Um bilhão de riais por ano: Al-Mishal revela seu futuro e coloca Al-Ruzaiza diante do maior desafio

Al-Mishal afirmou que o resultado da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 foi um dos principais motivos que o levaram a deixar o cargo, esclarecendo que aspirava superar o que havia sido conquistado na Copa de 2022, mas percebeu, após o fim do torneio, que esse objetivo não havia sido alcançado.

Ele disse, em entrevista coletiva no domingo, conforme noticiado pelo Asharq Al-Awsat: "Eu sempre falava para mim mesmo que a Copa de 2026 deveria superar o que foi conquistado em 2022, e, após o fim da Copa, percebi que o objetivo não havia sido alcançado. Por isso, preferi que houvesse sangue novo, e o resultado da seleção na Copa foi um dos principais motivos da minha saída".

Leia também: "Ele vai mentir como sempre": Ziyech eleva o tom da rivalidade com o presidente do Wydad