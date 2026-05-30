Segundo notícias coincidentes da Sky e da Voetbal International, o VfB está trabalhando intensamente para contratar Tim van der Leij, atacante central do RKC Waalwijk.
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Um atacante com 17 gols seria uma pechincha! O VfB Stuttgart parece estar prestes a concretizar uma transferência surpreendente
A Sky informa que já há negociações concretas sobre a transferência do jogador de 20 anos. Segundo a emissora, o time da Suábia teria de desembolsar apenas um milhão de euros como valor base pela contratação de van der Leij, cujo contrato em Waalwijk vai até 2028. Pagamentos de bônus ainda poderiam ser adicionados a esse valor.
Para amenizar a grande mudança da segunda divisão holandesa para um time de ponta da Bundesliga e participante da Liga dos Campeões, van der Leij deve, segundo a Sky, ser escalado inicialmente para a equipe reserva. Lá, ele deve se desenvolver por um ano na 3ª Divisão, para que, a partir de seu segundo ano em Stuttgart, possa ser um reforço para a equipe do técnico Sebastian Hoeneß.
Enquanto isso, a Voetbal International informa que a transferência de van der Leij para a Bundesliga deve ser concretizada nos próximos três a cinco dias. O Waalwijk já teria criado as condições para a venda e estaria de olho em Jesse van de Haar, do FC Utrecht, da primeira divisão (recentemente emprestado ao SK Beveren, da segunda divisão belga), como sucessor de van der Leij no ataque.
- Getty Images Sport
Em breve no VfB? Tim van der Leij tem uma excelente média de gols
Van der Leij jogou nas categorias de base do PSV Eindhoven e do Vitesse Arnhem; no verão passado, ele foi transferido do time sub-21 do Vitesse para o Waalwijk sem custo de transferência.
Lá, embora muitas vezes fosse apenas um reserva, sua média de gols é ainda mais impressionante. Em 38 partidas em todas as competições, o holandês de 1,93 m de altura e muito veloz marcou 17 gols na última temporada, com uma média de um gol a cada 85 minutos.
O Waalwijk, sexto colocado na segunda divisão, havia se classificado para os playoffs, onde se disputava a terceira vaga de acesso à Eredivisie. No entanto, o time foi derrotado por uma pequena diferença nas quartas de final pelo Willem II, que acabou vencendo os playoffs.
No VfB Stuttgart, van der Leij enfrentaria forte concorrência
Em Stuttgart, seria improvável que van der Leij causasse um impacto imediato na equipe de Hoeneß, devido à forte concorrência na posição de atacante. Com o atacante da seleção alemã Deniz Undav, que, segundo a Sky, renovará seu contrato, que expira em 2027, por pelo menos mais dois anos até 2029, e o jogador da seleção bósnia Ermedin Demirovic, há dois jogadores de alto nível na linha de frente. Para a vaga no elenco atrás deles, o Stuttgart contratou Jeremy Arevalo no início deste ano.
Para o jogador de 21 anos, que chegou do Racing Santander por 7,5 milhões de euros, os primeiros seis meses ainda não correram como desejado, mas seu desenvolvimento poderia servir de modelo para o plano com van der Leij. Arevalo fez até agora apenas sete participações breves na Bundesliga, deixando suas primeiras marcas principalmente na segunda equipe do VfB. Por essa equipe, ele já marcou cinco gols em quatro partidas da Terceira Divisão.