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"Um aviso para a Alemanha": a imprensa internacional critica a seleção alemã após a derrota para o Equador - e não a vê como candidata ao título da Copa do Mundo
INGLATERRA
Daily Mail: “Os sul-americanos dão novo fôlego à sua campanha, pois um erro de Manuel Neuer dá a vitória aos azarões em Nova Jersey.”
The Guardian: “Vitória merecida! A Alemanha marcou aos dois minutos, mas o Equador simplesmente se recusou a aceitar seu destino. Nos 88 minutos restantes (...) eles foram a melhor equipe, e a recompensa por essa recuperação é uma vaga garantida nas oitavas de final.”
ESPANHA
Marca: “Gol de ouro de Plata! A ‘La Tri’ se recuperou contra uma Alemanha cuja forma está em declínio neste Mundial e cujo status de potencial candidata ao título agora parece um casaco que não serve mais.”
AS: “O heróico Equador garantiu, no último minuto, sua classificação para as oitavas de final após uma vitória sensacional contra uma Alemanha fraca. O Equador se apresentou no terreno mais difícil que se pode imaginar e demonstrou um espírito de luta indomável.”
- AFP
"Um golpe para a Alemanha – o Equador chora de alegria"
EQUADOR
El Universo: “O Equador escreveu um dos maiores capítulos de sua história na Copa do Mundo ao derrotar a Alemanha, tetracampeã mundial, por 2 a 1. Essa vitória marca a primeira vitória da La Tri contra uma seleção que já conquistou a Copa do Mundo.”
La Hora: “O Equador apresentou uma de suas atuações mais completas do torneio. Não só conseguiu virar o placar contra uma seleção repleta de estrelas, como também foi superior durante grande parte da partida, demonstrando intensidade, bom domínio da bola e uma personalidade que nos dá esperança de continuar fazendo história na Copa do Mundo. Mais uma vez, nós, equatorianos, mostramos que tudo é possível.”
ITÁLIA
Gazzetta dello Sport: “O Equador comemora: vitória sobre a Alemanha e classificação para as oitavas de final – Plata decide, Neuer com instabilidade (...). Além da derrota, há também o risco de um abalo na autoconfiança.”
SUÍÇA
Blick: “Aula de humilhação para a Alemanha – o Equador chora de felicidade. Será que os alemães não se importam? Eles já eram os vencedores do grupo antes mesmo da partida contra o Equador. Mas com certeza os alemães se importam. Incomoda-os o fato de nunca terem mantido o gol invicto nesta Copa do Mundo até agora. E contra o Equador também não conseguiram. Pelo contrário. No final, acabaram levando até dois gols.”
Tages-Anzeiger: “A Alemanha tropeça contra o Equador: nem mesmo o reserva Undav conseguiu impedir. Depois de um início de sonho, a Alemanha perdeu o controle da partida e, com isso, garantiu a classificação do Equador.”
- Getty
"Será que a Alemanha é instável demais para conquistar o título?"
ÁUSTRIA
Krone: “A fraca seleção alemã será eliminada pelo Equador”
FRANÇA
L’Equipe: “Essa seleção precisa se reorientar depois de ter enfrentado dificuldades contra a Costa do Marfim (2 a 1), e é duvidoso que essa partida insignificante da terceira rodada da fase de grupos tenha contribuído muito para isso.”
EUA
New York Times: “O Equador causa mais uma surpresa impressionante na Copa do Mundo. Será que a Alemanha é instável demais para conquistar o título? Até agora, a Alemanha não era vista como a grande favorita do torneio, e essa partida mostrou o porquê.”