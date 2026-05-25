"Um burro pensa como um leão" - Roy Keane responde a Bruno Fernandes depois que o meio-campista do Manchester United acusou o comentarista de "mentir"

A disputa se intensificou quando Fernandes participou do podcast “Diary of a CEO” para se pronunciar sobre os recentes comentários de Keane no programa “The Overlap”. O meio-campista alegou que Keane havia deturpado suas palavras após uma partida contra o Nottingham Forest, na qual o comentarista o acusou de priorizar recordes individuais de assistências em detrimento do sucesso da equipe. Fernandes acusou a lenda do clube de mentir, afirmando que nunca fez os comentários que Keane lhe atribuiu.

Fernandes disse ao apresentador Steven Bartlett: “Sempre disse que não me importo com críticas. Sempre aceito críticas de todos e nunca respondo a nada. As pessoas têm uma opinião, acham que é bom, ruim ou o que for. O que não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas.

Ele acrescentou: “Esse caso que você mencionou sobre Roy Keane, basicamente o que ele disse é mentira, porque ou ele viu alguma outra entrevista ou não pode afirmar que eu disse algo que simplesmente não disse. Aceito as críticas dele, quer ele goste de mim como jogador ou não, quer goste de mim como pessoa ou não. Mas o que não gosto é que ele coloque palavras na minha boca que não foram ditas.”



