Yasser Al-Misehal deixou a presidência da Federação Saudita de Futebol após sete anos no cargo, mas optou por colocar sua trajetória sob análise antes da despedida, falando sobre o desempenho da seleção, os motivos de sua saída, a situação financeira da federação e sua relação com a nova diretoria, ao mesmo tempo em que reafirmou que continuará a serviço do futebol saudita longe dos cargos.
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Um bilhão de riais por ano: Al-Mishal revela seu futuro e coloca Al-Ruzaiza diante do maior desafio
Os motivos da saída
Al-Mishal afirmou que o resultado da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 foi um dos principais motivos que o levaram a deixar o cargo, esclarecendo que aspirava superar o que havia sido conquistado na Copa de 2022, mas percebeu, após o fim do torneio, que esse objetivo não havia sido alcançado.
Ele disse, em entrevista coletiva no domingo, conforme noticiado pelo Asharq Al-Awsat: "Eu sempre falava para mim mesmo que a Copa de 2026 deveria superar o que foi conquistado em 2022, e, após o fim da Copa, percebi que o objetivo não havia sido alcançado. Por isso, preferi que houvesse sangue novo, e o resultado da seleção na Copa foi um dos principais motivos da minha saída".
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O maior desafio para a nova diretoria
Sobre os principais desafios que aguardam a nova diretoria, Al-Mishal destacou que o público esportivo foca muito nos resultados da seleção principal.
E disse: "Com certeza o maior desafio é que o público esportivo olha para os resultados da seleção principal. Quando começamos, o ranking era 70 e hoje chegamos ao 58 e ao primeiro lugar no Golfo".
E afirmou que isso não é suficiente, "porque nossa ambição está sempre nos mais altos níveis", expressando sua confiança de que a nova diretoria fará esforços redobrados, e ao mesmo tempo pedindo paciência e apoio.
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Sem recomendações para o novo conselho
Sobre seu contato com Bader Al-Rzaiza, Al-Mishal explicou que o novo presidente falou com ele quando começou a pensar em se candidatar, ressaltando que não encarou a questão como uma disputa pessoal.
E disse: "O irmão Bader entrou em contato comigo quando pensou em se candidatar, e havia mais de um candidato, e, pelo contrário, eu os incentivei e apoiei, porque desejo que venha alguém que dê continuidade a essa trajetória, e é isso o que deve acontecer na instituição esportiva".
Al-Mishal negou a existência de recomendações específicas que tenha apresentado ao novo conselho de administração, ressaltando que as gestões realizam seu trabalho de maneira adequada.
bilhão de riais por ano
Al-Mishal revelou que o orçamento da Federação é de cerca de um bilhão de riais anuais, esclarecendo que ele é desembolsado mensalmente conforme um mecanismo aprovado, e afirmou não ver desafios financeiros enfrentados pela Federação no momento atual.
E disse: "O orçamento é de cerca de um bilhão de riais anuais e seu desembolso é feito de forma mensal e aprovada, e trabalhamos conforme um mecanismo, portanto não há quaisquer desafios financeiros, graças a Deus, em razão desse apoio generoso".
E acrescentou que os demonstrativos financeiros da Federação são publicados anualmente e não há sobre eles observações do contador legal, ressaltando que o orçamento existe e está aprovado, e que a administração anterior deixa o cargo com a existência de um valor suficiente para cobrir os compromissos futuros.
Apontou que essa situação financeira se deve ao apoio que o esporte saudita recebe da liderança, além das contribuições do setor privado.
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"Minha relação com o futebol não tem a ver com cargos"
Sobre seu futuro após deixar a presidência da Federação, Al-Mishal afirmou que não se afastará do futebol saudita, ressaltando que sua relação com o esporte não depende de ocupar um cargo. Ele disse: "Continuarei a servir o futebol, nenhum cargo me liga a ele, sigo em meu trabalho e nos comitês em que atuo, e uma experiência de sete anos colocarei a serviço de todos". Após o anúncio da indicação de Bader Al-Rzaiza como presidente da Federação, Al-Mishal havia dirigido uma mensagem de despedida à nova diretoria, destacando que os últimos sete anos foram marcados por um trabalho coletivo em prol do esporte saudita, e que qualquer êxito alcançado foi resultado da união dos esforços de todos.
Ele também revelou que a Federação possui uma ampla rede de relações com as federações de futebol de todo o mundo, esclarecendo que a Federação mantém relações com mais de 200 federações, com atualização contínua de seus dados, incluindo os nomes dos presidentes das federações e dos secretários-gerais.
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