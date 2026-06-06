"Um bom sinal para nós" - Antonee Robinson brilha, Malik Tillman mostra versatilidade e Miles Robinson enfrenta dificuldades: vencedores e perdedores na derrota da seleção americana para a Alemanha

CHICAGO — Quando a Seleção Masculina dos EUA sofreu um gol logo no primeiro minuto do jogo de despedida para a Copa do Mundo, no sábado, a primeira reação do técnico Mauricio Pochettino foi, naturalmente, de frustração. Ninguém quer sofrer um gol logo no início. Nem mesmo em amistosos ou, como Pochettino prefere chamar, em “jogos não oficiais”.

Mas qual foi sua segunda reação? Entusiasmo. Agora, com aquele gol, ele e sua equipe tiveram a chance de fazer algo: aprender.

“Eu pensei que tivemos sorte”, disse ele. “Porque enfrentar uma situação em que levamos um gol de uma seleção como a Alemanha, com jogadores de ponta? É um desafio incrível para nós ver como reagimos, como mostramos personalidade, como demonstramos união e como jogamos sob pressão.

“Naquele momento, fiquei triste, fiquei chateado, é claro, mas depois disso, isso mudou, porque acho que é sorte e bom para nós ver a reação da equipe.”

Pochettino conseguiu o que queria, mesmo que a partida em si tenha terminado em uma derrota por 2 a 1. Os EUA reagiram, partindo para cima durante todo o primeiro tempo contra uma das 10 melhores seleções do mundo. Eles acabaram marcando seu gol, graças a um chute fulminante de Antonee Robinson que incendiou a torcida em Chicago. Os EUA, para seu crédito, tiveram azar por não marcarem o segundo. A Alemanha, porém, teve talento suficiente para marcar o seu, acabando por segurar a vitória por 2 a 1 após substituições em massa no segundo tempo.

Amistosos, ou jogos não oficiais, nem sempre se resumem a resultados, no entanto. Pochettino prefere os resultados, é claro, mas também aprecia as reações. Ele obteve uma no sábado, na última preparação antes da Copa do Mundo. Agora, com os jogos de verdade se aproximando, ele sente que sua equipe está mais pronta do que antes, e esse é o objetivo desses jogos, no fim das contas.

“Acho que foi um jogo equilibrado. Se você olhar as estatísticas, elas foram parecidas e algumas foram a nosso favor”, disse Pochettino. “Estou muito feliz com o empenho e com a mentalidade da equipe... Acho que precisamos estar felizes... Acho que foi um bom sinal para nós.”

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