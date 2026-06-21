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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

"Um ano de merda": o astro espanhol Nico Williams não mede palavras ao fazer um balanço pessoal

Copa do Mundo
Espanha
N. Williams
Athletic Bilbao
La Liga

O espanhol Nico Williams falou abertamente sobre o período difícil que teve de enfrentar na última temporada.

"Passei por um período muito difícil. Foram meses muito duros, um ano de merda", disse o jogador de 23 anos do Athletic Club ao jornal esportivo espanhol Marca. Enquanto no verão passado ele estava prestes a se transferir para o FC Barcelona e também negociava com o FC Bayern de Munique, agora ele precisa lutar para se recuperar aos poucos após esse período de sofrimento. 

Embora Nico Williams faça parte da seleção espanhola para a Copa do Mundo, ele não foi escalado para a equipe titular do técnico Luis de la Fuente no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, na primeira partida da fase de grupos. “Estou muito animado, grato por estar aqui e muito feliz por poder continuar treinando e voltar à forma”, disse Williams, que espera ter cada vez mais tempo de jogo ao longo do torneio. 

  • Nico Williams sofreu repetidamente com problemas na virilha no ano passado, o que fez com que disputasse apenas 25 partidas da liga pelo time de Bilbao. Ele só conseguiu jogar os 90 minutos completos em três ocasiões. Em maio, ele sofreu ainda uma lesão na coxa, o que inicialmente colocou em dúvida sua participação na Copa do Mundo. “Não desejo isso nem mesmo ao meu pior inimigo”, disse Williams sobre os graves problemas físicos com os quais teve de lidar. 

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barcelona e o Bayern de Munique, principalmente, estavam interessados em Nico Williams

    Nico Williams chamou a atenção de um grande público — e dos principais clubes europeus — no Euro 2024 na Alemanha, ao formar, ao lado de Lamine Yamal, a dupla de pontas da seleção campeã europeia. 

    No verão passado, parecia inicialmente que ele deixaria o Bilbao: o FC Barcelona estaria supostamente disposto a pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros por Nico Williams, mas, segundo reportagens da mídia, o ponta não teve a garantia dos catalães de que poderia ser registrado como elegível para jogar na La Liga. 

    Enquanto isso, seu agente se reuniu em Munique com representantes do FC Bayern, mas o salário exigido teria sido considerado alto demais pelo clube alemão, detentor do recorde de títulos. No fim, Nico Williams renovou seu contrato em Bilbao até 2035. 

  • Os números de Nico Williams na temporada 2025/26:

    Jogos: 32
    Minutos em campo: 2.101
    Gols: 6
    Assistências: 7
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