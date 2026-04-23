“Um bom momento para o futebol, para o Red Bull New York” – Jurgen Klopp admite que o novo centro de treinamento do Red Bulls, de US$ 112 milhões, o fez sentir saudades de treinar

O Red Bulls não poupou gastos para a inauguração de suas novas instalações, chegando até a trazer parapentistas como parte da cerimônia. Mas foi Jürgen Klopp quem roubou a cena, admitindo que o complexo de última geração o fez, por um instante, reconsiderar a ideia de ficar longe da linha lateral.

“Esta manhã foi um momento em que entrei e pensei: ‘ah, isso é algo de que eu poderia sentir falta’, porque até agora não senti falta de nada desde que deixei o cargo de técnico”, disse Klopp.

“Mas entrar num prédio como aquele num dia de bom tempo... graças a Deus o tempo não estava ótimo, senão eu talvez tivesse voltado [ao comando]. Muito legal.”

Klopp, que deixou o Liverpool FC em 2024, tem sido vagamente associado a vários cargos desde que saiu da Premier League. O técnico de 58 anos é vencedor da Liga dos Campeões e possui três títulos de liga — dois com o Borussia Dortmund e um com o Liverpool —, além de várias conquistas em copas nacionais.

Apesar disso, Klopp permaneceu firme em seu compromisso com o projeto da Red Bull, descartando recentemente os rumores sobre o Real Madrid CF como “absurdos”.