeã estava perdendo. Depois que Messi perdeu um pênalti no início da partida, o Egito abriu o placar sem resposta; em seguida, Mohamed Salah passou a bola para Mostafa Zico, que marcou o segundo gol dos Faraós no segundo tempo.

Após as comemorações estrondosas dos egípcios, o árbitro François Litxier recebeu um sinal da sala de vídeo para revisar uma possível falta no início do ataque.