"Um assunto muito sério": Jürgen Klopp abandona a entrevista após pergunta sobre Bastian Schweinsteiger

Schweinsteiger causou polêmica ao atuar como comentarista da ARD antes da partida entre a seleção africana e a seleção alemã, ao descrever o estilo de jogo da Costa do Marfim como “selvagem”, “pouco ortodoxo”, “não tão tático” e, em geral, como “futebol africano”.

Isso gerou críticas veementes a Schweinsteiger. O jornalista e autor Philipp Awounou explicou em um artigo publicado na revista *Der Spiegel*: “Naquela época, pessoas negras de origem africana eram estigmatizadas como incivilizadas (‘selvagens’), diferentes (‘não ortodoxas’) ou mesmo potencialmente perigosas (‘imprevisíveis’)”. Embora Schweinsteiger não seja racista, suas declarações foram consideradas “problemáticas”.

O ex-jogador profissional de futebol Hans Sarpei também criticou, em entrevista ao t-online, que os especialistas “não tinham a menor ideia do que é o futebol africano”.