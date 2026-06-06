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Antonee Robinson, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Um bom sinal para nós" - Antonee Robinson brilha, Malik Tillman mostra versatilidade e Miles Robinson enfrenta dificuldades: vencedores e perdedores na derrota da seleção americana para a Alemanha

Vencedores & perdedores
Estados Unidos
Alemanha
Especiais e Opinião
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Estados Unidos x Alemanha
Amistosos
A. Robinson
F. Balogun
M. Robinson
K. Havertz
M. Tillman

A seleção masculina dos EUA não conseguiu vencer a Alemanha em seu último jogo de preparação para a Copa do Mundo, mas Mauricio Pochettino ainda viu sinais de progresso: Antonee Robinson marcou um gol espetacular, Malik Tillman impressionou atuando mais recuado e Miles Robinson passou por mais uma partida difícil.

CHICAGO — Quando a Seleção Masculina dos EUA sofreu um gol logo no primeiro minuto do jogo de despedida para a Copa do Mundo, no sábado, a primeira reação do técnico Mauricio Pochettino foi, naturalmente, de frustração. Ninguém quer sofrer um gol logo no início. Nem mesmo em amistosos ou, como Pochettino prefere chamar, em “jogos não oficiais”.

Mas qual foi sua segunda reação? Entusiasmo. Agora, com aquele gol, ele e sua equipe tiveram a chance de fazer algo: aprender.

“Eu pensei que tivemos sorte”, disse ele. “Porque enfrentar uma situação em que levamos um gol de uma seleção como a Alemanha, com jogadores de ponta? É um desafio incrível para nós ver como reagimos, como mostramos personalidade, como demonstramos união e como jogamos sob pressão.

“Naquele momento, fiquei triste, fiquei chateado, é claro, mas depois disso, isso mudou, porque acho que é sorte e bom para nós ver a reação da equipe.”

Pochettino conseguiu o que queria, mesmo que a partida em si tenha terminado em uma derrota por 2 a 1. Os EUA reagiram, partindo para cima durante todo o primeiro tempo contra uma das 10 melhores seleções do mundo. Eles acabaram marcando seu gol, graças a um chute fulminante de Antonee Robinson que incendiou a torcida em Chicago. Os EUA, para seu crédito, tiveram azar por não marcarem o segundo. A Alemanha, porém, teve talento suficiente para marcar o seu, acabando por segurar a vitória por 2 a 1 após substituições em massa no segundo tempo.

Amistosos, ou jogos não oficiais, nem sempre se resumem a resultados, no entanto. Pochettino prefere os resultados, é claro, mas também aprecia as reações. Ele obteve uma no sábado, na última preparação antes da Copa do Mundo. Agora, com os jogos de verdade se aproximando, ele sente que sua equipe está mais pronta do que antes, e esse é o objetivo desses jogos, no fim das contas.

“Acho que foi um jogo equilibrado. Se você olhar as estatísticas, elas foram parecidas e algumas foram a nosso favor”, disse Pochettino. “Estou muito feliz com o empenho e com a mentalidade da equipe... Acho que precisamos estar felizes... Acho que foi um bom sinal para nós.”

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    VENCEDOR: Antonee Robinson

    É difícil ver um chute mais certeiro do que esse. De voleio, de primeira, com perfeição — a Copa do Mundo ainda nem começou, mas Robinson provavelmente marcou o gol da seleção americana deste verão.

    “Vi a bola vindo na minha direção”, ele relembrou, “e pensei em me jogar nela. Chutar com toda a força, tentar acertar o alvo e, se saísse, recomeçaríamos. Por sorte, ela voou para o fundo da rede.”

    De certa forma, os EUA também precisavam disso. A Alemanha havia assumido a liderança logo no início e, embora os EUA tivessem melhorado desde então, era preciso um pouco mais de ânimo. Isso veio com o voleio estrondoso de Robinson. Nos momentos seguintes, os EUA pareceram se beneficiar daquele impulso de energia, que deu vida ao Soldier Field.



    Robinson não marca muitos gols e, na verdade, não se espera que ele marque. No entanto, ele tem esses tipos de momentos em seu jogo. A Alemanha aprendeu isso da maneira mais difícil.

    “Perguntei a ele se já tinha chutado uma bola melhor do que aquela, e ele disse que sim”, disse o companheiro de longa data Tim Ream, rindo. “Foi um chute incrível. Assim que a bola subiu e eu vi, pensei: ‘Será que ele vai?’, e, claro, ele mandou.”

    • Publicidade
  • Miles RobinsonGetty

    PERDEDOR: Miles Robinson

    Não é o único culpado, mas Robinson tem uma boa parte da responsabilidade pelo gol inicial da Alemanha.

    Foi uma jogada ensaiada fantástica, executada com perfeição pelos alemães. Nico Schlotterbeck bloqueou a visão de Tim Ream bem no centro da área, tirando de cena um dos principais defensores da seleção americana em jogadas ensaiadas. Como resultado, Robinson ficou cara a cara com Kai Havertz e, assim como o astro do Arsenal fez na final da Liga dos Campeões da semana passada, ele não cometeu nenhum erro e marcou um gol antes que alguém pudesse piscar.

    Em algumas situações, Robinson teria o benefício da dúvida. Desta vez, é um pouco mais difícil. Seu erro contra o Senegal deu um gol de presente ao adversário, e essa partida contra a Alemanha não foi exatamente brilhante. Não houve, portanto, uma verdadeira redenção para um jogador que precisava dela.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    VENCEDOR: Malik Tillman

    No sábado, pediram a Tillman que jogasse de forma um pouco diferente. Em alguns momentos, pediram que ele recuasse um pouco mais no meio-campo, atuando ao lado de Tyler Adams e Weston McKennie. E dá para dizer que funcionou, já que Tillman não teve grandes dificuldades contra a excelente seleção alemã.

    “É uma posição diferente defensivamente”, disse Tillman. “Mas ainda assim me dá muita liberdade.”

    O meio-campista do Bayer Leverkusen aproveitou ao máximo essa liberdade. Ele criou o maior número de chances da partida, com três. Venceu seis de nove duelos. Fez quatro desarmes e três passes para o terço final do campo. De modo geral, isso mostra um jogador que causou impacto em todo o campo. A impressão visual também confirmou isso sobre Tillman, já que sua pressão foi um fator decisivo para os EUA a partir de uma posição diferente em campo.

    "Já joguei como volante às vezes", disse ele. "Sei o que fazer, como me movimentar, como chegar na bola. Sim, acho que sou bastante flexível quando se trata de posições."

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDEDOR: Folarin Balogun

    Foi um dia difícil para Balogun, não necessariamente por causa do que ele fez, mas sim pelo que não conseguiu fazer.

    Para simplificar, Balogun não teve muitas oportunidades com a bola. Em 72 minutos, ele teve um total de 20 toques. Ele passou a bola apenas nove vezes, com destaque para um cruzamento na frente do gol, um pouco à frente de Sergino Dest. Em grande parte, Balogun ficou limitado a correr pelos espaços para abrir jogadas, o que foi útil, mas esse espaço nunca realmente se abriu para o próprio atacante, já que os zagueiros da Alemanha o mantiveram praticamente isolado.

    Houve momentos em que ele poderia ter se soltado, no entanto. Tillman perdeu uma chance de passar a bola para ele antes, sendo marcado como impedimento. Christian Pulisic deu toques a mais na bola em algumas jogadas em que poderia ter tentado passar para Balogun. Dest teve alguns bons momentos pela direita, mas nenhum que realmente terminasse em um passe para o atacante marcar o gol.

    No geral, foi um dia difícil para Balogun, embora não sem alguns sinais encorajadores. Ele não teve muitas oportunidades claras, mas também não ficou invisível ou desligado da jogada. Ainda assim, ele vai querer mais toques na bola, mais chances e mais influência quando os jogos de verdade começarem.

  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    VENCEDOR: Kai Havertz

    Ele tem um talento especial para marcar logo no início. Mas, em vez de tudo desmoronar depois, desta vez as coisas deram certo para Havertz. Isso porque ele fez com que assim fosse.

    O atacante alemão marcou o primeiro gol, logo no primeiro minuto da partida. Isso dá continuidade ao gol que ele marcou logo no início de seu último jogo: a final da Liga dos Campeões. Naquela partida, Havertz foi o único destaque, já que o Arsenal não conseguiu ampliar o placar antes de ser derrotado pelo Paris Saint-Germain. Desta vez, a equipe de Havertz conseguiu marcar o segundo gol graças a outro grande momento do craque do Arsenal.

    Leroy Sané receberá o crédito pelo gol da vitória, e com razão, mas foi o primeiro toque e o passe de Havertz que criaram a oportunidade para Sané. Um gol, uma assistência e, no final, uma vitória por 2 a 1 — foi um bom dia para Havertz, que certamente o ajudará a virar um pouco a página após a decepção na Liga dos Campeões na última partida.