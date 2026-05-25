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"Um burro pensa como um leão" - Roy Keane responde a Bruno Fernandes depois que o meio-campista do Manchester United acusou o comentarista de "mentir"
Keane rebate nas redes sociais
A tensão de longa data entre o ex-capitão do Manchester United e o atual capitão atingiu um novo ponto baixo. Depois que Fernandes questionou publicamente a integridade do irlandês, Keane publicou em seu Instagram Stories uma imagem enigmática e incisiva de um burro. A postagem trazia uma citação que dizia: “Demasiada atenção faz um burro pensar que é um leão”.
O momento da publicação, que apareceu poucas horas após as acusações de Fernandes terem sido divulgadas, sugere uma réplica direta ao meia. Keane há muito tempo critica abertamente o estilo de liderança e a linguagem corporal de Fernandes em campo, mas essa última troca de farpas foi além da análise tática, transformando-se em uma disputa pessoal sobre caráter.
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Fernandes lança acusação de "mentira"
A disputa se intensificou quando Fernandes participou do podcast “Diary of a CEO” para se pronunciar sobre os recentes comentários de Keane no programa “The Overlap”. O meio-campista alegou que Keane havia deturpado suas palavras após uma partida contra o Nottingham Forest, na qual o comentarista o acusou de priorizar recordes individuais de assistências em detrimento do sucesso da equipe. Fernandes acusou a lenda do clube de mentir, afirmando que nunca fez os comentários que Keane lhe atribuiu.
Fernandes disse ao apresentador Steven Bartlett: “Sempre disse que não me importo com críticas. Sempre aceito críticas de todos e nunca respondo a nada. As pessoas têm uma opinião, acham que é bom, ruim ou o que for. O que não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas.
Ele acrescentou: “Esse caso que você mencionou sobre Roy Keane, basicamente o que ele disse é mentira, porque ou ele viu alguma outra entrevista ou não pode afirmar que eu disse algo que simplesmente não disse. Aceito as críticas dele, quer ele goste de mim como jogador ou não, quer goste de mim como pessoa ou não. Mas o que não gosto é que ele coloque palavras na minha boca que não foram ditas.”
A polêmica sobre o recorde de assistências
No centro da discordância está a temporada recorde de Fernandes, que o levou a superar Thierry Henry e Kevin De Bruyne para estabelecer uma nova marca na Premier League: 21 assistências em uma única campanha. Keane já havia admitido que estava “furioso” com a forma como a equipe comemorou Fernandes ter igualado o recorde nas últimas semanas da temporada, sugerindo que o foco era muito restrito.
Keane havia declarado inicialmente: “Depois do jogo, ele foi entrevistado, e o capitão do Manchester United disse: ‘Sim, em algumas ocasiões eu provavelmente deveria ter chutado, mas fiz aqueles passes’. Uau. Como a mentalidade de um jogador de futebol pode ser ir para uma partida e ficar falando sobre algum recorde individual?”
Desde então, Fernandes argumentou que, na verdade, disse o contrário — que deveria ter dado mais passes — e chegou até a entrar em contato com Ole Gunnar Solskjaer para tentar obter os dados de contato de Keane e resolver o assunto em particular.
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Carrick apoia seu capitão
Apesar das críticas ferrenhas vindas do estúdio da Sky Sports, Fernandes continua a contar com o apoio total do seu técnico, Michael Carrick. O treinador do United, que recentemente garantiu seu futuro a longo prazo em Old Trafford, continua convencido de que o jogador da seleção portuguesa é a pessoa certa para levar o time de volta à Liga dos Campeões.
Ao abordar o alvoroço em torno de seu craque, Carrick observou: “Ele é uma grande influência para nós e tem sido o capitão, liderando pelo exemplo de várias maneiras. Não tenho motivo para pensar o contrário. Adoramos o que ele tem feito e ele adora estar aqui, acho que isso fica claro.”