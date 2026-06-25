Uma jornalista da Deutsche Welle abordou o ex-técnico do BVB e do Liverpool FC sobre as declarações de Schweinsteiger antes da segunda partida da fase de grupos da seleção alemã contra a Costa do Marfim.
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"Um assunto muito sério": Jürgen Klopp abandona a entrevista após pergunta sobre Bastian Schweinsteiger
Schweinsteiger causou polêmica ao atuar como comentarista da ARD antes da partida entre a seleção africana e a seleção alemã, ao descrever o estilo de jogo da Costa do Marfim como “selvagem”, “pouco ortodoxo”, “não tão tático” e, em geral, como “futebol africano”.
Isso gerou críticas veementes a Schweinsteiger. O jornalista e autor Philipp Awounou explicou em um artigo publicado na revista *Der Spiegel*: “Naquela época, pessoas negras de origem africana eram estigmatizadas como incivilizadas (‘selvagens’), diferentes (‘não ortodoxas’) ou mesmo potencialmente perigosas (‘imprevisíveis’)”. Embora Schweinsteiger não seja racista, suas declarações foram consideradas “problemáticas”.
O ex-jogador profissional de futebol Hans Sarpei também criticou, em entrevista ao t-online, que os especialistas “não tinham a menor ideia do que é o futebol africano”.
Klopp: “Não sei o que seria apropriado dizer”
Klopp, por sua vez, não quis alimentar ainda mais o assunto e interrompeu a repórter ainda enquanto ela fazia a pergunta. “E agora você quer dar mais voltas nesse assunto. Não, não, não tenho chance. Não tenho chance de responder a essa pergunta”, retrucou Klopp imediatamente.
“É um assunto muito sério e eu nem sei o que seria apropriado dizer. Para as pessoas da África, é uma coisa; para outras pessoas, são outras coisas”, continuou o técnico de 59 anos.
Em seguida, ele apontou para o microfone da Deutsche Welle que a repórter segurava e comentou sarcasticamente: “E, surpreendentemente, você é alemã. Isso me surpreende muito.” Depois de agradecer, ele se virou rindo e deixou a repórter e os outros jornalistas presentes para trás.