New York Red Bulls
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“Um bom momento para o futebol, para o Red Bull New York” – Jurgen Klopp admite que o novo centro de treinamento do Red Bulls, de US$ 112 milhões, o fez sentir saudades de treinar
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Uma grande inauguração
O Red Bulls não poupou gastos para a inauguração de suas novas instalações, chegando até a trazer parapentistas como parte da cerimônia. Mas foi Jürgen Klopp quem roubou a cena, admitindo que o complexo de última geração o fez, por um instante, reconsiderar a ideia de ficar longe da linha lateral.
“Esta manhã foi um momento em que entrei e pensei: ‘ah, isso é algo de que eu poderia sentir falta’, porque até agora não senti falta de nada desde que deixei o cargo de técnico”, disse Klopp.
“Mas entrar num prédio como aquele num dia de bom tempo... graças a Deus o tempo não estava ótimo, senão eu talvez tivesse voltado [ao comando]. Muito legal.”
Klopp, que deixou o Liverpool FC em 2024, tem sido vagamente associado a vários cargos desde que saiu da Premier League. O técnico de 58 anos é vencedor da Liga dos Campeões e possui três títulos de liga — dois com o Borussia Dortmund e um com o Liverpool —, além de várias conquistas em copas nacionais.
Apesar disso, Klopp permaneceu firme em seu compromisso com o projeto da Red Bull, descartando recentemente os rumores sobre o Real Madrid CF como “absurdos”.
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"Não precisei convencer o Brasil"
Além de servir ao New York Red Bulls, o complexo receberá um importante inquilino durante a Copa do Mundo, já que o Brasil deve utilizá-lo como sua base.
Klopp insistiu que foi necessária pouca persuasão por parte da diretoria esportiva do Red Bull para garantir a presença de uma das seleções mais populares do mundo.
“Não precisei convencer o Brasil — eles viram e quiseram ficar aqui”, disse Klopp. “Só tivemos que garantir que eles não ocupassem o prédio inteiro, porque nós mesmos temos um time de futebol.”
“Não precisei convencer ninguém – e [o técnico da seleção brasileira] Carlo [Ancelotti] definitivamente não. Ele sabe reconhecer o que é bom quando vê, e ele viu.”
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Estrelas presentes
Além de Klopp, Henry, McCarty e Wright-Phillips, também estiveram presentes ex-jogadores de destaque do Red Bulls, como Mike Petke, Luis Robles e Ryan Meara.
O Red Bulls Performance Center é um complexo de última geração com 32 hectares em Morris Township, Nova Jersey, construído para reunir todo o clube sob o mesmo teto — desde o time principal até a base. O prédio principal, de dois andares e mais de 8.200 m², fica ao lado de oito campos, cinco deles aquecidos para uso durante todo o ano, com infraestrutura completa de alto desempenho, incluindo hidroterapia, um laboratório de bem-estar de 465 m² e tecnologia integrada de monitoramento de jogadores. É um investimento significativo de longo prazo que coloca o Red Bulls no mesmo nível dos melhores ambientes de treinamento da MLS.
“A trajetória de cada jogador é diferente. É nosso trabalho criar os melhores ambientes e cenários para que cada um deles cresça, desenvolva seus pontos fortes e compreenda que existe um caminho real entre onde estão e a equipe principal. Esta instalação é esse caminho”, disse Julian de Guzman, diretor esportivo do Red Bull New York.
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E agora?
O New York Red Bulls tentará voltar à ação neste sábado, quando enfrentará o FC Cincinnati fora de casa.