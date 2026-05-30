Um atacante com 17 gols seria uma pechincha! O VfB Stuttgart parece estar prestes a concretizar uma transferência surpreendente

A Sky informa que já há negociações concretas sobre a transferência do jogador de 20 anos. Segundo a emissora, o time da Suábia teria de desembolsar apenas um milhão de euros como valor base pela contratação de van der Leij, cujo contrato em Waalwijk vai até 2028. Pagamentos de bônus ainda poderiam ser adicionados a esse valor.

Para amenizar a grande mudança da segunda divisão holandesa para um time de ponta da Bundesliga e participante da Liga dos Campeões, van der Leij deve, segundo a Sky, ser escalado inicialmente para a equipe reserva. Lá, ele deve se desenvolver por um ano na 3ª Divisão, para que, a partir de seu segundo ano em Stuttgart, possa ser um reforço para a equipe do técnico Sebastian Hoeneß.

Enquanto isso, a Voetbal International informa que a transferência de van der Leij para a Bundesliga deve ser concretizada nos próximos três a cinco dias. O Waalwijk já teria criado as condições para a venda e estaria de olho em Jesse van de Haar, do FC Utrecht, da primeira divisão (recentemente emprestado ao SK Beveren, da segunda divisão belga), como sucessor de van der Leij no ataque.