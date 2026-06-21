"Um ano de merda": o astro espanhol Nico Williams não mede palavras ao fazer um balanço pessoal

"Passei por um período muito difícil. Foram meses muito duros, um ano de merda", disse o jogador de 23 anos do Athletic Club ao jornal esportivo espanhol Marca. Enquanto no verão passado ele estava prestes a se transferir para o FC Barcelona e também negociava com o FC Bayern de Munique, agora ele precisa lutar para se recuperar aos poucos após esse período de sofrimento.

Embora Nico Williams faça parte da seleção espanhola para a Copa do Mundo, ele não foi escalado para a equipe titular do técnico Luis de la Fuente no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, na primeira partida da fase de grupos. “Estou muito animado, grato por estar aqui e muito feliz por poder continuar treinando e voltar à forma”, disse Williams, que espera ter cada vez mais tempo de jogo ao longo do torneio.