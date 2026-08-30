Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-MANCINIAFP

Traduzido por

Um bilhão de riais por ano: Al-Mishal revela seu futuro e coloca Al-Ruzaiza diante do maior desafio

Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Objetivo não alcançado: ex-presidente da Federação Saudita revela o motivo de sua saída

Yasser Al-Misehal deixou a presidência da Federação Saudita de Futebol após sete anos no cargo, mas optou por colocar sua trajetória sob análise antes da despedida, falando sobre o desempenho da seleção, os motivos de sua saída, a situação financeira da federação e sua relação com a nova diretoria, ao mesmo tempo em que reafirmou que continuará a serviço do futebol saudita longe dos cargos.

  • Os motivos da saída

    Al-Mishal afirmou que o resultado da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 foi um dos principais motivos que o levaram a deixar o cargo, esclarecendo que aspirava superar o que havia sido conquistado na Copa de 2022, mas percebeu, após o fim do torneio, que esse objetivo não havia sido alcançado.

    Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    Ele disse, em entrevista coletiva no domingo, conforme noticiado pelo Asharq Al-Awsat: "Eu sempre falava para mim mesmo que a Copa de 2026 deveria superar o que foi conquistado em 2022, e, após o fim da Copa, percebi que o objetivo não havia sido alcançado. Por isso, preferi que houvesse sangue novo, e o resultado da seleção na Copa foi um dos principais motivos da minha saída".

    Leia também: "Ele vai mentir como sempre": Ziyech eleva o tom da rivalidade com o presidente do Wydad

    • Publicidade

  • O maior desafio para a nova diretoria

    Sobre os principais desafios que aguardam a nova diretoria, Al-Mishal destacou que o público esportivo foca muito nos resultados da seleção principal.

    E disse: "Com certeza o maior desafio é que o público esportivo olha para os resultados da seleção principal. Quando começamos, o ranking era 70 e hoje chegamos ao 58 e ao primeiro lugar no Golfo".

    E afirmou que isso não é suficiente, "porque nossa ambição está sempre nos mais altos níveis", expressando sua confiança de que a nova diretoria fará esforços redobrados, e ao mesmo tempo pedindo paciência e apoio.

    Leia também: As habilidades não resolvem: Gerrard alerta o Liverpool sobre uma crise precoce

  • Sem recomendações para o novo conselho

    Sobre seu contato com Bader Al-Rzaiza, Al-Mishal explicou que o novo presidente falou com ele quando começou a pensar em se candidatar, ressaltando que não encarou a questão como uma disputa pessoal.

    E disse: "O irmão Bader entrou em contato comigo quando pensou em se candidatar, e havia mais de um candidato, e, pelo contrário, eu os incentivei e apoiei, porque desejo que venha alguém que dê continuidade a essa trajetória, e é isso o que deve acontecer na instituição esportiva".

    Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    Al-Mishal negou a existência de recomendações específicas que tenha apresentado ao novo conselho de administração, ressaltando que as gestões realizam seu trabalho de maneira adequada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • bilhão de riais por ano

    Al-Mishal revelou que o orçamento da Federação é de cerca de um bilhão de riais anuais, esclarecendo que ele é desembolsado mensalmente conforme um mecanismo aprovado, e afirmou não ver desafios financeiros enfrentados pela Federação no momento atual.

    E disse: "O orçamento é de cerca de um bilhão de riais anuais e seu desembolso é feito de forma mensal e aprovada, e trabalhamos conforme um mecanismo, portanto não há quaisquer desafios financeiros, graças a Deus, em razão desse apoio generoso".

    E acrescentou que os demonstrativos financeiros da Federação são publicados anualmente e não há sobre eles observações do contador legal, ressaltando que o orçamento existe e está aprovado, e que a administração anterior deixa o cargo com a existência de um valor suficiente para cobrir os compromissos futuros.

    Apontou que essa situação financeira se deve ao apoio que o esporte saudita recebe da liderança, além das contribuições do setor privado.

    Leia também: La Masia, a mina de ouro: 120 milhões de euros se aproximam dos cofres do Barcelona

  • "Minha relação com o futebol não tem a ver com cargos"

    Sobre seu futuro após deixar a presidência da Federação, Al-Mishal afirmou que não se afastará do futebol saudita, ressaltando que sua relação com o esporte não depende de ocupar um cargo. Ele disse: "Continuarei a servir o futebol, nenhum cargo me liga a ele, sigo em meu trabalho e nos comitês em que atuo, e uma experiência de sete anos colocarei a serviço de todos". Após o anúncio da indicação de Bader Al-Rzaiza como presidente da Federação, Al-Mishal havia dirigido uma mensagem de despedida à nova diretoria, destacando que os últimos sete anos foram marcados por um trabalho coletivo em prol do esporte saudita, e que qualquer êxito alcançado foi resultado da união dos esforços de todos.

    Ele também revelou que a Federação possui uma ampla rede de relações com as federações de futebol de todo o mundo, esclarecendo que a Federação mantém relações com mais de 200 federações, com atualização contínua de seus dados, incluindo os nomes dos presidentes das federações e dos secretários-gerais.