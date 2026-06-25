EQUADOR

El Universo: “O Equador escreveu um dos maiores capítulos de sua história na Copa do Mundo ao derrotar a Alemanha, tetracampeã mundial, por 2 a 1. Essa vitória marca a primeira vitória da La Tri contra uma seleção que já conquistou a Copa do Mundo.”

La Hora: “O Equador apresentou uma de suas atuações mais completas do torneio. Não só conseguiu virar o placar contra uma seleção repleta de estrelas, como também foi superior durante grande parte da partida, demonstrando intensidade, bom domínio da bola e uma personalidade que nos dá esperança de continuar fazendo história na Copa do Mundo. Mais uma vez, nós, equatorianos, mostramos que tudo é possível.”

ITÁLIA

Gazzetta dello Sport: “O Equador comemora: vitória sobre a Alemanha e classificação para as oitavas de final – Plata decide, Neuer com instabilidade (...). Além da derrota, há também o risco de um abalo na autoconfiança.”

SUÍÇA

Blick: “Aula de humilhação para a Alemanha – o Equador chora de felicidade. Será que os alemães não se importam? Eles já eram os vencedores do grupo antes mesmo da partida contra o Equador. Mas com certeza os alemães se importam. Incomoda-os o fato de nunca terem mantido o gol invicto nesta Copa do Mundo até agora. E contra o Equador também não conseguiram. Pelo contrário. No final, acabaram levando até dois gols.”

Tages-Anzeiger: “A Alemanha tropeça contra o Equador: nem mesmo o reserva Undav conseguiu impedir. Depois de um início de sonho, a Alemanha perdeu o controle da partida e, com isso, garantiu a classificação do Equador.”