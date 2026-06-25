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Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

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"Um assunto muito sério": Jürgen Klopp abandona a entrevista após pergunta sobre Bastian Schweinsteiger

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J. Klopp
B. Schweinsteiger

Jürgen Klopp encerrou antecipadamente uma entrevista durante uma coletiva de imprensa em Nova York devido a uma pergunta sobre declarações polêmicas de Bastian Schweinsteiger.

Uma jornalista da Deutsche Welle abordou o ex-técnico do BVB e do Liverpool FC sobre as declarações de Schweinsteiger antes da segunda partida da fase de grupos da seleção alemã contra a Costa do Marfim.

  • Schweinsteiger causou polêmica ao atuar como comentarista da ARD antes da partida entre a seleção africana e a seleção alemã, ao descrever o estilo de jogo da Costa do Marfim como “selvagem”, “pouco ortodoxo”, “não tão tático” e, em geral, como “futebol africano”.

    Isso gerou críticas veementes a Schweinsteiger. O jornalista e autor Philipp Awounou explicou em um artigo publicado na revista *Der Spiegel*: “Naquela época, pessoas negras de origem africana eram estigmatizadas como incivilizadas (‘selvagens’), diferentes (‘não ortodoxas’) ou mesmo potencialmente perigosas (‘imprevisíveis’)”. Embora Schweinsteiger não seja racista, suas declarações foram consideradas “problemáticas”.

    O ex-jogador profissional de futebol Hans Sarpei também criticou, em entrevista ao t-online, que os especialistas “não tinham a menor ideia do que é o futebol africano”. 

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  • Klopp: “Não sei o que seria apropriado dizer”

    Klopp, por sua vez, não quis alimentar ainda mais o assunto e interrompeu a repórter ainda enquanto ela fazia a pergunta. “E agora você quer dar mais voltas nesse assunto. Não, não, não tenho chance. Não tenho chance de responder a essa pergunta”, retrucou Klopp imediatamente.

    “É um assunto muito sério e eu nem sei o que seria apropriado dizer. Para as pessoas da África, é uma coisa; para outras pessoas, são outras coisas”, continuou o técnico de 59 anos.

    Em seguida, ele apontou para o microfone da Deutsche Welle que a repórter segurava e comentou sarcasticamente: “E, surpreendentemente, você é alemã. Isso me surpreende muito.” Depois de agradecer, ele se virou rindo e deixou a repórter e os outros jornalistas presentes para trás.


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